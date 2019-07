Stralsund

Die Position der Gleichstellungsbeauftragten der Stralsunder Stadtverwaltung mutiert weiter zum Zankapfel im Machtkampf zwischen Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) und der Bürgerschaft der Hansestadt. Dem OB wird vorgeworfen, die gut dotierte Stelle strategisch einzusetzen, um im Hintergrund einen neuen Job für den bisherigen Geschäftsführer der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Christian Ramlow, schaffen zu wollen. Ramlow soll mit Badrow eine regelmäßige Jogging-Freundschaft pflegen.

Vorerst letzter Akt des bereits über Wochen andauernden Theaters: Der OB hat nun einem Beschluss der Bürgerschaft vom Juni widersprochen. Darin hatte das Stadtparlament gefordert, die Position der Gleichstellungsbeauftragten öffentlich statt nur intern auszuschreiben. Dem Ansinnen hatten seinerzeit mit Ausnahme der CDU alle Fraktionen zugestimmt. Die Bürgerschaft habe nicht vertieft begründet, warum das interne Bewerbungsverfahren abgebrochen werden soll, heißt es in der vierseitigen Begründung von Badrows Widerspruch.

Streit um Qualifikation

Zur neuen Gleichstellungsbeauftragten will der OB weiter eine Sachbearbeiterin aus seinem Büro befördern, obwohl die Frau die in der rathausinternen Ausschreibung geforderten Einstellungsbedingungen für Außenstehende nicht nachvollziehbar erfüllt. Badrow widerspricht an dieser Stelle: „Die Bewerberin erfüllt die Voraussetzungen im Hinblick auf gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen durch ihre langjährigen Tätigkeiten in zentraler Position innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes sowie durch das erfolgreiche Absolvieren des Angestelltenlehrgangs I im Jahr 1993.“ Dieser Haltung steht die intern veröffentlichte Ausschreibung entgegen, in der folgende Einstellungsvoraussetzungen genannt sind: „Hochschulabschluss (Diplom oder Bachelor) im Bereich öffentliche Verwaltung, Verwaltungsfachwirtin oder erfolgreicher Abschluss der Angestelltenprüfung II oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen.“

OZ-Informationen zufolge sollte mit diesem Bäumchen-wechsle-dich-Spiel zugleich an geeigneter Stelle in der Stadtverwaltung Platz für Ramlow geschaffen werden. Die Stadt sucht derzeit nach einer neuen Gleichstellungsbeauftragten, weil die bisherige Stelleninhaberin Sarah Cornils dieses Amt aufgeben will.

Neben weiteren Einwänden sei eine externe Ausschreibung des auch in der Kommunalverfassung besonders herausgehobenen Postens unverhältnismäßig teuer, betont Badrow in seinem an die Bürgerschaft gerichteten Widerspruch. Zitat: „Erst in dem Fall, dass die Neu- und Nachbesetzung einer freien Stelle beziehungsweise eines Stellenanteils durch interne Maßnahmen als unmöglich erscheint, ist die Verwaltung angehalten, eine externe kosten- und zeitintensivere Stellenausschreibung vorzunehmen.“

CDU-Fraktion ließ Geschäftsführer gehen

Die Stralsunder CDU hatte bei der Kommunalwahl im Mai im Vergleich zur Wahl im Jahr 2014 gut ein Drittel ihrer Stimmen verloren, was Ramlow den Job kostete, weil die Partei nun nur noch neun Stadtvertreter stellt und sich den zusätzlich zu einer langjährigen Mitarbeiterin erst später eingestellten Fraktionsgeschäftsführer nicht mehr leisten kann. Ramlow war zuvor beruflich aus dem Media Markt Greifswald in die Geschäftsstelle der CDU-Fraktion gewechselt.

Die nächste Sitzung der Bürgerschaft steht erst Ende August an. Nach dem deutlichen Votum der Bürgerschaft im Juni dafür, extern weiter nach einer geeigneten Kandidatin zu suchen, dürften die Stadtvertreter den Widerspruch des Oberbürgermeisters zurückweisen. Detlef Lindner von der Fraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Stralsund (BfS) weist darauf hin, dass „die Bürgerschaft überflüssig wäre, wenn der Oberbürgermeister ihren Entscheidungen nicht folgt“.

Zudem sei das interne Bewerbungsverfahren anders als von Badrow behauptet nicht abgebrochen worden, sondern eine deutliche Mehrheit der Stadtvertreter sei mit dem Ergebnis der internen Ausschreibung nicht zufrieden gewesen. Lindner: „Der Oberbürgermeister hat der Bürgerschaft als Dienstherrin seine Einschätzung vorgelegt, eine geeignete Bewerberin gefunden zu haben. Dieser Einschätzung ist die Bürgerschaft nicht gefolgt und hat demzufolge festgestellt, dass eine geeignete Bewerberin noch nicht gefunden worden ist.“

Grüne: Schuld trägt der OB

Claudia Müller von den Grünen hatte Badrow bereits im Juni öffentlich ermahnt und gesagt, dass eine „Gleichstellungsbeauftragte innerhalb der Verwaltung weisungsungebunden“ arbeiten können müsse und infrage stehe, ob dies möglich sei, wenn sie direkt im OB-Büro angestellt ist. Die bisherige Gleichstellungsbeauftragte Cornils war in der Stadtverwaltung dem Haupt- und Personalamt zugeordnet.

Heute betont Müller: „Ich bedauere, dass der Oberbürgermeister nicht über die Brücke geht, die wir ihm freundlicherweise mit der Bürgerschaft gebaut haben. Der Beschluss sollte Personen schützen, jetzt wird die Auseinandersetzung auf deren Rücken ausgetragen. Die Schuld daran trägt der Oberbürgermeister. Und die Besetzung selbst wird nun auf die lange Bank geschoben.“

Benjamin Fischer