„Stranden“: Vernissage in Stralsunder Kulturkirche

Stralsund

Die renommierte Stralsunder Künstlerin Juliane Ebner, die in Berlin und auf der Insel Rügen arbeitet, stellt ab dem 1. Juli in der Jakobikirche aus. Präsentiert werden unter dem Titel „Stranden“ dabei zahlreiche Werke, die zwischen Zeichnung, Malerei, Film und Ton oszillieren.

Ebner räumte zuletzt viele Preise ab

Juliane Ebner erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise, wie die Goldene Lola oder 2021 den Preis für die beste Experimentalanimation, Venice Shorts Film Awards, LA und die Nominierung des Hollywood International Golden Age Festivals.

Solange ist die Schau zu sehen

„Stranden“ ist eine Installation, für den besonderen Raum der Jakobi-Kulturkirche mit neuen Arbeiten entwickelt, welche durch Kristina Volke, Kuratorin in der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages eingeführt wird. Die Eröffnung ist am 1. Juli um 18 Uhr. Die Ausstellung wird dort bis zum 10. Oktober zu sehen sein. Die Kulturkirche kann Dienstag bis Sonntag in einem Zeitraum von 11 bis 16.30 Uhr besichtig werden.

Von kst