Streit um Vergütung der Krankentransporte: Worauf sich DAK-Kunden ab Januar einstellen müssen

Stralsund

Der Konflikt um die Vergütung der Krankenfahrten zwischen den Taxi- und Transportunternehmen und der Krankenkasse DAK spitzt sich weiter zu. Zwar hat die DAK bei den Angeboten offenbar nachgebessert, dennoch sind die Fahrdienstleister aus MV damit nicht zufrieden. „Das Angebot ist für uns immer noch nicht gut. Wir wollen aber auch keine Einzelverträge, auf die es die DAK momentan abgesehen hat“, sagt André Thedran vom Rügener Krankenfahrdienst Ostseeküste, der seit November 2021 auch als Vorstand des Taxi- und Mietwagenverbandes MV aktiv ist.

DAK-Landeschefin Hansen bezieht Stellung

Sabine Hansen, Leiterin der DAK-Landesvertretung in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Arne Weychardt

In den Konflikt hat sich mittlerweile die DAK-Landeschefin Sabine Hansen eingeschaltet. Sie steht zu der Strategie mit den Einzelverträgen – und der geringeren Vergütung pro Krankenfahrt. „Wir sind zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Wenn eine Mitbewerberkasse geringere Preise aushandelt, dann müssen wir das auch für uns prüfen. Denn unsere Krankenkassenbeiträge müssen auf lange Sicht für unsere Kunden stabil bleiben“, so Hansen. Gemeint ist in diesem Fall die AOK Nordost. Diese hätte bereits vor der DAK die sogenannte Vergütungsvereinbarung mit dem Verband der Ersatzkassen (auch Vdek-Tarif) verlassen und hätte danach ein eigenes Vergütungsmodell ausgehandelt, welches unterhalb der rund 1,50 Euro pro Fahrkilometer nach Vdek-Tarif liegt.“

Einzelverträge sollen Vorteile bieten

Laut Hansen sind die Vertrags-Verhandlungen mit vielen Fahrdienstleistern in vollem Gange. „Mit dem aktuellen Angebot sind wir rausgegangen und schließen damit auch Verträge ab“, sagt die DAK-Chefin. Aus ihrer Sicht bieten die Einzelverträge viele Vorteile. „So stehen wir in direktem Kontakt mit den Unternehmern, die ganze Kommunikation läuft dadurch schneller“, meint Hansen. „Wir stehen auch zum Mindestlohn und wollen diesen nicht unterlaufen. Deshalb haben wir unser Angebot an das der Mitbewerberkasse angeglichen.“

DAK hat keine Angst vor möglichen Streiks

Auch vor möglichen Streiks durch die Krankentransportfahrer ab dem 1. Januar hat man bei der DAK keine Angst. „Wir sind dabei, die Verträge zu klären“, so Hansen. „Die weiterhin gute Versorgung unserer Kunden muss sichergestellt werden. Gerade den Kunden von Serienfahrten – wie Dialyse-Patienten – wollen wir so eine Last nicht aufbürden. Notfalls können sie die Kosten im Nachhinein einfach erstatten. Doch dazu wird es nicht kommen. Da bin ich zuversichtlich.“

„Die DAK wird keine Abdeckung hinbekommen. Dennoch werden wir keinen Patienten stehen lassen“, André Thedran, Vorstand des Taxi- und Mietwagenverbandes MV. Quelle: Kay Steinke

Fahrdienstleister wollen DAK eigenes Angebot unterbreiten

In Vorpommern-Rügen bereiten sich die Fahrdienstleister jedoch genau auf dieses Szenario vor. „Ab dem neuen Jahr wird nach Taxitarif gefahren und abgerechnet“, sagt André Thedran. „Davon müssen wir aktuell jedenfalls ausgehen.“ Anders als die DAK behauptet, hätte bisher kaum eines der 650 Taxi- und Mietwagenunternehmen, die in seinem Landesverband organisiert sind, einen der Verträge auch unterzeichnet. „Es mag Ausnahmen geben. Dennoch werden sie nicht die notwendige Abdeckung hinbekommen.“ Dabei hätte die DAK nach dem Austritt vor knapp einem halben Jahr genug Zeit gehabt für Vertragsverhandlungen. Nun bereiten die Fahrdienstleister jedoch ein eigenes Angebot vor. „Wir haben Echtzeit-Daten erhoben und daraus einen Vorschlag als Verhandlungsgrundlage gemacht“, sagt Thedran. So wie DAK-Chefin Hansen versichert er trotz des Konfliktes: „Wir werden keinen Patienten im Regen stehen lassen. Alle werden gefahren, einen Streik wird es nicht geben.“

Kunden müssen Krankenfahrten individuell begleichen und später abrechnen

Maik Göricke, Inhaber von Krankentransport Stralsund. Quelle: Kay Steinke

Dennoch kommen auf die DAK-Kunden andere Abrechnungs-Modalitäten zu. Fahrdienstleister wie Maik Göricke von Krankentransporte Stralsund haben darüber die Kunden bereits informiert. Göricke betreut mit seinen 25 Mitarbeitern rund 200 DAK-Patienten. „Erst wurden uns 1,30 Euro pro Fahrtkilometer angeboten. Zuletzt wurde das Angebot verbessert. Es wurde aber nur als Einzelvertrag angeboten. Diese Ungerechtigkeit wollen wir nicht mehr mitmachen. Ich habe die Befürchtung, dass man uns sonst künftig weiter gegeneinander ausspielt.“ Deshalb hätte der Geschäftsführer seine Fahrer und auch die Patienten bereits auf „das Ende der Beziehung mit der DAK“ vorbereitet. „Die DAK hat zu hoch gepokert. Bis zuletzt habe ich gehofft, dass sie noch einlenken. Doch seit Mitte Dezember bereiten wir uns nun auf den Jahreswechsel vor“, so Göricke. Im Vorfeld hätte man bereits eine Patienteninformation rausgegeben. „Pro Patienten besprechen wir individuelle Lösungen, denn die meisten kennen wir seit vielen Jahren.“

Hintergrund zum Krankentransport-Konflikt mit der DAK Rund 160000 Kunden sind bei DAK Gesundheit in MV versichert. In Rostock (Stadt- und Landkreis) sind es rund 37600, in Vorpommern-Greifswald 28000 und in Vorpommern-Rügen rund 27500. Die DAK hat die Vergütungsvereinbarung mit dem Verband der Ersatzkassen (Vdek), in dem landesweit zurzeit etwa 650 Taxi- und Mietwagenunternehmen vertraglich für Krankenfahrten gebunden sind, Mitte 2021 verlassen. Bis Ende 2021 hat man sich jedoch verpflichtet, noch den vereinbarten Vdek-Tarif von etwa 1,50 pro Kilometer zu bezahlen. Danach soll es Einzelverträge mit den Unternehmen geben. Die ersten Einzelangebote enthielten schlechtere Konditionen von etwa 1,30 Euro pro Kilometer, weshalb die Fahrunternehmer mit einem Streik drohten. Mittlerweile hat die DAK zwar die Angebote verbessert, dennoch zielt man weiterhin auf Einzelverträge ab. Viele der Fuhrunternehmer wollen diese nicht annehmen, weshalb sich DAK-Kunden ab 1. Januar 2022 auf deutlich höhere Kosten für Krankentransporte einstellen sollten. Falls keine Einigung erzielt werden kann, greift notfalls der höhere Taxitarif. DAK-Versicherte müssten die Kosten für den Krankentransport, dann selbst bezahlen und später bei der Krankenkasse abrechnen.

Von Kay Steinke