Stralsund

Die Fläche über dem Parkhaus „Am Meeresmuseum“ in der Mühlenstraße soll bebaut werden. Am Freitag stellt Architekt Christoph Meyn dem Gestaltungsbeirat der Stadt konkrete Überlegungen vor – und schon gibt es den ersten Streit. Dieser wird nicht etwa vom Expertengremium angestoßen, sondern vom Besitzer des Marstalls an der Ecke Mühlen-/Mönchstraße. „Leckere Sommerdrinks können Sie am Nachmittag oder auch bei Abendsonne bei uns genießen“, wird online für die Gaststätte nebenan geworben. Doch das dortige Sonnenlicht sieht er in Gefahr: „Wenn zu hoch gebaut wird, dann liegt die Terrasse im Schatten. Dann kann der Laden zumachen.“

Worum geht es genau? Meyns Überlegungen sehen für die knapp 110 Meter lange Fläche vier Wohnhäuser mit zwei oder drei Geschossen für etwa 50 Wohnungen vor. Wollte man so bauen wie früher, wären dort zehn relativ schmale Häuser mit unterschiedlichen Fassaden üblich. „Aber wir wollen hier keine Kulissen- oder Zuckerbäckerarchitektur“, sagt Meyn. Stattdessen solle zu erkennen sein, dass diese Fläche als Einheit entwickelt wird. Zudem solle viel Holz verbaut werden.

Elemente sollen sich wiederholen

Jedes Haus hat in seinem Entwurf zur Mühlenstraße einen größeren und einen kleineren Giebel sowie einen Flachdachbau. Zudem ist zwischen den Gebäuden, die an den Ecken durch Gewerbe belebt werden sollen, jeweils ein kleiner Weg mit Torbogen eingeplant, der zur Stadtmauer oder zum Parkhaus führt. Auf der Seite zum Knieperwall sind hinter den Häusern Grünflächen vorgesehen. All diese Elemente sollen sich wiederholen.

So könnte die Fläche bebaut werden. Die Idee ist aber noch nicht ausgereift. Quelle: Kai Lachmann

Das sorgt für Kritik bei den Experten des Gestaltungsbeirates. Die Gestaltung sei zu regelmäßig. „So hat es etwas Maschinelles“, befindet etwa Architekt und Stadtplaner Prof. Heinz Nagler aus Cottbus. „Der Rhythmus ist fast schon ein Stakkato.“ Eben dieser könnte „von künstlichen Zufällen“ durchbrochen werden, regt Prof. José Gutierrez Marquez von der Uni Weimar an. Für Dr. Ulrike Wendland vom Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt, spielt die Wuchtigkeit der Häuser eine Rolle. „Aber ich habe das Gefühl, dass die Stadt an dieser Stelle Masse vertragen kann.“

„Ich kann die Bebauung nicht verhindern, aber...“

Im Großen und Ganzen zeigen sich die Experten des Gestaltungsbeirates aber zufrieden mit den Ideen. Christoph Meyn, der im Auftrag der städtischen Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft ( LEG) arbeitet, will die Kritik berücksichtigen. Er hofft, dass bis Ende des Jahres der Bauantrag gestellt werden kann.

Und der Marstall-Eigentümer? „Ich kann die Bebauung nicht verhindern, aber ich kann nur darauf pochen, dass der B-Plan eingehalten wird.“ Sollte dies nicht gesehen, behalte er es sich vor, gegen den Bau zu klagen. Zudem befürchtet er, dass die Mühlenstraße für die Arbeiten lange gesperrt werden könnte. Sein Vorschlag: den nahen städtischen Parkplatz an der Stadtmauer für die Baugeräte nutzen.

Beirat tagt seit 20 Jahren Der Gestaltungsbeirat der Hansestadt Stralsund begutachtet als ein externes, mit Fachleuten besetztes und unabhängiges Beratungsgremium seit 1999 Vorhaben im Altstadtbereich von besonderer städtebaulicher und architektonischer Bedeutung. Damit trägt er zur Aufwertung des Stadtbildes, zur Vermittlung von Baukultur sowie zur Verhinderung städtebaulicher und architektonischer Fehlentwicklungen bei, die etwa dem Erscheinungsbild der Stralsund Altstadt schaden könnte. Besonders auch, da sie zusammen mit der Wismarer im Jahr 2002 in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen wurde.

Die Fläche Mönchstraße 51, 51 a und 51 b wird zurzeit als Parkplatz genutzt. Quelle: Kai Lachmann

In der Nähe befindet sich auch ein weiteres großes Entwicklungsprojekt: Die Stadt wünscht sich in der Mönchstraße 51 Wohnbebauung und ein Quartiersparkhaus. Ein Auftrag, mit dem die Rostocker Architekten Juliane Lütkemeyer und Daniel Martens aufgrund des begrenzten Platzes ihre liebe Not hatten.

Autolift verursacht zu hohe Kosten

Nach dem Durchspielen zahlreicher Varianten präsentierten sie dem Gestaltungsbeirat die Idee eines Wohnhauses mit 37 dahinter liegenden Stellplätzen, deren Überdachung begrünt sein soll. 17 Plätze wären für 16 Wohnungen und ein Geschäft vorgesehen, die anderen 20 für weitere Anwohner. Die Option, mit einem Autolift eine zweite Etage zu erschließen, wurde aus wirtschaftlichen Gründen verworfen.

Richtig glücklich schien mit der Lösung niemand zu sein. Ekkehard Wohlgemuth, Leiter des Amtes für Bau und Planung, stellte etwas ernüchtert fest: „Wenn wir dort das Problem fehlender Stellplätze nicht lösen können, wo dann?“

Kai Lachmann