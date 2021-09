Straßenbau auf der B 194 zwischen Negast und Grimmen: Ab Montag wird’s eng

Stralsund/Negast

Das wird eng für Pendler und Urlauber: Ab Montag muss zwischen Stralsund und Grimmen für die nächsten Monate mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Denn auf knapp 13 Kilometern zwischen Negast und Grimmen wird die mehrfach geflickte Asphaltschicht erneuert und die Nebenanlagen verbessert. Die Arbeiten erfolgen in drei Abschnitten.

Start mit Strecke Steinhagen – Abtshagen

Begonnen wird mit dem Streckenabschnitt zwischen Steinhagen und Abtshagen bis zum Abzweig der L 222 nach Elmenhorst. Ab Montag, 6. September, bis Freitag, 15. Oktober, werden hier die vorhandene Fahrbahndecke der B 194 abgefräst, eine neue Schicht aufgetragen und die Nebenanlagen verbessert. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig. Der Anliegerverkehr ist mit Einschränkungen möglich.

Während der Arbeiten wird der Verkehr über die L 192 über Richtenberg und Franzburg nach Abtshagen (über die L 222) umgeleitet, im umgekehrter Richtung ebenso.

Negast – Steinhagen ist zweiter Bauabschnitt

Nach Beendigung der Arbeiten im ersten Abschnitt, folgt der zweite Abschnitt von Negast (Ampelkreuzung Hauptstraße/Birkenweg im Ortszentrum) entlang der B 194 bis zum Abzweig der L192 nach Steinhagen.

Zu Weihnachten soll alles wieder befahrbar sein

Im Anschluss wird das letzte Teilstück der B 194 zwischen dem Abzweig der L 222 nach Elmenhorst bis zum Abzweig der K 15 nach Schönenwalde erneuert. In Abhängigkeit der Witterungseinflüsse ist es geplant, die Strecke zu den Weihnachtsfeiertagen 2021 wieder für den Verkehr freizugeben. Anschließend finden die Restarbeiten statt. Sie dauern bis in das Frühjahr 2022 an.

Das Straßenbauamt Stralsund bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und bittet darum, sich rechtzeitig über die Einschränkungen zu informieren.

Die Arbeiten werden durch die Bietergemeinschaft GP Verkehrswegebau, Strabag AG durchgeführt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme in Höhe von circa 1,96 Millionen Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland.

Von Ines Sommer