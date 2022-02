Stralsund/Kramerhof

Mit einer Verkaufsfläche von 17 000 Quadratmetern ist der Strelapark mit Abstand das größte Einkaufszentrum im Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Citti-Handelsgesellschaft betreibt in Stralsund aber noch eine weitere Mall, das Ostseecenter am Langendorfer Berg. Dieses ist wesentlich kleiner, was schon die Anzahl der Shops zeigt. Immerhin kommt das Ostseecenter auf 15 Shops, der Citti-Park Rostock kommt auf knapp 25 Läden, der Strelapark kommt sogar auf über 50 Shops.

Große Citti-Parks sehr erfolgreich

Auf den ersten Blick wirkt der Strelapark damit riesig. Doch innerhalb des Citti-Imperiums, das insgesamt sechs Einkaufszentren in MV und Schleswig-Holstein betreibt, ist die Mall aus Stralsund jedoch ein eher kleines Licht. Auch die Erweiterung für mehr als 30 Millionen Euro wird daran nichts ändern.

Strelapark mit Corona-Testzentrum Quelle: Kay Steinke

Zum Vergleich: Das größte Einkaufszentrum der Gruppe befindet sich in Lübeck. Rund 90 Mieter zählt die Mall in der Hansestadt an der Trave, die über eine Verkaufsfläche von rund 37 000 Quadratmetern verfügt. Das Center in Kiel beherbergt etwa die gleiche Anzahl und verfügt über rund 35 000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die beiden großen Citti-Parks zählen seit Jahren auch zu den erfolgreichsten Einkaufszentren in Deutschland. Dies bestätigte 2021 erneut die Mieterumfrage Shoppingcenter Performance Report (SCPR). Demnach landeten die Parks mit der Durchschnittsnote 1,5 auf dem geteilten zweiten Platz.

Bau von neuen Einkaufszentren kaum noch möglich

Laut Harald Rottes, Immobilienchef der Kieler Citti-Gruppe, könnte man den Strelapark am ehesten mit dem Citti-Park in Flensburg vergleichen. Dieser beherbergt ebenfalls rund 50 Shops, die Verkaufsfläche beträgt rund 25 000 Quadratmeter. Vor und auch nach der Erweiterung ist der Strelapark damit von der Größe her auf Rang vier. „Wir würden gern noch mehr machen. Doch in Deutschland ist das Neubauen von Malls kaum noch möglich“, beschreibt Rottes die Marktsituation. Alternativ sei es aussichtsreicher, andere Center zu kaufen oder die eigenen zu erweitern. „Wie wir es in Stralsund nun dürfen“, ordnet er ein. Zuvor hätte man in Lübeck bereits einen großen Umbau realisiert. So wurde der dortige Citti-Park vor knapp sieben Jahre für 120 Millionen Euro erweitert, die Zahl der Läden stieg von 50 auf 90 an.

Mit gutem Mieter-Mix zum Erfolg

Doch was ist das Erfolgsgeheimnis? „Mit Sicherheit, dass wir als Citti-Gruppe selbst eine Handelsgesellschaft sind. 95 Prozent der Center in Deutschland sind in Investorenhand. Das bedeutet, wir können ganz anderes Geld ausgeben“, sagt Rottes. Und: „Wir achten sehr genau auf den Mieterbesatz. Wir versuchen, die richtige Mischung zu finden, sodass es bei den Geschäften wenig Überschneidung im Sortiment gibt“, so Rottes.

Das größte Einkaufszentrum Deutschlands befindet sich übrigens nicht in Berlin. Dort kommen die Gropius Passagen auf immerhin 85 500 Quadratmeter Nutzfläche. Der unangefochtene Primus befindet sich in Oberhausen (NRW). Dort kommt das sogenannte CentrO auf eine Mietfläche von 120 000 Quadratmetern.

Von Kay Steinke