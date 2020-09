Neuendorf/Hiddensee

Man mag es gar nicht so richtig glauben. Aber nach mehr als zehn Jahren Grundstückskrieg zwischen der Hansestadt Stralsund und Einwohnern Neuendorfs, auf der sonst so ruhigen und beschaulichen Insel Hiddensee, soll nun tatsächlich der Streit beigelegt sein.

Streitigkeiten eskalierten mit Erhöhung der Pacht um 130 Prozent

Deutliche Botschaften: Während des Landes-Erntedankfestes 2019 protestieren die Menschen aus Neuendorf auf Hiddensee gegen die Pachtpolitik der Stralsunder Stadtverwaltung. Quelle: Christian Roedel

Es geht um die Wiesen rund um die Häuser von etwa 100 Neuendorfern. Diesen gehört – zum Teil geschichtlich bedingt – nur der Grund unter ihren Häusern. Die Wiesen drumherum gehören aber der Stadt Stralsund und der Gemeinde Hiddensee jeweils zur Hälfte. Die Grundstücke zu kaufen, hat man den Neuendorfern bislang nicht gewährt. Seit Anfang der 90er Jahre haben die Neuendorfer eine geringe Pacht von zunächst 50 Pfennige, mit der Währungsunion dann 26 Cent pro Quadratmeter gezahlt. Bis zum Jahr 2008, als im Rathaus der Hansestadt beschlossen worden ist, die Pachtgebühren für die Wiesen, die sich zwischen den Häusern in Neuendorf befinden, auf einen Schlag um 130 Prozent zu erhöhen.

Rund 3,60 Euro pro Quadratmeter hat die Hansestadt fortan haben wollen – für Land, auf dem die Neuendorfer seit Generationen leben, das sie pflegen. Kurz gesagt: Die Neuendorfer haben sich dagegen gewehrt, diesen Betrag zu zahlen. Und damit hat der Grundstückskrieg begonnen, der nicht nur die beteiligten Parteien, sondern auch Richter und letztlich das Landwirtschaftsministerium in persona von Till Backhaus beschäftigt hat.

Landgesellschaft übernimmt Verhandlungen

Letzterer hat sich Ende vergangenen Jahres eingeschaltet, einen Kompromissvorschlag unterbreitet. Nach vielen Wochen voller Verhandlungen, zahlreichen Gesprächen und Arbeitstreffen ist nun am Mittwochabend der entscheidende Schritt zur Lösung der Neuendorfer Grundstücksstreitigkeiten vertraglich besiegelt worden, wie Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens (parteilos) sagt. Die Neuendorfer sollen nun durch diesen „Friedensvertrag“ das Land rund um ihre Häuser kaufen können.

Wenn denn die Grundstücke vermessen worden sind. Den Auftrag dazu hat die Landgesellschaft des Landes am Mittwochabend mit den Unterschriften von Landwirtschaftsminister Backhaus, Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens und jener von Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow erhalten. Die Landgesellschaft, so informiert Gens, soll mit jedem betroffenen Grundstücksnutzer aus Neuendorf die Verkaufsverhandlungen bis zum Notarvertrag für die Gemeinde Hiddensee und die Hansestadt Stralsund abhandeln.

Wobei sich die Verhandlungen mit den Neuendorfern auf die Lage, den Zuschnitt und die Größe der Erwerbsflächen beziehen. Denn ein Quadratmeterpreis ist bereits festgelegt worden. 110 Euro pro Quadratmeter haben die Neuendorfer zu zahlen. Insgesamt, so Gens, handele es sich um rund 50 000 Quadratmeter. Das habe eine grobe Zeichnung der künftigen Grundstücke im Januar ergeben.

Auslöser des Problems liegt knapp 150 Jahre zurück Im Jahr 1872 wurde Neuendorf von einer schweren Sturmflut getroffen, bei der zahlreiche Häuser zerstört wurden. Auf dem klösterlichen Grundstückseigentum durften neue Häuser errichtet werden, das Eigentum blieb dabei allerdings auf die Gebäudegrundfläche begrenzt. Bis 1945 stand das klösterliche Grundstückseigentum unter städtischer Güter- und Klosterverwaltung. Danach folgten 1946 die entschädigungslose Enteignung und die Auflösung der städtischen Klöster und Stiftungen. Zu DDR-Zeit durften die Grundstücke nicht verkauft werden. Dies war auch nach der Wende nur eingeschränkt bis zur Vermögenszuordnung im Jahre 2002 möglich. Erst ab diesem Zeitpunkt war den Hauseigentümern ein Erwerb der Flächen um ihre Häuser überhaupt möglich beziehungsweise den Grundstückseigentümern ein Verkauf. Anfang der 90er Jahre wurden als Interimslösung Pachtverträge mit der Gemeinde geschlossen und ein Pachtzins von 26 Cent pro Quadratmeter vereinbart. 2008 beschloss die Hansestadt Stralsund, den Pachtzins auf rund 3,60 Euro anzuheben. Diesen zu zahlen, weigerten sich die betroffenen Neuendorfer. Eine gütliche Einigung konnte nicht erreicht werden, sodass schließlich eine Vielzahl von Gerichtsverfahren in Gang gesetzt werden mussten. Im Jahr 2018 stellte das Landgericht Stralsund rechtskräftig fest, dass der mit der „Interimslösung“ Anfang der 90er Jahre vereinbarte Pachtzins für die Jahre seit Klageerhebung bis 2014 auf mindestens 3,20 Euro pro Quadratmeter anzuheben ist.

Zurückhaltende Freude, aber Hoffen auf den Frieden

Zumindest der Landwirtschaftsminister ist zufrieden mit der Lösung. „Von heute an kann man sagen, der Frieden von Neuendorf ist ausgerufen. Erarbeiten muss man den Frieden jetzt aber gemeinschaftlich. Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass wir die Sache jetzt doch so schnell lösen konnten. Ich habe das Thema von einem Jahr übernommen und mit den beiden Kommunen ein Jahr lang gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass jeder Grundstücksinteressent jetzt den Spatz in der Hand nimmt und nicht auf die Taube auf dem Dach wartet.“

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow fügt hinzu: „Ich bin dankbar für diesen Kompromissvorschlag und hoffe auf Zustimmung der Stralsunder Bürgerschaft.“ Hiddensees Gemeindeoberhaupt ist verhalten optimistisch, dass nun tatsächlich Frieden in Neuendorf einkehrt. „Mit dem heutigen Tag wird endlich Rechtssicherheit herrschen und wir werden es mit diesen Verträgen hinbekommen, dass für die Einheimischen leistbare Grundstücke auf der Insel bleiben“, sagt er. Vor allem das Leistbare sei ihm wichtig gewesen – wissend um das Alter manch eines betroffenen Neuendorfers. Deshalb sei er froh, dass man die Sparkasse ins Boot habe holen können. „Sie hat zugesichert, dass für jedes Grundstück bei Bedarf auch eine Finanzierung ermöglicht wird“, informiert er.

Neuendorfer halten sich bedeckt

Bedeckt hält sich dagegen Siegfried Siebler, der Vorsitzende des Vereins Interessengemeinschaft „Grundstücksfragen“. Der Verein setzt sich seit Jahren dafür ein, eine annehmbare Lösung für die Neuendorfer zu erwirken. Siebler wolle zunächst nichts zu den neuen Entwicklungen sagen, nicht bevor er die am Mittwoch unterzeichnete Vereinbarung in Ruhe habe lesen können. Und letztlich ist die Vertragsunterzeichnung auch für Inselbürgermeister Gens „nur“ der Anfang der Lösung Neuendorfer Grundstücksstreit gewesen, wie er sagt.

Von Anja Krüger