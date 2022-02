Strelapark Stralsund vor großem Umbau: Was bis 2025 alles passieren soll

Stralsund/Kramerhof

Die CITTI Handelsgesellschaft hat mit dem Stralsunder Strelapark Großes vor. Die Betreiber-Firma will die Verkaufsfläche von jetzt 17 000 auf 22 500 Quadratmeter in den nächsten Jahren erweitern. Damit wäre das Einkaufszentrum am Grünhufer Bogen auf einen Schlag größer als zum Beispiel das Rostocker Kröpeliner Tor Center, das derzeit auf rund 20 000 Quadratmeter kommt. Für die Erweiterung des Strelaparks werden rund 30 Millionen Euro eingeplant. Bevor es damit jedoch losgeht, wird der bestehende Bau für rund sechs Millionen Euro umfangreich modernisiert.

Das Beste aus allen Citti-Centern soll in Stralsund implementiert werden

Harald Rottes (Citti-Gruppe, links im Bild) zeigt Stralsunds Oberbürgermeister Alex Badrow (CDU) den neuen Natursteinboden, der bereits am Eingang zum Famila verlegt wurde. Quelle: Kay Steinke

Die Entwürfe können sich sehen lassen. „Ich habe mir unsere ganzen Center angeguckt“, sagt Centermanagerin Sandra Noack. „Das Beste von allen holen wir nach Stralsund.“ Bewährt hätte sich in Lübeck unter anderem der beige Natursteinboden, der schon jetzt am Eingang zum Famila zu sehen ist. Derzeit wird dieser Stück für Stück im ganzen Center verlegt. Die meisten Bauarbeiten finden nachts statt, damit der Strelapark tagsüber wie gewohnt und störungsfrei für die Kunden öffnen kann. „Wir wollten eigentlich schon viel weiter sein“, sagt Harald Rottes, Einkaufsleiter der Citti-Gruppe. Doch Corona bremste die Verlegearbeiten zeitweise aus. „Vielen Damen und Herren, die damit beschäftigt sind, befinden sich in Quarantäne.“ Und dennoch: „Bis Ostern wollen wir hier fertig sein.“ Denn die Erneuerung des Fußbodens ist nur der Anfang.

Moderne WC-Anlagen mit Wickelraum geplant

Dezente Farben und natürliche Materialien: So könnten die neuen Sanitäranlagen aussehen. Quelle: Citti-Gruppe

Denn mit der Modernisierung soll die Aufenthaltsqualität im gesamten Haus gesteigert werden. Allein in den Brandschutz fließt 1 Million Euro. Weiterhin werden in die Sanitäranlagen im Obergeschoss 800 000 Euro investiert. Inspiration hat man sich dafür in Kiel geholt, in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein ist auch der Firmensitz der CITTI Handelsgesellschaft. „Als Mutter achte ich natürlich besonders darauf, dass so etwas gut bei Familien ankommt“, sagt Sandra Noack. So entstehen moderne Wickelräume, Rückzugsmöglichkeiten und auch bei der Ausgestaltung der WC-Anlagen wird auf Naturstein und Holz gesetzt.

Ärztehaus wird zum Schmuckstück innerhalb des Centers

Ein erster Entwurf vom neuen Ärztezentrum, das einen Lichthof mit Gewächsen bekommen soll. Quelle: Citti-Gruppe

Das Schmuckstück wird aber das neue Ärztehaus. Dafür werden die Räume des ehemaligen Clubs „Miura“ umgebaut. „Seit über 25 Jahren hatten wir an diesem Standort eine Disco. Mit dem Anfang der Corona-Pandemie musste diese leider schließen“, sagt Harald Rottes. Nun will man mit den gewonnen Flächen Ärzten und Patienten etwas Gutes tun. So wird ein Teil der ehemaligen Disco in einen Lichthof mit Tageslicht und Gewächsen umgewandelt. Von diesem soll man dann in mehrere, großzügige Arztpraxen kommen, die eine Größe zwischen 100 und 170 Quadratmeter haben werden.

Ende 2022: Parkhaus am Strelapark geplant

Bis Ende 20022 soll die Modernisierung abgeschlossen sein. Dann startet der ganz große Wurf mit der Erweiterung, die in enger Abstimmung mit Händlern aber auch der Stralsunder Bürgerschaft erfolgt. „Was wir machen, ist mit der Innenstadt kompatibel“, sagt Harald Rotter. Stralsund soll dadurch in seiner Gesamtheit an Attraktivität gewinnen, für Einheimische – aber auch für Urlauber. Zuerst wird voraussichtlich ab Ende 2022 auf der rechten Seite ein neues Parkhaus mit 1200 Parkplätzen entstehen. Es wird direkt mit dem Strelapark verbunden sein. „So wird es möglich, trocken und barrierefrei ins Center zu kommen“, sagt Rottes.

Mehr Verkaufsfläche für bestehende Mieter

Ein erster unverbindlicher Entwurf zeigt, wie der neue Strelapark aussehen könnte. Quelle: AX5 Architekten

Da dann Parken auf mehreren Ebenen möglich wird, gewinnt man zudem an Platz. Dieser soll genutzt werden, um den Strelapark im vorderen Bereich zu erweitern. Laut ersten Entwürfen, die sich im Detail aber noch verändern können, bekommt das Center dann auch ein ganz neues Eingangsportal spendiert. Weiterhin sollen so auch neue Verkaufsflächen entstehen. „Hauptsächlich geht es darum, dass bestehende Mieter mehr Platz bekommen“, erklärt Rottes. Diesen bräuchten sie dringend. „Die Größe der Fläche ist wichtig“, sagt Rottes. Allein der Modeladen New-Yorker wird dann voraussichtlich rund 1000 Quadratmeter bekommen. In der Altstadt sei die Fläche für das Geschäftsmodell bereits zu klein geworden, weshalb sich New-Yorker dort von dem Standort verabschiedet – und auf den Strelapark fokussiert hätte.

Auch ein neuer Händler drängt nach Stralsund

Doch es sollen auch neue Mieter kommen – wie zum Beispiel CBMode. Die Firma Christian Beutin GmbH aus Lübeck & Co. KG hat sich bisher auf Schleswig-Holstein und Hannover konzentriert – und würde in Stralsund ihre erste Filiale in MV eröffnen. Von der Ausrichtung her verspricht CB Mode ein einzigartiges Shopping-Erlebnis mit über 100 Marken wie Tommy Hilfiger oder Calvin Klein. Geführt werden neben den großen Namen aber auch Designer-Labels und angesagte Newcomer wie das noch junge Wiesbadener Label „Kleinigkeit“.

OB Badrow und Vize-Landrätin Meyer hoffen auf Schub für das Shopping

„Ich finde es großartig, dass es jetzt mit der Modernisierung losgeht und dann der Neubau kommt, der dann auf dem Gelände der Hansestadt Stralsund steht“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU), der die gute Symbiose zwischen seiner Hansestadt und der Gemeinde Kramerhof hervorhebt. Denn: „Für alle Bürger im Landkreis ist es eine gute Botschaft, dass hier Geld in die Hand genommen und der Strelapark erneuert wird“, so Badrow. Ganz ähnlich sieht dies auch Vize-Landrätin Kathrin Meyer (CDU). „Ich finde es gut und mutig, dass trotz der Pandemie an den Plänen festgehalten wird. Die Kunden brauchen eine neue Lust auf das Shopping. Es ist eine große Herausforderung, sie von den Online-Portalen zurückzuholen“, so Meyer.

Neuer Strelapark soll 2025 fertig sein

Auf ein rasches Ende der Pandemie hofft natürlich auch Rottes. „Unabhängig davon halten wir an den Plänen fest“, sagt er. „Ich hoffe natürlich, dass sich zum Ende des Jahres alles wieder normalisiert hat, sodass alle wieder auch die gewohnten Umsätze machen können.“ Trotz Modernisierung und Anbau soll der Betrieb des Centers permanent gewährleistet sein. Schließzeiten sind bis zum Abschluss der Erweiterung Ende 2024/ Anfang 2025 nicht vorgesehen.

Von Kay Steinke