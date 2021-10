Stralsund/Kramerhof

Die Stralsunder Party-Szene verliert ihren letzten großen Club. Das „Miura“ im Strelapark wird nach der coronabedingten Zwangspause nicht wieder öffnen. „Wir sind aber nicht pleite oder haben keine Lust mehr, zu feiern“, räumt Betriebsleiter Robert Lüders gleich erste Vorurteile aus dem Weg.

Über Jahre hinweg hat der 33-Jährige mit seinem Team legendäre Partys am Grünhufer Bogen veranstaltet – und internationale Größen, wie Format B, Pan Pot oder Oli P., an den Sund geholt. Doch mit der Feierei im Strelapark ist nun Schluss. Der Eigentümer, die Citti Handelsgesellschaft, will das Einkaufszentrum umgestalten und zukunftsfähig machen. Auch in Anbetracht der pandemischen Lage hat ein Club in dem Konzept keinen Platz mehr.

Gestört aber Geil im Januar 2015 in Stralsund. Quelle: Steffen Schulze

„Die geilste Party war nicht öffentlich“ – DJ Streifenhoernchen

„Wir hatten unsere Zeit“, sagt Felix Seidenfaden, der als DJ Streifenhoernchen regelmäßig im Miura aufgelegt hat. „Wir waren erfolgreich und haben Geld verdient, indem wir andere Leute glücklich gemacht haben – mit unseren Partys.“ Der Stralsunder erinnert sich dabei gern an Abende mit Künstlern wie Rob & Chris, Captain Jack oder Gestört aber Geil zurück. „Es waren unglaubliche Momente. Meine Aufgabe war es, vor den Stars für Stimmung zu sorgen.“

Gute Stimmung ist bei Seidenfaden Programm. „Ich bin DJ-Allrounder. Deshalb habe ich unsere Dorfbums-Partys geliebt. Da konnte ich schamlos und ohne schlechtes Gewissen alles auflegen, auch Schlager. Die geilste Party war aber nicht öffentlich.“ Sein persönliches Highlight: „Ein Foto mit Oliver Pocher. Er kam nach einer Fashion-Gala zu uns.“

Prominente Gäste: Felix Seidenfaden (links) mit Oliver Pocher im Miura. Quelle: privat

Von „Fun-World“ über „Nachts“ zum Kampfstier „Miura“

Oberbürgermeister Alexander Badrow (l.) im Gespräch mit Miura-Betriebsleiter Robert Lüders während der Corona-Pandemie. Quelle: Hansestadt Stralsund

An die legendären Partys denkt auch Robert Lüders gern zurück. Der 33-jährige Betriebsleiter ist eigentlich Kaufmann. Aber als Quereinsteiger landete er über Partyfotografie in der Szene. Er war schon dabei, als der Club im Strelapark noch unter dem Namen „Nachts“ firmierte.

Insgesamt gab es seit der Eröffnung mehr als 25 Jahre eine Disko im Strelapark. Aus der „Fun World“ wurde 2008 das „Nachts“. 2014 wurde der Club mit Cocktail-Bar und zwei Floors umgebaut. „Da wurde die Fläche schon verkleinert“, sagt Lüders. 2014 ging der Club mit neuem Konzept als „Miura“ an den Start. Was nicht jeder weiß: Der klangvolle Name wurde von einer spanischen Kampfstierrasse abgeleitet. „Auch Lamborghini benennt danach seine Autos. Das fanden wir charmant“, sagt Lüders. Die letzte Veranstaltung war am 7. März 2020 die „Last-Minute-Party“. Seitdem ist der Laden für Publikum geschlossen. Nach 19 Monaten müssten sie bis zum endgültigen Auszug nun schauen, was noch verwertet werden kann.

„Trichtersaufen“ bei einer Red Cup Party im „Miura“. Quelle: Steffen Schulze

Nicht nur Umbaupläne besiegeln das Schicksal des Clubs. „Ein Wasserschaden an der Hauptwasserleitung hat das Entkernen des Mainfloors unumgänglich gemacht“, sagt Lüders. „Diesen Winter hätten wir dadurch ohnehin nicht mehr öffnen können.“

Hohe Investitionskosten bei einer unklaren Perspektive wegen Corona seien das Aus für den Club. Dabei: „Die Vermieter sind uns in der Krise sehr entgegengekommen. Es war eine angenehme Zusammenarbeit in den letzten 14 Jahren“, sagt Lüders. Die Pläne für den Umbau hätten sie akzeptiert.

Raus aus dem Strelapark, rein ins T1

Zwar ist Miura als Club Geschichte, dennoch soll die Marke weiterleben. Dafür ist man mit Thomas Münchow vom T1 eine Kooperation eingegangen. Auch dort gab es seit langem keine Tanzabende mehr. Nun soll in der Stralsunder Altstadt am Sonnabend jedoch die erste „Miura-Party“ steigen.

„Es sollte später losgehen. Aber Halloween ist eine großartige Chance – und wir können Deko von zwei Clubs verwenden“, sagt Lüders. Die neue Location ist jedoch viel kleiner. „Wir gucken, was möglich ist. Alternativen gibt es in Stralsund nicht. Aber die Leute haben Lust zu feiern und wir wollen ihnen wieder echte Partynächte bieten.“

Miura-Team setzt im T1 auf 2G-Regel

Auch das Konzept „Dorfbums“ – mit Freibier vom Fass und Sektspielen – könnte dann mitten in der Altstadt auftauchen. Im Miura hatte daran nicht nur das Publikum Spaß, sondern auch das Personal. Und dieses wird für den Neustart im T1 aus dem Corona-Schlaf zurückgeholt. „Klar, unsere Tresenmädels sind auch dabei. Wir sind wie eine Familie. Durch die lange Zeit sind aber nicht mehr alle an Bord“, so Lüders.

Los geht es ab 21 Uhr. Drinnen gilt 2G – nur Geimpfte und Genesene kommen rein. „Gut finde ich 2G nicht. Aber nur so können wir den kleinen Laden vollmachen. Mit 3G kann man nicht wirtschaften.“ Langfristig bräuchte die Branche jedoch Normalität. Sonst könnten noch mehr von den wenigen Clubs in der Region verschwinden.

DJ Schauerhoernchen legt zum Neustart auf

Beim Neustart im T1 darf Felix Seidenfaden natürlich nicht fehlen. An Halloween legt er als DJ Schauerhoernchen auf. „Es wird wieder wild“, verspricht Seidenfaden. „Ich freue mich riesig auf den Abend. Auf das die schöne Zeit mit meinem besten Kumpel Robert weitergeht!“

Von Kay Steinke