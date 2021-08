Strand in Devin bei Stralsund freigegeben: Warum weitere Aufschüttungen notwendig sind

Devin

Unbeschwertes Baden am Deviner Strand ist nun wieder möglich. Nach rund zwei Monaten sind am Montag die Absperrungen abgebaut worden. Das Kleinod am Strelasund ist also für Strandbesucher wieder freigeben. Damit bleibt die Stadtverwaltung im angekündigten Zeitplan. Nach der missglückten Strandaufschüttung im Juni 2021 wollte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) den vermeintlichen Umweltskandal von Devin möglichst schnell bereinigen – und hat damit auch Wort gehalten.

„Ich bin froh, dass wir die Strandaufschüttung noch zu einem guten Ende bringen konnten“, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Montag bei der Begehung der Strand-Dauerbaustelle. „Wir haben den verunreinigten Sand mehrfach überprüft. Glücklicherweise war er nicht so schlimm belastet, wie zwischenzeitlich angenommen. Der Sand aus Sellin war unproblematisch. Gleichwohl war dort Material drin, dass dort nicht reingehört.“

Mit der Hansestadt war die Lieferung von Dünensand aus Sellin abgesprochen. Doch mit den ersten Lkw von der Insel Rügen wurde auch Bauschutt mit Beton und Bewährungsstahl in Stralsund abgeladen. Zahlreiche Bürger aus Devin machten auf den Missstand aufmerksam. Als die Stadt selbst Kenntnis davon bekam, wurde umgehend ein Stopp der Transporte angeordnet. Die Baufirmen, die an der Verunreinigung beteiligt waren, tragen nun die kompletten Kosten für den Sandtausch.

Neuer Sand kommt aus Prorer Wiek

Der neue Sand kommt auch von der Insel Rügen – aber nicht aus einer Baugrube. „Der neue Sand wurde der Prorer Wiek entnommen“, sagt Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Verkehrslenkung. „Er wurde aus dem Wasserbereich entnommen und danach gründlich durchgesiebt. Dies hätte man nicht machen müssen. Aber wir wollten möglichen Bedenken um Munitionsreste gleich entgegenwirken“, so Bogusch. „Auch den aufgetragen Sand haben wir nochmal mit einem Metalldetektor abgesucht.“

Wolfgang Schröder vom Stralsunder Planungsbüro Umweltplan und Stephan Bogusch (Hansestadt Stralsunder, Abteilungsleiter für Straßen und Verkehrslenkung) am Strand von Devin mit einer Ansicht zu den Metall-Sondierungsarbeiten. Quelle: Kay Steinke

Bis zur Freigabe wären zudem immer wieder Mitarbeiter in Devin unterwegs gewesen. Das Fazit: Der Bewährungsstahl vom alten Selliner Kurhaus ist raus. Zudem liefen Mitarbeiter das Ufer bis zum Deviner Haker ab – und entfernten seit der missglückten Aufschüttung rund 60 Liter an Kunststoff wie Styropor.

Landschaftsbauer will Live-Musik und Hüpfburg für Kinder organisieren

Bei der Freigabe war auch Landschaftsbauer Jörg Bornhöft dabei. Der 57-Jährige stand zuletzt im Fokus der Ermittlungen durch die Stralsunder Staatsanwaltschaft. „Jetzt ,wo der Strand fertig ist, sieht man hoffentlich, was meine Intention war“, sagt er.

„Mich hat die ganze Aktion sehr mitgenommen. Ich möchte die Wogen glätten und hoffe, dass wir in Devin bei Live-Musik und mit Hüpfburg zusammenkommen können“, Landschaftsbauer Jörg Bornhöft. Quelle: Kay Steinke

„Ich selbst nutze den Strand und wollte mich hier einbringen. Ich hoffe, ich konnte es wieder gut machen und würde mich freuen, wenn alle Beteiligten hier, bei einem kleinen Fest mit Live-Musik und Hüpfburg für die Kinder irgendwann zusammen kommen. Mir ist es wichtig, die Wogen zu glätten. Mich hat die ganze Sache in den letzten Wochen persönlich sehr belastet und mitgenommen.“

Baufirmen tragen alle Kosten für Sandtausch

Auch die Stralsunder Bürgerschaft nahm das Thema vergangene Woche auf. Durch eine Anfrage von Josefine Kümpers (Grüne) kam es auf die Tagesordnung. Aus den Antworten von Stephan Bogusch ging unter anderem hervor, dass die Firma Bornhöft die Zustimmung der Hansestadt Stralsund zum Einbau von unbelastetem Sand hatte. Im Zuge der Planung des Neubaus des Selliner Kurhauses durch die Primus Immobilien AG wurde am 30. Oktober 2019 vom Ingenieurbüro Weiße ein Baugrundgutachten erstellt, aus dem bereits hervorgeht, dass der Boden ausschließlich aus Sand besteht und dass keine Hinweise auf Schadstoffe vorliegen. Spätere Proben bestätigten dies.

„Wir müssen in Devin noch weiter machen. Für den Küstenschutz, aber auch um die Qualität des Strandes zu erhalten“, Alexander Badrow (CDU) Oberbürgermeister Stralsund. Quelle: Christian Rödel

„Mit Primus wurde vereinbart, dass die Hansestadt den Sand kostenlos erhält“, sagte Bogusch. Die Kosten für den Transport von Sellin nach Stralsund hätte die Hansestadt jedoch tragen müssen. Dies ist nun jedoch nicht mehr der Fall, weder für den verunreinigten Sand, noch für den neuen – noch für die Transporte. „Wir haben jetzt diesen neuen Strand, der sehr teuer geworden ist und viel Ärger mit sich gebracht hat – brauchen dafür aber keinen Euro zahlen“, stellt Badrow klar. „Daher möchte ich mich hier bei den Baufirmen bedanken, dass sie dafür gekämpft haben, dass die Situation wieder in Ordnung kommt. Die Qualität ist jetzt so, wie wir uns das ursprünglich gewünscht haben und damit vergleichbar mit dem Stralsunder Strandbad.“

Im Herbst soll es weitergehen

Die Baumaßnahme ist aber noch nicht am Ende. „Wenn die Saison vorbei ist, wünsche ich mir, dass wir mit den Anwohnern nochmals reden – und dann den hinteren Abschnitt aufbereiten“, sagt Badrow. Vorne hätte man wieder einen breiten Strand. Weiter in Richtung Deviner Haken, würde man jedoch sehen, warum die Sandaufschüttung nötig war. „Der vor rund 14 Jahren aufgeschüttete Sand ist dort fast weg“, sagt Badrow. „Da müssen wir zwingend weiter machen. Einerseits für den Küstenschutz – aber auch, weil der Strand in seiner guten Qualität allen Stralsunder erhalten bleiben muss.“

Weitere Baumaßnahme würde jedoch rechtzeitig abstimmen und ankündigen. Auch für den weiteren Abschnitt soll der Sand aus der Prorer Wiek verwendet werden. „Wenn wir damit durch sind, hält es unter normalen Bedinfungen wieder für rund 15 Jahre“, schätzt Badrow ein. Damit der Strand seine Qualität behält, soll weiterhin die Strandpflege mit maschineller Reinigung, wie sie bisher nur im Strandbad stattfindet, auf den Deviner Strand ausgeweitet werden.

