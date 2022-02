In Stralsund ist ein Streit zwischen zwei Nachbarn eskaliert. Offenbar hat eine 72-Jährige zu laut Musik gehört – und geriet so mit einem 35-Jährigen aneinander. Der Tatverdächtige soll die Frau mit dem „Hackebeil“ bedroht haben. Doch es gibt widersprüchliche Aussagen.

Die Kreuzung Rudolf-Virchow-Straße/Große Parower Straße in Knieper Nord in Stralsund. In diesem Stadtteil ist in der Nacht zu Dienstag ein Streit eskaliert. (Symbolfoto) Quelle: Stefan Sauer