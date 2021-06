Studentin hat in Stralsund schnell ihre Lieblingsecken gefunden

Stralsund

Von der ostfriesischen Nordseeinsel Juist im Wattenmeer ist Kaja Danzer im Herbst 2020 an den Strelasund gezogen. „Ich absolviere hier ein duales Studium mit den Fachrichtungen BWL, Tourismus und Gastronomie“, sagt die 19-jährige Nordsee-Insulanerin. Da die Studentin aus einer alteingesessenen Hoteliersfamilie stammt, möchte sie nach ihrem dualem Studium im familiengeführten Romantik-Hotel ihrer Eltern arbeiten und es vielleicht auch einmal übernehmen.

Doch bis dahin genießt die junge Frau ihre Lebensphase am Strelasund, wo sie schon einige Lieblingsecken in ihrer Freizeit gefunden hat. So genießt sie gerne die Ruhe an den Stadtteichen, um auf den Sitzbänken nach Feierabend zu entspannen.

Von Christian Rödel