Große Ehre für die Hansestadt, denn Stralsund ist mal wieder in aller Munde. Der so genannte breite doppelte Reichstaler ist ab sofort die teuerste Münze Stralsunds. Der Taler aus dem Jahr 1611 wechselte bei der Herbstversteigerung des Osnabrücker Auktionshauses Künker für 110 000 Euro den Besitzer. Wer sich die Münze ersteigert hat, bleibt geheim. Nach OZ-Recherchen handelt es sich um einen privaten Sammler, der um jeden Preis unerkannt bleiben möchte. Vorbesitzer war wahrscheinlich ein auf Pommern spezialisierter Sammler, der seine Stücke – aus welchen Gründen auch immer – nun einzeln verkaufte.

Schätzpreis mehr als verdoppelt

„Die Münze konnte bei der Versteigerung ihre Schätzung von 50 000 Euro mehr als verdoppeln“, betont Auktionshaus-Geschäftsführer Ulrich Künker. Kein Wunder, denn Münzen aus Stralsund sind eh eher selten, doch von diesem Münztyp ist laut der Datenbank CoinArchive seit 2004 kein einziges weiteres Exemplar bekannt. Während der ähnliche Reichstaler von 1628 zwar nicht häufig ist, aber immer wieder einmal auftaucht.

Bei dem seltenen Stück handelt es sich um einen sogenannten breiten doppelten Reichstaler mit dem Titel Rudolfs II., Kreuz beziehungsweise Stralsund-Wappen zieren die beiden Seiten. Die Münze besteht aus 57,84 Gramm Silber und hat einen Durchmesser von sechs Zentimetern. Es ist ein attraktives, seltenes Exemplar, hieß es im Katalog von Pogge. Der wiederum hatte die bedeutendste Münzsammlung von ganz Pommern. Das Gute: Der Taler ist auch im Stralsund-Museum zu sehen. Er befand sich seit den 1990er-Jahren bis 2019 im Original in der Ausstellung „ Stralsund als Münzort“. Jetzt ist er im Safe sicher verstaut, er könnte wegen der laufenden Bauarbeiten jetzt eh nicht gezeigt werden.

Museum in Stralsund hat auch wertvolle Münzen

Überhaupt besitzt das Stralsund Museum eine umfangreiche und wertvolle Münzsammlung. Hervorzuheben ist auch die Staudesche Münzsammlung. Diese ist eine Kollektion antiker Münzen und wurde dem Stralsunder Gymnasium 1717 vom schwedischen Kanzleirat Christian von Staude übereignet. Nach 1945 gelangte die Sammlung nach Auflösung des Gymnasiums in unser Museum, heißt es aus der Stralsunder Stadtverwaltung.

„Das war keine Umlaufmünze, also kein Zahlungsmittel. Vielmehr wurde sie als Ehrengeschenk an Gäste übergeben. Der Wert entsprach zwei Reichstalern, deshalb der Name doppelter Taler“, erklärt Archäologe Jörg Ansorge, der in Stralsund bei Ausgrabungen schon so einige Münzen ausgebuddelt hat. Doch welchen Wert hatte so ein Ehrentaler? „In dieser Zeit musste ein Handwerker schon ein paar Tage arbeiten, um einen Taler zu verdienen. Mit anderen Worten: Der Doppeltaler war schon etwas Besonderes. Mal abgesehen vom reinen Silberwert“, sagt Ansorge auf die OZ-Frage.

Erste Taler am Sund von 1610

In Stralsund erschienen die ersten Taler 1610. Diese Ausprägung gab dem Herzog Philipp Julius Veranlassung, das Stralsunder Münzrecht anzutasten, wie ein Herr Bratring 1908 schrieb. Dieser Autor verfasste Artikel für die Berliner Münzblätter, sorgte aber auch für die Texte im Katalog zur Pogge-Sammlung. Bratring schreibt weiter:

„Der Herzog schrieb 1610 dem Rat sehr ungnädig: ,Ihr habt wohl abermahlen sonderbare Lust genommen wiederum einen Sprung zu thun und Euch an Uns zu versuchen.‘ Die gründliche und eingehende Art, wie der Magistrat hierauf antwortete, scheint den Herzog überzeugt zu haben, denn er schwieg darauf, und auch gegen die Weiterführung des Reichsadlers und des kaiserlichen Titels, die Philipp Julius an dem Gepräge des Talers von 1610 besonders bemängelt hatte, scheint er nichts mehr eingewendet zu haben.“

Sammler Pogge hatte über 8000 Münzen aus Pommern Carl Friedrich Pogge (27. Dezember 1752 bis 30. November 1840) war ein deutscher Kaufmann und Münzsammler aus Greifswald. Er war von 1786 bis 1792 Ratsherr in Greifswald und gehörte der Schonenfahrercompagnie an. Neben seiner Handelstätigkeit widmete er sich der Geschichte Pommerns, besonders der Numismatik. Er gelangte in den Besitz einer großen Münzsammlung, zu der er selbst einen handschriftlichen Katalog erstellte. Diese Sammlung war 1827 mit 1039 Münzen aus Pommern, 4923 mittelalterlichen und 959 antiken Münzen sowie 1048 Nachbildungen die größte in Pommern. Neben 5456 Silbermünzen enthielt sie 409 Goldmünzen. Pogge lieferte außerdem wertvolle Münzen für den Rügisch-Pommerschen Geschichtsverein.

So fuhr die Stadt 1611 einfach mit der Talerprägung fort. Das ärgerte natürlich den Herzog, was er auch zornig zum Ausdruck brachte, besonders als er 1612 selbst in Stralsund war. Entspannung gab es erst 1616 mit einem Vergleich, dem Bürgervertrag. „Dieser Vertrag enthält in Artikel 20 die Vorschriften über das Amt des städtischen Münzmeisters und das Prägen der Münzsorten nach des heiligen deutschen Reiches Konstitution“, berichtet Bratring weiter.

Münzen sehr begehrt

Stralsunder Münzen sind im Osnabrücker Auktionshaus nicht unbekannt. „Ein dreifacher Reichstaler aus den Stempeln des Reichstalers von 1628 brachte bereits bei der Auktion im vergangenen Jahr 70 000 Euro, so dass es nicht überraschen darf, dass dieses noch ältere Stück nun auf 110 000 Euro kletterte“, erklärt Joris Duffner, bei Künker verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Wie er weiter berichtet, freute sich das Osnabrücker Auktionshaus über das höchste Gesamtergebnis einer Auktion in der bisherigen Unternehmensgeschichte.

Der Stralsunder Reichstaler hat großen Anteil daran, war er doch das zweitteuerste Stück der gesamten Auktion. Münzen scheinen nicht nur für Sammler attraktiv zu sein, sondern dienen in Zeiten von Nullzinsen auch der Geldanlage. So ist es vielleicht auch zu erklären, dass sich die Zuschläge bei den Versteigerungen in Osnabrück gegenüber ihrer Schätzung von 7,4 Millionen Euro mit über 14 Millionen Euro fast verdoppelt haben.

