Angriff aufs Zwerchfell bei 1. Nacht der Comedy

Stralsund

Comedy im Fernsehen anzuschauen, ist keine sonderlich große Herausforderung mehr und beileibe auch nicht so spannend, wie Stand-up-Spaßmacher einmal live auf der Bühne zu erleben. Bei der 1. Langen Nacht der Comedy in Stralsund am vergangenen Donnerstagabend stellten die Hansestädter unter Beweis, dass es hier nicht nur Couch-Potatoes gibt, denn fast alle teilnehmenden Lokale und Einrichtungen waren ausverkauft.

Zauber vorm Schildkrötenbecken

Allein die Locations für die Zauberer, Kabarettisten und Comedians waren abwechslungsreich und das Repertoire der Künstler sowieso. Im Meeresmuseum vor dem Schildkrötenbecken hatten die Gäste in einem tollen Ambiente einen fantastischen Blick auf die Kleinkunstbühne. Allerdings war das Publikum so nah an der Rampe, dass einige Besucher in die Gags auf der Bühne spontan mit einbezogen wurden.

Insbesondere der Stralsunder Rico Papke war Mode bei den Comedians und musste sich einige Späße auf seine Kosten gefallen lassen, doch der Angesprochene nahm es ganz gelassen. „Mensch, du siehst aus wie Nino de Angelo – wollen wir zusammen singen?“, war noch einer der harmloseren Sprüche, die Rico Papke über sich ergehen lassen musste. „Das ist doch alles nur Spaß, damit kann ich umgehen“, meinte der Hansestädter mit einem Lachen.

Das Comedy-Greenhorn Till Frömmel zählte zu den spitzfindigsten Komikern in dieser spaßigen Nachtpremiere. Von diesem blutjungen Rostocker wird man höchstwahrscheinlich noch viel hören und sehen. Wie Till Frömmel mit dem Publikum interagiert und spontan in Situationen kabarettistisch hineingeht, ist phänomenal. Eine Beamtin der Deutschen Rentenversicherung und eine Schülerin, die er sich auf die Bühne holte, bogen sich vor Lachen.

Stand up-Comedian Ingrid Wenzel trat als Künstlerin bei der 1. Langen Nacht der Comedy in Stralsund auf. Quelle: Christian Rödel

Comedy-Künstler ganz individuell

Übrigens waren alle fünf auftretenden Comedy-Künstler eine Klasse für sich. Die einzige Frau im Bunde war bei der 1. Stralsunder Comedy-Nacht Ingrid Wenzel aus Berlin, die wirklich aus der hohlen Hand ein Stand-up-Programm allererster Güte ablieferte. Die quirlige Hauptstädterin kam ins Plaudern, wie sie ihren Tag vor dem Auftritt verbracht hatte und bei ihrem Stadtrundgang auf die Gorch Fock I stieß. „Ich wurde an meine Bundeswehrzeit bei der Marine erinnert und habe nämlich auf dem Nachbau dieses Segelschiffes meine Grundausbildung absolviert“, erzählte sie und bemerkte wie nebenbei: „Ich habe mich 12 Mal vergeblich an Kunsthochschulen beworben und habe gedacht, so, jetzt machst du etwas mit Waffen – das hat schon einmal jemand gemacht“. Diese Anspielung auf eine historische menschenverachtende Führer-Figur verstanden erst wenige, doch dann fiel der Groschen und ein verhaltenes Klatschen setzte ein. Nun ja, das mag jeder für sich entscheiden, ob das angemessen ist, aber die junge Comedy-Generation nimmt sich das heraus, ohne jedoch die Verbrechen in irgendeiner Weise zu verharmlosen.

Künstler Alpar Fendo trat bei der 1. Langen Nacht der Comedy in Stralsund auf. Quelle: Christian Rödel

Der türkisch-stämmige Conférencier Alpar Fendo setzte seine persönlichen Akzente, indem er sich über seine Kindheit in einem Schwarzwald-Kaff lustig machte. Das hatte Charme und auch sein Alien mit dem passenden Namen „All-Fred“ war nicht von schlechten Eltern.

Zweite Auflage geplant

Die fünf in dieser Nacht aufgetretenen Künstler waren übrigens einigermaßen sportlich unterwegs, denn sie traten nach dem Rotationsprinzip auf, damit sie alle fünf Lokalitäten ( Ventspils, Goldener Löwe, T 1, Pausch Gastronomie und Meeresmuseum) bespielen konnten. Die Organisatoren um Tiemo Lenk waren mit der Resonanz zufrieden und versicherten, dass es eine 2. Stralsunder Comedy-Nacht geben wird. Der Termin steht auch schon fest und zwar am 26. März 2020.

Von Christian Rödel