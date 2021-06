In Neuendorf auf Hiddensee besitzt die Hansestadt Stralsund zusammen mit der dortigen Gemeinde Grundstücke, die sie an Einwohner in Neuendorf verpachtet haben. Stralsund hat die Pacht 2008 massiv angehoben, von 26 Cent auf letztlich 3,20 Euro pro Quadratmeter – für Stralsunder Verhältnisse ein niedriger Wert, für die Einwohner Neuendorfs ein Schock. Sie wollten nicht zahlen. Die Stadt überzog die Insulaner mit Klagen – und gewann die meisten.

Mehrere Politiker versuchten, eine Lösung herbeizuführen, zuletzt Till Backhaus (SPD). Nach seiner Intervention erfolgte offenbar ein Sinneswandel im Stralsunder Rathaus. Die Bürgerschaft stimmte im Oktober 2020 dem „Frieden von Hiddensee“ zu. Demnach hätten die Neuendorfer die Flächen für 110 Euro pro Quadratmeter kaufen können. Dabei liegt der Verkehrswert einem Gutachten zufolge bei 300 Euro.

Die Verkäufe sollte die Landgesellschaft MV abwickeln. Vorsitzender im Aufsichtsrat: Till Backhaus.