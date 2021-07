Stralsund

In einem Bubble-Ball toben – das fällt einem sicherlich nicht als Erstes ein, wenn man an den Strand denkt. Und doch ist genau das heute noch im Stralsunder Strandbad von 10 bis 17 Uhr möglich. „Leider musste in diesem Jahr wegen Corona und wegen der Bauarbeiten unser Strandbadfest ausfallen“, bedauert Ariane Kroß, Geschäftsführerin der Stralsund Innovation Consult (SIC), die sich ums Strandbad kümmert. „Aber wir wollten den Kindern trotzdem etwas Gutes tun. Nun bescheren wir ihnen zum Ende der Ferien noch zwei schöne Tage.“

Denn seit Mittwoch schon können sich die Kleinen – kostenlos – auf einer Hüpfburg und eben in einer Bubble-Ball-Arena auspowern. Dabei steigen sie in eine Art aufgepusteten Ballon, aus dem dann unten nur noch die Beine herausgucken. Auf diese Weise lässt sich lustig Fußball spielen, man kann wie beim Autoscooter gegeneinandergerasselt und wie die siebenjährige Lara einen Überschlag versuchen. „Das macht Spaß“, sagt die künftige Zweitklässlerin und setzt gleich wieder zur Rolle vorwärts an.

Die Arena hat der Stralsunder Kinderschutzbund mithilfe von mehr als 50 Firmen aus Stralsund und Umgebung angeschafft. Die Unterstützer haben dafür Gutscheine fürs Ausleihen bekommen. Um die Ferien-Aktion möglich zu machen, stifteten die Stralsunder Stadtwerke einen ihrer Gutscheine. „Denn alleine hätten wir das nicht geschafft“, sagt Ariane Kroß. „Aber wir Stralsunder halten zusammen.“

Wie Olga Fot, Vorsitzende des Kinderschutzbundes, informiert, kann sich jeder die Hüpfburg (50 Euro) und die Bubble-Ball-Arena (350 Euro) ausleihen. Kontakt: 0176 / 32 77 97 65.

Von Kai Lachmann