Stralsund

In den bisher drei Wellen der Corona-Pandemie ist sie schonungslos aufgedeckt worden, die miserable technische Ausstattung der Gesundheitsämter. Von Digitalisierung kaum eine Spur, denn hier schickt man noch Faxe und verschlüsselte E-Mails in die Welt, die sich gegen Covid 19 wehrt. Da war Vorpommern-Rügen zunächst keine Ausnahme. Aber es tut sich was in der Stralsunder Behörde.

Und das liegt einerseits daran, dass man in der Stralsunder Kreisverwaltung konsequent das Pandemie-Erfassungsprogramm Sormas anwendet, das andererseits hier auch weiter entwickelt wird. Und zwar durch die Studentin Michaela Dinse von der Stralsunder Hochschule.

Corona-Dashboard für Landkreis

Die junge Frau hat in ihrer Bachelor-Arbeit auf rund 120 Seiten „Sormas“ genau unter die Lupe genommen und festgestellt, dass in diesem Programm, das vor Corona noch kein Gesundheitsamt kannte, viel Potenzial steckt. Das Programm erfasst riesige Datenmengen und wertet sie digital aus.

„Doch bisher war es so, dass dieses Covid-19-Dashboard nur bis zu den Kreisen runtergebrochen werden konnte. Vorpommern-Rügen war quasi die kleinste Einheit, doch wir wollten mehr. Nämlich eine Pandemie-Erfassung, die das Geschehen nach von uns vorgegebenen Postleitzahlen aufschlüsselt“, erklärt uns die 32-Jährige ihr Thema, das wissenschaftlich exakt so heißt: Evaluierung des Funktionsumfanges des Pandemie-Erfassungssystems Sormas und Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für Gesundheitsämter.

Vorpommern-Rügen steht zu „Sormas“

„Wir haben vor einem Jahr umgestellt auf ,Sormas’, doch auch wenn es bundesweit präsent ist, nutzen längst nicht alle Gesundheitsämter dieses Programm. Das ist eben der Nachteil des Förderalismus. Viele sind zunächst auch zweigleisig gefahren. Das haben wir seit Februar beendet und komplett auf ,Sormas’ umgestellt, denn wir sehen, dass wir damit sehr gut arbeiten können. Und das gilt nicht nur für Corona, sondern kann auch auf andere Pandemien spezialisiert werden“, verteidigt Jörg Heusler, Chef des Gesundheitsamtes in Vorpommern-Rügen, die konsequente Linie.

Programm wurde ursprünglich für Ebola eingesetzt SORMAS (Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System) ist ein Programm zum Kontaktpersonen-Management im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Es unterstützt die Gesundheitsämter bei der Identifizierung und Überwachung von Kontaktpersonen. Hinter dem Programm steht ein Zusammenschluss vieler Partner zur Integration diverser Systeme, die bei der Epidemie-Bekämpfung angewendet werden. 343 von 400 Gesundheitsämtern in Deutschland haben derzeit SORMAS installiert. Das heißt nicht automatisch, dass alle schon damit effizient arbeiten. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) eine Lücke im Landkreis Rostock. Aber auch Teile von Sachsen und Thüringen sowie Niedersachsen setzen auf andere Programme. 2014 wurde das Programm im Zuge des Ebola-Ausbruchs in Westafrika entwickelt und später als SORMAS-ÖGD auf Covid 19 spezialisiert und 2020 in Frankreich und der Schweiz angewendet. Inzwischen wird das Programm vom Bund gefördert und allen deutschen Gesundheitsämtern zur Verfügung kostenlos zur Verfügung gestellt. iso

Kreis in fünf Regionen unterteilt

Doch was hat die Studentin jetzt eigentlich verändert? Michaela Dinse, die in Stralsund medizinisches Informations-Management studiert, hat Geokarten mit Postleitzahlen für die Region eingearbeitet, Fall-, Kontakt- und Einwohnerzahlen ins Verhältnis gesetzt, für all das Schnittstellen zu „Sormas“ geschaffen. Und das Beste: Labor-Ergebnisse werden per weiterer Schnittstelle zum Programm Demis ebenfalls gleich mit erfasst, so dass niemand mehr Daten am Schreibtisch per Hand in ellenlange Tabellen eintragen muss. „Ganz wichtig ist die Visualisierung des Ganzen, denn wir Menschen sind Augentiere. Eine Grafik ist besser als zig Excel-Tabellen“, nennt Bachelor-Vater Professor Jürgen Dräger von der Stralsunder Hochschule einen weiteren Aspekt, den seine Studentin umgesetzt hat.

Michaela Dinse hat also dafür gesorgt, dass wir künftig nicht mehr nur lesen: 2 Fälle in Vorpommern-Rügen, Inzidenz 0,4. Sie bietet uns Rügen, Hansestadt, Stralsunder Umland, Grimmen und Ribnitz-Damgarten als Regionen, und das ganz verbraucherfreundlich in farblichen Diagrammen. Warum nur fünf Gebiete? „Noch kleiner macht in der Pandemie-Bekämpfung einfach keinen Sinn. In einem Dorf mit wenig Einwohnern würde ein Fall dann eine Inzidenz von 400 ergeben...“, so Heusler.

Hotspots nun gezielter in den Griff bekommen

In erster Linie ist das Programm natürlich nicht für uns Verbraucher, sondern fürs Gesundheitsamt aufgepeppt worden. „Die regionalen Informationen sind wichtig, um das Ausbruchsgeschehen schnell in den Griff zu bekommen“, sagt Jörg Heusler und schiebt hinterher: „Nehmen wir einen Hotspot, wie wir ihn im Fleischbetrieb in Vorland hatten, dann gehen die Zahlen im Kreis logischerweise hoch. Doch warum sollen jetzt dafür die Einwohner von Rügen oder auf dem Darß bestraft werden. Mit unserem Programm habe ich dann Schwarz auf Weiß Argumentationshilfen, um das zu verhindern.“

Gezielte Maßnahmen genau dort, wo es nötig ist, das war bisher eine wesentliche Maxime im Stralsunder Gesundheitsamt. Von Panikmache halten Heusler und seine Crew nichts. Das war während der ganzen Pandemie immer zu spüren.

Gesundheitsamt gewappnet für mögliche vierte Welle

Das Gesundheitsamt in der Stralsunder Kreisverwaltung will den Sommer jetzt nutzen, um das spezifizierte Programm so weit vorzubereiten, das es von allen angewendet werden kann. „Dann sind wir gewappnet, können Ausbrüche beherrschen, falls die Zahlen im Herbst wieder ansteigen“, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes in Stralsund.

Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen, Büros in Stralsund Anfang Mai: Martina Nitsche, Lisa Pritschens und Conny Cossin (v.l.) kümmerten sich in den Spitzen der dritten Welle darum, dass keine Daten verloren gingen. Dabei hilft jetzt das von Michaela Dinse modifizierte Programm. Quelle: Ines Sommer

„Ich bin Arzt und kein Informatiker, deshalb habe ich genau solch eine Zusammenarbeit mit der Hochschule gesucht. Und die hat bestens funktioniert“, freut sich Heusler. Da klingt auch ein bisschen Stolz mit. Denn das, was Hochschule und Gesundheitsamt hier auf die Beine gestellt haben, könnte Schule machen im Land oder sogar bundesweit. „So eine Vernetzung könnte wirklich gut sein. Ich werde meinen Kollegen das Ganze auf jeden Fall vorstellen. Und ich bin überzeugt davon, dass da Interesse besteht“, grinst der Stralsunder. Ist ja auch ein schöner Gedanke: Vorpommern-Rügen als Vorreiter für ganz Deutschland...

Studentin hängt noch Master-Studium ran

Derweil will Michaela Dinse ihre Arbeit, die ihre Mentoren Heusler und Dräger übrigens mit 1,0 bewertet haben, in Fachzeitschriften vorstellen. Ein Angebot von den Sormas-Programmierern hat sie noch nicht bekommen. „Das ist alles noch ganz frisch. Wir haben gerade den ersten Schritt in die Öffentlichkeit gemacht“, sagt die gebürtige Quedlenburgerin, die zwar jetzt kurz Urlaub macht, aber dann an die Hochschule zurückkehrt. Das Master-Studium im Fach Gesundheitsökonomie ruft. Und danach hoffentlich bald ein Job in der Pharmazie.

Von Ines Sommer