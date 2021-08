Stralsund

Der Blick aus dem Fenster war in den vergangenen Tagen nicht sonderlich erquickend. Doch nur in der Bude hocken? Nein, dafür ist der restliche Sommer viel zu schade. Also was tun? Die OZ-Redaktion präsentiert zehn Tipps, um am und auf dem Sund Spaß zu haben.

1. Ein letztes Mal Sonne tanken beim Tretbootfahren

Bereits seit 2020 können in der Buhne 9 oder im Kurhaus Altefähr stundenweise Tretboote ausgeliehen werden. „Auf unseren Booten befindet sich eine kleine Karte, in der das Fahrgebiet aufgezeichnet ist. Aber keine Angst, man kann ein großes Stück fahren, bevor das Gebiet zu Ende ist“, erklärt Verleiher Arne Möhring. Die Saison endet voraussichtlich Ende September, je nach Wetterlage.

Der Hund muss mit: Sich einfach entspannt auf dem Wasser treiben lassen und die letzten Sonnenstrahlen auftanken für den langen Winter. Das macht nicht nur Menschen Spaß. Quelle: Marie Kohlen

2. Mit dem Longboard die Sundpromenade entlang

Auf dem glatten Asphalt der Sundpromenade lässt es sich gut mit dem Longboard entlanggleiten. Im Gegensatz zum altbekannten Skateboard ist das neuere Brett länger und mit breiteren Rollen, daher eignet es sich perfekt zum Cruisen. Wer noch kein Longboard hat, kann sich bei Treibholz-Boards in der Heilgeiststraße eines ausborgen. „Die Boards verleihen wir kostenlos, so lässt sich das Fahrgefühl mal testen“, meint Marius Drüding, Betreiber des Shops.

Eine Runde cruisen auf der Sundpromenade: Das Team von Treibholz-Boards zeigt, wie es geht. Wer noch kein eigenes Brett hat, kann sich im Shop eines ausleihen. Quelle: Marcus Friedrich

3. Gemütlich im Kajak übers glitzernde Wasser paddeln

Robert Leidel, Eigentümer von Paddelprofi: „Jeder, der neugierig ist, kann mitfahren. Um alles Weitere kümmern wir uns.“ Das Unternehmen bietet Kajak- und Surfskikurse an. Von Anfängern bis hin zu Profis sollte für jeden eine Tour dabei sein: Ob gemütlich auf dem Wasser treiben lassen oder Adrenalinkick beim Wellenreiten.

„Uns liegt das Thema Sicherheit sehr am Herzen. Neben den Grundkenntnissen erklären wir Anfängern genau, wie sie sich auf dem Wasser verhalten müssen“, erklärt Leidel. So müsse niemand Angst haben, wenn das Boot doch einmal kentert. Nebenbei lernen die Kursteilnehmer von den heimischen Gewässern rund um den Sund. Im Vordergrund stehe aber vor allem eines: Spaß. Die Kurse können auf der Webseite www.paddelprofi.de gebucht werden.

4. Im Einklang mit der Natur: Bellyboot machts möglich

Mit Wathose und Schwimmflossen geht es ab ins Bellyboat, einem Einmann-Bötchen, das Anglern erlaubt, die entlegensten Stellen des Strelasunds zu erkunden. „Das Bellyboot ist wie ein schwimmender Stuhl. Es hat keinen Motor, deshalb braucht man auch keinen Führerschein“, erklärt Sebastian Müller, Besitzer von Sund-Angler, einem Geschäft für Angelzubehör.

Mit den Füßen im Wasser fühlt man sich wahrhaftig mit der Natur verbunden. Ein sogenanntes Bellyboat ermöglicht es, abgelegene Stellen des Strelasund zu erkunden. Quelle: privat

„Das Besondere ist der direkte Kontakt zum Fisch. Ein großer Hecht kann ordentlich am kleinen Boot ziehen. Dadurch ist man aber auch viel wendiger und flexibler.“ Kontakt zum Bootsverleih: 015 25 / 39 00 943. Für den Transport stehen zudem Anhänger zur Verfügung. Wer keinen Angelschein besitzt, kann bei der Touristeninformation einen Fischereischein beantragen.

5. Spaß für Groß und Klein: Kletterwald in Altefähr

Zehn Meter über dem Boden können Mutige ihre Höhenangst im Uferwald am Strelasund bezwingen. Die acht verschiedenen Strecken sind in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufgeteilt und sorgen mit Sprossen, Seilen sowie wackeligen Brettern für reichlich Action. Zu einem Fall kann es dank Klettergurt aber nicht kommen. Ein Mindestalter gibt es nicht, jedoch müssen die Kletterer mindestens 110 Zentimeter groß sein, da ansonsten die Gurte nicht zuverlässig halten.

Klettergurt angelegt und dann hoch hinaus: In zehn Meter Höhe schlottern dem einen oder anderen zwar die Knie, aber man ist für alle Fälle abgesichert. Quelle: Christian Rödel

6. Radausflug mit Ausblick – Vom Sund zum Aussichtsturm Barhöft

Startpunkt der Radtour ist am Stralsunder Hauptbahnhof, von dort aus führt der ausgeschilderte Weg Richtung Parow. Wer noch die Stadt erkunden möchte, kann eine Route östlich des Knieperteichs zur Sundpromenade wählen. Entlang des Strelasund geht es dann weiter in das Landschaftsschutzgebiet Vorpommersche Boddenküste. Der Streckenverlauf ist auf dem Stück mit dem Ostseeküstenradweg identisch. Endstation: Aussichtsturm auf dem Barhöfter Kliff. Ein atemberaubender Ausblick auf Küsten- und Boddenlandschaft entschädigt für die 102 Stufen vorher.

Für die atemberaubende Aussicht auf die Bodden- und Küstenlandschaft lohnt sich das Strampeln. Außerdem gibt es kein schlechtes Gewissen nach dem extragroßen Belohnungs-Eisbecher. Quelle: Oliver Franke

7. Stralsunder Hafen als Kulisse: Rundfahrt auf dem Strelasund

Auf einer Hafenrundfahrt mit der Weißen Flotte zeigt sich Stralsund von der schönsten Seite. Entlang der Stadtsilhouette tuckert das Schiff unter der Rügenbrücke hindurch, vorbei an der Volkswerft und einmal um die Insel Dänholm. Kamera nicht vergessen: Sie finden kaum einen schöneren Hintergrund für ein Selfie.

Eine Hafenrundfahrt ist mit dem Motorschiff „Altefähr“ möglich. Kapitän Rober Sauer versorgt seine Gäste mit Tickets und reichlich Information. Quelle: Peer Schmidt-Walther

8. Hüpfen, Schaukeln, Klettern – ein Ausflug ins Kinderparadies

In Wassernähe befinden sich mehrere Spielplätze, an denen sich die Kleinen austoben können. Beispielsweise im Strandbad. Oder direkt beim Küstenradweg etwas weiter nördlich. Klettermaxe aufgepasst: Die Geräte dort erfordern viel Geschicklichkeit. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem Tische und Sitzmöglichkeiten, damit sich die Erwachsenen zwischendurch ausruhen können.

Dieser Spielplatz liegt direkt neben dem Ostseeküstenradweg im Stralsunder Norden. Quelle: Kai Lachmann

9. Pritschen und Baggern im Strandbad

Hobby-Volleyballer können im Stralsunder Strandbad und in Altefähr an ihren Schmetterbällen und Monsterblocks arbeiten. Mit Sand unter den Füßen machen Pritschen und Baggern gleich umso mehr Spaß. Wichtig: Bei schönem Wetter nicht die Sonnencreme vergessen, ansonsten gibt es ein böses – oder eher rotes – Erwachen.

Sommer, Sonne, Spiel und Spaß: Beachvolleyball. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

10. Krönender Abschluss: Party am Hafen oder Strand

Nach einem anstrengenden Tag im Kajak, Tretboot oder auf dem Rad ist das Feierabendbier mehr als verdient. Party wird entweder am Stralsunder Hafen, in einer der Bars oder direkt am Strand von Altefähr gefeiert.

Alex Megane sorgte für ordentlich Stimmung bei der Strand-Party von Altefähr. Mit etwas Glück erwischen Sie auch noch Tickets für eine Open-Air-Party. Quelle: Felix Seidenfaden

Termin zum Vormerken: Die zweite Auflage des „AlletFähr Open Air“ ist für den 28. und 29. August angekündigt. Die Veranstalter versprechen „handgemachte elektronische Musik, kühle Getränke, Cocktails, Bier, Food und der beste Sonnenuntergang weit und breit.“

Von Barbara Waretzi