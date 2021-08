Streit um Hiddensee-Grundstücke: Stralsund stimmt Verkauf zu

Stralsund/Hiddensee

Auf Hiddensee wird gefeiert. Der jahrzehntelange Grundstücksstreit zwischen den Einwohnern des Dorfes Neuendorf und der Hansestadt Stralsund scheint ein friedliches Ende zu nehmen. Die Bürgerschaft der Hansestadt stimmte am Donnerstagabend mit 23 zu 19 Stimmen für den Verkauf der städtischen Grundstücke auf der Ostsee-Insel. Dafür war eine Mehrheit von CDU/FDP-Fraktion, SPD und der Partei „Die Linke“. Die Fraktion „Bürger für Stralsund“, die Grünen und die AfD hielten dagegen. Eine ähnliche Konstellation gab es auch Ende Juni 2021 – damals wurde der mögliche Deal vorerst gekippt.

Auf Hiddensee knallen die Sektkorken

„Unser Bürgermeister hat uns noch am selben Abend informiert. Gleich nach der Abstimmung“, sagt die Neuendorferin Renate Zenke. „Da hatte ich Tränen in den Augen.“ Auch während des Telefonates mit der OSTSEE-ZEITUNG kommen ihr die Tränen. Ihre Familie hat seit Jahrzehnten um ihr Grundstück gestritten – auch vor Gericht. Allein dafür belaufen sich die Kosten mittlerweile bereits auf mehrere Zehntausend Euro. „Alle Leute hier sind glücklich. In den Häusern sind die Sektkorken geflogen“, so Zenke. Ihre Einschätzung zu dem Deal: So wie er jetzt verabschiedet wurde, hilft er den Einheimischen.

„Als ich informiert wurde, hatte ich Tränen in den Augen. Der Deal hilft wirklich den Familien“, Renate Zenke betroffene Einwohnerin von Hiddensee. Quelle: Kay Steinke

Schwerin beschränkt Deal auf Insulaner

So hatte Schwerin offenbar kurzfristig interveniert. So wurde nur noch über 79 der rund 100 Kaufvertragsvorlagen abgestimmt. Nur wer sein Haus auf Hiddensee vor Mitte 2019 erworben hatte – damals hatte sich das Landwirtschaftsministerium erstmalig in den Pacht- und Grundstücksstreit eingeschaltet – konnte das Grundstück nun auch zum abgesprochenen Preis erwerben. Die Bindungsklausel auf den Bodenrichtwert bezieht sich dabei auf das Jahr 2018. Aus dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt hieß es am Freitag: „Der Flächenerwerb soll nur an jene erfolgen, die ihren Erst- bzw. Zweitwohnsitz in der Gemeinde sowie einen historischen Bezug zu Neuendorf haben.“ Dabei geht es um eine Erwerbsfläche von rund 48 000 Quadratmetern und einem Erwerbspreis von rund 5,3 Millionen Euro, den sich die anteiligen Eigentümer, die Gemeinden Seebad Insel Hiddensee und Hansestadt Stralsund, jeweils zur Hälfte teilen.

„Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass wir die Sache jetzt lösen und einen Erfolg für die Menschen vor Ort erzielen konnten“, sagt Minister Dr. Till Backhaus (SPD), der sich des Problems vor rund zwei Jahren angenommen hat. „Ich freue mich, dass der Kompromissvorschlag auch in der Stralsunder Bürgerschaft Zustimmung gefunden hat.“

„Ich freue mich, dass der Kompromissvorschlag auch in der Stralsunder Bürgerschaft Zustimmung gefunden hat“, Agrarminister Till Backhaus (SPD). Quelle: Stefan Sauer

Was der Stralsunder Oberbürgermeister zum Deal sagt

„Nach weit über einem Jahrzehnt gerichtlicher Auseinandersetzungen ohne abschließendes Ergebnis und einem gescheiterten Vergleich, der sogar noch schlechter für unsere Hansestadt gewesen wäre, gibt es jetzt eine Lösung, die endlich Rechtsfrieden schafft und der besonderen Situation in Neuendorf gerecht wird“, sagt Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Mein Dank gilt den Sach- und Fachexperten der Landgesellschaft, dem Minister für Landwirtschaft und Umwelt, dem Innenministerium sowie der Stralsunder Bürgerschaft, ohne deren Unterstützung dieses Ergebnis nicht möglich gewesen wäre.“

Alexander Badrow (CDU) Oberbürgermeister Stralsund. Quelle: Christian Roedel

Erleichterung bei Hiddensee-Bürgermeister Thomas Gens

Auch Hiddensee-Bürgermeister Thomas Gens ist erleichtert. Seine Gemeindevertreter hatten bereits am 30. März 2021 dem Verkauf an die Grundstücksnutzer in Neuendorf zugestimmt. „Nach jahrelanger, intensiver Arbeit gibt es eine Lösung. Hoffentlich kann nun bald wirklich Rechtsfrieden für unsere Neuendorfer Familien geschaffen werden“, sagt Gens. „Der Kompromiss hilft den Familien, die hier leben“, ordnet Renate Zenke den Deal ein. „Sehr reiche Leute, die teils ihre Grundstücke für touristische Zwecke erworben haben, wurden dadurch ausgenommen“, so ihr Fazit. Die Chance für die Insulaner sei geschichtlich einmalig. Sie hoffen, dass der Prozess bis Ende 2021 abgeschlossen werden kann.

Doch dafür müssen die Insulaner auch liefern. Laut Hansestadt Stralsund gab es in der ursprünglichen Vorlage einen Ergänzungsbeschluss, der besagt, dass eine Auflassungsvormerkung grundsätzlich nur dann möglich ist, wenn alle Kaufverträge notariell beurkundet sind. Zudem erfolgt die Grundbuchumschreibung erst, wenn alle Kaufpreise und Pachtschulden beglichen sind.

BfS-Fraktion will Deal noch verhindern

Welche Möglichkeiten es dennoch gibt, den Deal zu verhindern, lotet die Fraktion Bürger für Stralsund (BfS) aus. Im öffentlichen Teil der Bürgerschaft hielt BfS-Geschäftsführer Thomas Haack eine flammende Rede gegen den Deal. Ohne Erfolg. „Der Eingriff durch Schwerin war gut. Noch positiver wäre es jedoch gewesen, sie hätten die ganzen Vorlagen von der Tagesordnungen genommen“, sagt er. „So wird nun aber das Eigentum der Hansestadt verscherbelt, meist unter Wert.“ In kürzester Zeit hätte die Stralsunder Bürgerschaft auf der Insel Hiddensee 80 neue Millionäre geschaffen. „Das ist nicht im Interesse der Stralsunder“, sagt Haack. „Es war eine Vorlage für Hiddensee – und gegen Stralsund.“ Um Rechtsfrieden zu erreichen, hätte seine Fraktion auch einem Verkauf zugestimmt – aber nur bei einem angemessenem Verkaufswert.

„Hier wird das Eigentum der Hansestadt verscherbelt“, Thomas Haack (Bürger für Stralsund) Quelle: Yvonne Moritz

„Deal ist für Hansestadt Millionen-Desaster“ – Jürgen Suhr (Grüne)

Eine ganz ähnliche Position vertritt auch Jürgen Suhr von den Grünen. „Diese Verkaufsentscheidung ist für die Hansestadt ein Millionen-Desaster“, klagt er. „Es ist für uns nach wie vor nicht zu erklären, warum CDU/FDP, SPD und Linke auf Empfehlung des Oberbürgermeisters Grundstücksanteile zu einem Preis verkaufen, der 1/3 unter dem Bodenrichtwert von 2018 liegt“, kommentiert er die Entscheidung. „Die bebauten Grundstücke sollen für 110 Euro/qm verschenkt werden. Dabei ist bekannt, dass für derartige Grundstücke auf Hiddensee derzeit leicht das zehnfache erzielt werden kann“, so Suhr. Er verweist darauf, dass es sich auch nicht nur um minderwertige Wiesengrundstücke handelt. „Rund die Hälfte ist zumindest teilweise bebaut“, sagt Suhr. Der Rechtsfrieden sei zwar ein erstrebenswertes Ziel, aus Sicht der Grünen aber nicht auf Kosten des Verkaufs von Grundstücken. Andere Kompromisse auf Basis von Erbbaupachtverträgen hätten sie aufgezeigt, damit konnten sie sich jedoch nicht durchsetzen.

„Der Deal ist für die Hansestadt ein Millionen-Desaster“, Jürgen Suhr (Grüne). Quelle: Grüne

Trotz Bedenken: SPD-Fraktion votierte für den Kompromiss

Dass der Deal nicht perfekt ist, unterstreicht auch die Stralsunder SPD-Fraktion. Dennoch votierten sie dafür. „Das Ganze läuft seit fast 20 Jahren“, sagt Ute Bartel. „Wir haben es bisher nie geschafft, mit den Hiddenseern eine Einigung zu erzielen. Nun ist ein Kompromiss rausgekommen. Er ist für die SPD tragbar, wenn auch schwer. Wir machen das aber, damit es zu einem friedlichen Ende kommt.“ Für die Variante Erbbaupacht hätte es „zu viel verbrannte Erde gegeben“.

Kerstin Kassner (Linke), ehemalige Landrätin der Insel Rügen, sagt hingegen: „Ich freue mich riesig für unsere Insulaner. Ich habe den Prozess über viele Jahre begleitet. Er ging mir echt unter die Haut.“ OB Badrow hätte sie zuletzt aufgeklärt, wie es zur ersten Ablehnung des Deals gekommen sei. „Wichtig ist, dass die Hiddenseer immer drangeblieben sind und nun ihren Frieden bekommen.“

Von Kay Steinke