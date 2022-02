Stralsund/Kramerhof

Wo früher noch Grützwurst und Schnitzel über die Theke gingen, befindet sich im Stralsunder Strelapark nun ein kleiner Foodcourt. 2021 ging am ehemaligen Zahlmann-Standort Kiki Food mit asiatischer Küche und Bubble-Tea an den Start, seit Mitte Januar 2022 wird das Angebot nun vom Veggie-Restaurant „Chris & Cäthe“ vervollständigt. Hier setzen die Köche hauptsächlich auf vegane Gemüsepfannen und Salate. Ganz fleischfrei ist das Angebot jedoch noch nicht. Auch eine echte „Currywurst mit Pommes“ können die Kunden hier noch bekommen.

Koch Nico Beitz (34) aus Stralsund vor dem neuen Schnellrestaurant "Chris & Cäthe" im Strelapark mit zwei fertigen Gerichten. Quelle: Kay Steinke

„Wir wollen jung und alt mit unserem Essen zusammenbringen“, sagt der gelernte Koch Nico Beitz aus Stralsund, der die Hauptverantwortung für „Chris & Cäthe“ trägt. Schon im Namen soll sich dies widerspiegeln. Dabei handelt es sich um zwei fiktiven Figuren. „Chris steht für den jungen Genießer, der auf vegetarische Speisen steht und Cäthe steht für die ältere Generation, die schon immer gesunde Hausmannskost geliebt hat“, erklärt der 34-Jährige.

Stralsunder Care & Cater GmbH betreibt Veggie-Restaurant „Chris & Cäthe“

Das Restaurant mag im Strelapark neu sein, dennoch verbirgt sich dahinter ein alter Bekannter in der Region. Es handelt sich um das neuste Projekt der Stralsunder Care & Cater GmbH. Die Firma von Geschäftsführer Lutz Richter mit rund 50 Mitarbeitern hat sich im Kreis Vorpommern-Rügen auf die Schulspeisung spezialisiert. Täglich gehen rund 1000 Essen raus. In Stralsund wird unter anderem das Schulzentrum am Sund versorgt, aber auch Schulen in Tribsees, Bad Sülze, Grimmen, Altenpleen und auf Rügen beliefert. Hinzu kommt das Projekt „Essen auf Rädern“, das sich an Kleinstkunden und einzelne Haushalte auf Rügen und im Stralsunder Umland richtet.

Schüler inspirierten die Köche für Veggie-Restaurant

Aus den Schulen kam auch die Inspiration für den neuen Geschäftszweig. „Das Konzept ist dank unserer Schüler entstanden“, sagt Nico Beitz. „Sie waren die treibende Kraft, weil sie veganes und vegetarisches Essen immer stärker nachgefragt haben.“ Dadurch hätte man die Basis für das Veggie-Restaurant bereits gehabt. Beitz brachte zudem seine langejährige Erfahrung als Betriebsleiter von Gosch-Hamburg mit ein. „Da nimmt man natürlich viel mit“, sagt der 34-Jährige, der in Grimmen aufgewachsen ist und wegen der Liebe 2017 wieder in Vorpommern-Rügen angeheuert hat. „Bei Gosch habe ich viel darüber gelernt, wie man mit den Gästen umgeht und wie das Front-Cooking funktioniert.“ Von dieser Expertise profitieren nun alle im Unternehmern. „Es ist schon eine Umstellung, wenn die Gäste einem beim Kochen auf die Finger gucken können“, sagt er. „Es macht aber eben auch Spaß.“ Mit vier Leuten würden sie die Kunden täglich bekochen, wobei der größte Andrang zur Mittagszeit ist.

Drei vegane Bratlinge auf der Speisekarte

Bei „Chris & Cäthe“ wird auf Plastik verzichtet. Auch die Gewürzmischungen befinden sich in großen Gläsern. Bei der Zubereitung kann man den Köchen auf die Finger schauen. Quelle: Kay Steinke

Ohne den Spaß am Kochen hätte Beitz diesen Schritt nicht gewagt. „Ich bin auch als Koch glücklich“, sagt Beitz. Dennoch hätte er gemeinsam mit Lutz Richter viele Stunden am Konzept für „Chris & Cäthe“ gefeilt. Damit hätten sie sich dann beworben – und hätten letztlich den Zuschlag bekommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Wir haben jeden Tag wechselnde Menüs, frische Salate und veganes Essen.“ Die Basis bilden zwei Grundpfannen, je nach Gemüse aufgeteilt in Nord und Süd. „Die Nordpfanne zeichnet sich durch mehrere Möhrensorten, Rote Beete und Sellerie aus“, erklärt Beitz. Hat man sich eine Pfanne ausgesucht, kann man zwischen vier Geschmacksrichtungen wie Dattel-BBQ oder Curry-Kokos entscheiden. Damit ist die Grundpfanne fertig. Kosten: 6 Euro. Aufwerten kann man diese mit Reis, Nudeln oder Kartoffel-Röschis (2 Euro). Weiterhin kann für einen Aufpreis von 3,50 Euro einen von drei veganen Bratlingen als Zugabe auswählen. Diese haben die klangvolle Namen wie „Grüner Knusper“, „Kaisergarten“ oder „Kraftkorn“.

Angebot von eigenen Köchen entwickelt

„Von den Dips bis hin zu den Bratlingen haben wir alles mit unseren Köchen im eigenen Haus entwickelt“, sagt Beitz auch mit Stolz. „Alles frisch, ohne Konservierungsstoffe.“ Insgesamt würden sieben Köche für „Care & Cater“ arbeiten. Komplett auf Fleisch würden sie jedoch nicht verzichten. „Als Zugabe kann man Rinderstreifen, Lachs oder Garnelen bestellen“, sagt Beitz. Für den Notfall hätten sie sogar noch eine „Currywurst mit Pommes“ im Angebot. „Die geht auch gut. Aber die meisten Nachfrage besteht momentan bei der Nordpfanne – mit und ohne Garnelen“, so Beitz – dessen eigene Rezepte natürlich auch von der langjährigen Arbeit bei Gosch inspiriert sind.

Weniger Müll durch Mehrwegsystem im To-go-Bereich

In den ersten Wochen hätten rund 60 Prozent der Kunden am Restaurant im Einkaufscenter gegessen. 40 Prozent hätten das Essen zum Mitnehmen bestellt. Und auch da geht Richters Team von „Chris & Cäthe“ neue Wege. „Wir haben ein Pfandsystem auf Basis von Glas entwickelt“, sagt Beitz. „Sonst setzen wir auf Bambus und eine Art Bio-Plastik.“ Denn mit dem Veggie-Restaurant haben sie nicht nur die Stralsunder im Blick, sondern auch Urlauber, die sie mit ihren Pfannen und Bratlingen in den Strelapark locken wollen. Besonders schick ist laut Beitz das wiederbefüllbare Türmchen aus Edelstahlschalen mit dem Namen „Dat Toorntje“ gelungen. In den vier Schalen könnten einerseits große Portionen und unterschiedliche Zutaten transportiert werden, andererseits kann man es auch für ein Picknick verwenden. Beitz sieht das Mehrwegsystem schon jetzt als einen wichtigen Beitrag, um die Umwelt zu entlasten. Denn durch Verpackungen im „To-go-Bereich“ würden in Deutschland jährlich rund 280 000 Tonnen Müll entfallen. „In zwei Jahren gibt es ohnehin kein Plastik mehr“, sagt Beitz. Diesen Trend würde „Chris & Cäthe“ vorweg nehmen.

Und auch sonst sieht er das Unternehmen mit dem neuen Zweig gut aufgestellt. „Als die Schulen im Lockdown alle dicht waren, hatten wir auch eine schwere Zeit“, sagt er. Mit dem zusätzlichen Restaurantbetrieb sei man nun noch besser aufgestellt. „Wir machen es aber vor allem, weil wir es können – und weil wir Lust darauf haben“, sagt er. „Noch ist kein weitere Laden geplant. Aber wer weiß schon, was noch kommt.“

Von Kay Steinke