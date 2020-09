Zwölf Millionen Euro lässt sich das Land den Neubau des Polizeigebäudes in Stralsund kosten. 150 Polizisten sollen in der Barther Straße ab Ende 2022 arbeiten. Bei der Planung wurde auch an Verbrecher gedacht. Das Gebäude soll auf fast 110 Pfählen mit rund einem halben Meter Durchmesser stehen.