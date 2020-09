Student verabschiedet sich aus Stralsund: „Ich freue mich auf die Großstadt“

Stralsund

Der BWL-Student Nam Do lebt seit drei Jahren in der Hansestadt. Aus seiner Heimatstadt Kyritz, im Landkreis Ost-Prignitz-Ruppin, zog er wegen des Studiums an den Sund. Nun neigt sich seine Zeit in Stralsund dem Ende entgegen: „Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und plane, bis November meinen Abschluss zu machen“, sagt der 28-Jährige.

Für die Zeit danach, hat er nur einen groben Plan: „Ich möchte nach Berlin ziehen und dort gern im Bereich Projektmanagement arbeiten“, sagt er. Auf die Großstadt freue er sich schon. Die Corona-Pandemie erschwert jedoch nicht nur die Jobsuche: „Ich liebe es, zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen und neue Länder zu sehen.“ Da das vorerst nicht möglich ist, konzentriere er sich jetzt ganz auf die letzten Monate in Stralsund.

Von Lena-Marie Walter