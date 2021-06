Stralsund

Nun also doch: Sportbund-Chef Maik Hofmann, der auch für Bürger für Stralsund in der Bürgerschaft sitzt, hätte bei dem Antrag seiner Fraktion, 100 000 Euro für den Sportbund bereit zu stellen (die OZ berichtete), nicht mit abstimmen dürfen, weil er befangen war. Eine entsprechende Aufforderung des SPD-Manns Thomas Würdisch in der letzten Sitzung war mit einer Prüfung durch das Rechtsamt der Hansestadt einher gegangen. Diese Prüfung ergab eine Befangenheit, die ein Mitwirkungsverbot bedeutet hätte. Der Beschluss ist damit ungültig.

Nach Mitwirkungsverbot: BfS will Verfahren wiederholen

Die Fraktion „Bürger für Stralsund“ drängt bereits auf eine Wiederholung des Verfahrens. Sie will den gleichen Antrag bei der kommenden Bürgerschaftssitzung nochmals einbringen. Dann natürlich ohne die Beteiligung von Maik Hofmann. „Dennoch halten wir daran fest, dass der Sportbund selbst entscheiden soll, wofür er die 100 000 Euro aus der Stadtkasse ausgibt. Denn nur das Präsidium dort weiß, wo der Schuh am meisten drückt“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Thomas Haack gegenüber der OZ.

Grünen wollen Förderung für Kinder und Jugendliche

Die Grünen bleiben ebenfalls bei ihrem Standpunkt: Das Geld soll ausschließlich den Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen. Auf gar keinen Fall will die grüne Fraktion, dass mit der Förderung eine Personalstelle beim Sportbund geschaffen wird, für die sich der BfS-Mann Hofmann bewirbt. Wie die OZ bereits berichtete, hatte Maik Hofmann im Gespräch mit unserer Zeitung offen gelassen, ob er sich selbst auf diese Stelle bewirbt. Das hätte dann aber auch die Aufgabe des ehrenamtlichen Chefpostens beim Sportbund zur Folge gehabt...

Nach OZ-Recherchen scheint inzwischen festzustehen, dass sich Maik Hofmann nicht auf besagte Stelle bewerben will. Der Vorschlag zur Förderung einer hauptamtlichen Stelle stehe weiterhin im Raum. Aber dies sei eben nur ein Vorschlag, denn das Präsidium des Sportbundes solle entscheiden, was mit dem Zuschuss aus der Stadtkasse finanziert wird.

Erneut Debatte in der Bürgerschaft

Trotzdem: Die Grünen drängen nun darauf, dass eine Personalkosten-Finanzierung ausgeschlossen wird. Dafür wollen sie einen Änderungsantrag einbringen, wie auch in der letzten Sitzung, da scheiterte dieses Anliegen. Das Ziel der Grünen: Das Geld soll direkt in den Kinder- und Jugendsport fließen. „Wir schlagen vor, dass die Stralsunder Sportvereine direkt und unmittelbar von den Mitteln profitieren, das halten wir im Bereich des Kinder- und Jugendsportes für besonders bedeutend“, erklärt Suhr das Vorhaben in einem Schreiben an die OZ kurz vor der Bürgerschaft.

BfS-Mann Thomas Haack kontert auf die öffentliche Grünen-Ankündigung: „Es ist schön, dass die Grünen nach vielen Jahren auch endlich ihr Herz für den Sport entdeckt haben. Aber eins ist Fakt: Hätten unsere Fraktion nicht den Antrag gestellt, hätte es gar kein Geld für den Sport gegeben.“ Man darf also sicher in der Sondersitzung am Donnerstag mit einer heißen Debatte rechnen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Barbara Waretzi und Ines Sommer