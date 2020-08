Stralsund

Ein zweijähriger Kampf hat nun ein Ende gefunden: Die Pächter von Stralsunds kleinster Gartensparte „Am Teichhof“ haben lange darum gekämpft, die Blumen in den zehn Parzellen mit ausreichend Wasser versorgen zu können. Die Sorgen haben begonnen, als die Stadt damals verboten hat, das Wasser aus dem vom Austrocknen bedrohten Teich abzupumpen.

„Wir freuen uns alle so sehr, dass es nun endlich geklappt hat. Wasser bedeutet Leben und ohne das, wäre uns alles vertrocknet“, sagt die Vorsitzende des Gartenvereins, Olga Fot. Die letzten zwei Jahre haben sie viele Nerven gekostet: „Wir waren bei jedem Amt, haben viele Gespräche geführt, auch mit dem Oberbürgermeister“, erinnert sie sich. Doch es sollte nicht sein.

Anschluss an Wasserleitung zunächst abgelehnt

Der Teich war für die Mitglieder tabu. Der Regen konnte die benötigte Wassermenge nicht abdecken. Was nun? Zunächst wandten die Mitglieder sich an die Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft ( Rewa): „Wir haben darum gebeten, an eine Wasserleitung angeschlossen zu werden, doch das wurde abgelehnt.“

Die Begründung sei laut Olga Fot eine zu hohe Verseuchungsgefahr gewesen, da der Verein die Leitung nicht das ganze Jahr nutzen würde. „Es war, als hätten sich alle auf die Hinterbeine gestellt und sich gegen uns verschworen. Egal, wo wir vorgesprochen haben oder Förderung beantragt haben, es hat nichts geholfen“, erklärt die Vorsitzende.

Wassertanks sollten Abhilfe schaffen

Um die Dürre in den Gärten abzumildern, hat sich der Gartenverein aus dem Heinrich-Heine-Ring vier 1000-Liter-Wassertanks gekauft. Kostenpunkt 400 Euro. „Wir brauchen also 4000 Liter. Die Rewa liefert das ja auch, und das Wasser an sich kostet nur ein paar Euro. Das Teure war die Arbeitskraft, also der Monteur, der den Hydranten aufschließt, die Schläuche anschließt und das Ganze fachmännisch begleitet.“ Kosten, die der kleine Verein mit sechs Pächtern nur schwer bewerkstelligen konnte. „Wir haben das vielleicht dreimal auffüllen lassen und sind sparsam mit dem Wasser umgegangen“, erzählt Reinhard Zintl.

Der 67-Jährige pflegt seit einigen Jahren im Verein die zwei Parzellen des Kinderschutzbundes, ist aber auch bei Veranstaltungen dabei. Der ehemalige Berufsgärtner lädt zum Basteln mit Naturmaterial ein, kümmert sich um die Rosensammlung mit vielen alten zum Teil 100 Jahre alten Sorten. Diese durften sich auch über das Wasser aus der ersten unter dem neuen Wasserhahn gefüllten Gießkanne freuen.

Diese Wassertanks dienten zur Überbrückung während der Sommermonate. Diese fassten 4000 Liter Wasser. Quelle: Ines Sommer

Gartensparte gilt als Treffpunkt

An Stralsunds kleinster Gartensparte hängt also viel mehr als nur die zehn Gärten. Nicht nur der Kinderschutzbund ist daran beteiligt, sondern auch das Stadtteilzentrum Knieper West und einige Senioren. „Hier treffen sich die Menschen. Besonders die Senioren, die oft allein sind, kommen hier ins Gespräch. Das bedeutet uns allen sehr viel“, sagt Olga Fot.

Kampflos aufgeben, kam also nicht infrage. Doch erst als die Vorsitzende die CDU-Landtagsabgeordnete Ann-Christin von Allwörden in der Stadt traf und dieser ihr Leid klagte, sollte das Projekt ins Rollen kommen.

Insgesamt 14 000 Euro aus Strategiefonds

„Das ist nicht einfach nur eine gewöhnliche Gartensparte, hier hängt mit den sozialen Projekten viel mehr dran. Es war mir also wichtig, dass den Menschen hier geholfen wird“, sagt die Abgeordnete. Mit der Unterstützung der Politikerin wurden 14 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt.

Zunächst wurden 5000 Euro beantragt, doch das Geld reichte nicht aus: „Ursprünglich sollte ein Brunnen gegraben werden. Wir haben eine Tiefe von 35 Metern bestellt, doch es war kein Wasser zu finden. Selbst in 40 Metern Tiefe nicht, weswegen nun doch Wasserleitungen gelegt worden sind“, erklärt Olga Fot, die die Bauarbeiten begleitete.

Bauarbeiten übersteigen Budget

Von dem Fördergeld ist kein Cent mehr über. Die Bauarbeiten haben das Budget sogar um 4000 Euro überstiegen. Wie sie diese Summe bezahlen, ist noch unklar: „Wir haben kein Geld, ansonsten hätten wir es gern gegeben“, so Olga Fot. Aber erst mal freuen sich alle über die Fertigstellung, denn die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die ersten Gießkannen wurden am Mittwoch gefüllt.

Die Pächter der Gartenparzellen pflegen diese liebevoll. Inmitten der Neubauten erstrahlen die Gärten in bunten Farben. Quelle: Ines Sommer

Von Lena-Marie Walter