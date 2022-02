Stralsund

Wegen lauter Musik ist in Stralsund ein Streit zwischen Nachbarn dramatisch eskaliert. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Mittwoch soll dabei sogar eine Axt zum Einsatz gekommen sein. Da jedoch unklar blieb, wer wirklich zur Axt griff, haben die Ermittler gegen beide Streithähne – einen 35-jährigen Mann und eine 72-jährige Frau – Strafanzeigen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo.

Kind konnte wegen Fernseh-Musik nicht schlafen

Laut Polizei muss sich der Streit in der Nacht zu Dienstag in einem Wohnhaus in der Rudolf-Virchow-Straße im Stralsunder Stadtteil Knieper Nord zugetragen haben. Auslöser war wohl zu laute Musik aus dem Fernseher der 72-Jährigen, wegen der ein Kind nicht schlafen konnte. Die Beamten sprachen mit den beteiligten Parteien am Dienstag, um den Streit aufzuklären. Dabei fiel der Polizei unter anderem die beschädigte Wohnungstür auf.

Widersprüchliche Aussagen: Mann soll Rentnerin mit Axt bedroht, er beschuldigt jedoch die 72-Jährige

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 35-jähriger Bewohner versucht haben, seine Nachbarin wegen der zu lauten Musik mit der Axt zu schlagen. Der Tatverdächtige schildert den Vorfall nach jetzigem Stand der Ermittlungen jedoch genau andersherum. Laut seiner Aussage soll die 72-Jährige ihn mit dem Beil bedroht und ihre Wohnungstür selbst beschädigt haben. Da die Polizei vor Ort den Sachverhalt nicht abschließend klären konnte, wurde mit beiden Streithähnen ein belehrendes Gespräch geführt. Damit die Situation nicht so schnell wieder eskaliert, wurde zudem das „Hackebeil“ durch die Beamten sichergestellt. Der Schaden an der Wohnungseingangstür der 72-Jährigen wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Gegen den Mann und die Rentnerin wird nun ermittelt. Gegen beide wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, wegen des Verdachts der Bedrohung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Problem-Straße im Stadtteil Knieper Nord

In der Stralsunder Rudolf-Virchow Straße kam es bereits 2021 häufiger zu Zwischenfällen, bei denen Feuerwehr und Polizei zur Stelle sein mussten. Im vergangenen November musste sogar der Munitionsbergungsdienst anrücken, weil der Verdacht bestand, dass ein Bewohner eine Brand- und Sprengladung im Haus angebracht hatte. Dafür wurde die Straße weiträumig abgesperrt, auch wenn es sich der Einsatz später als Fehlalarm herausstellte.

Im Juni 2021 schockte hingegen eine Brandserie die Bewohner. Innerhalb von wenigen Tagen hatte es in dem Hochhaus gleich zwei Mal gebrannt, hunderte Menschen wurden evakuiert.

Von kst