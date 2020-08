Stromausfall in Stralsund: Mehrere Stadtteile betroffen

Stralsund

Ein Stromausfall hat am Freitagabend das Leben in etlichen Teilen Stralsunds lahm gelegt. Laut dem Portal Störungsauskunft.de gingen deutlich mehr als 100 Meldungen ein. Betroffen waren demnach besonders die Stadtteile Kniepervorstadt, Knieper Nord, Viermorgen, Grünhufe, Tribseer Vorstadt und Vogelsang. Aber auch vom Dänholm und aus der Altsstadt gab es Meldungen.

Massive Störungslage im ganzen Stadtgebiet – und sogar auf dem Dänholm

Der Stromausfall dauerte über eine Stunde an. Gegen 18.30 gingen die ersten Störungsmeldungen ein, erst gegen 19.46 Uhr meldete die edis, dass alle Haushalte in Stralsund wieder am Netz sind. Unklar ist derzeit noch, was den Stromausfall ausgelöst hat. Eine Stellungnahme vom Netzbetreiber gibt es dazu bislang noch nicht. Ein Mitarbeiter der Notruf-Hotline bestätigte jedoch den erhöhten Kommunikationsbedarf der Stralsunder wegen der massiven Störungslage am Vortag. Auswirkungen hätte diese sogar auf die Leitstelle Vorpommern-Rügen gehabt.

Nach Stromausfall : Kein Fernsehen mehr in Knieper West

Der Stromausfall kann in Teilen auch zu Schäden geführt haben. So berichtet Uwe Abel, dass viele Bewohner des Hellmuth-Heyden-Weges in Knieper-West III seit 18.37 Uhr am Freitag keinen einzigen Fernsehsender mehr empfangen können. „Uns steht offenbar ein fernsehfreies Wochenende bevor, in Corona–Zeiten sicherlich besonders erfreulich“, kritisiert Abel, weil auch Anrufe bei der Servicenummer der Kabel-Firma zur Beseitigung von Empfangsproblemen erfolglos waren. Laut Abel ertönte dort nur ein „Besetztzeichen.“

2011 waren 7000 Haushalte ohne Strom

Störungen im Stromnetz sind nichts ungewöhnliches. Gefahrenquellen sind laut edis meist extreme Witterung oder Beschädigungen der Leitungen durch Dritte. Einen richtig großen Stromausfall erlebten viele Stralsund zuletzt unter anderem im Dezember 2011. Damals waren gleich rund 7000 Haushalte betroffen. Sie musste für fast 2 Stunden auf Kerzenlicht setzen. Damals löste ein technischer Defekt den Stromausfall auf, eine kaputte Schaltzelle im Stromwandler hatte zu einer Abschaltung des Netzes geführt.

Von Kay Steinke