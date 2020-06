Stralsund

Was die Lebensqualität betrifft, lässt es sich im Landkreis Vorpommern-Rügen gut leben. Zu diesem Schluss kann gelangen, wer sich in eine Studie der Hochschule Stralsund (HOST) vertieft, mit der die Lebensbedingungen in der Region mit ihren Stärken und Schwächen untersucht wurden. Die Studie entstand in Kooperation mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund.

Darin wurden ausgewählte Städte im Landkreis – Stralsund, Barth, Grimmen und Bergen auf Rügen – sowie die drei größten Metropolen – Berlin, Hamburg und München – und einige repräsentative Vergleichsstädte Deutschlands miteinander verglichen.

Punkte sammeln mit Kitas und erschwinglichem Wohnraum

In diesem Vergleich kann die Region an der Ostsee mit ihren ausgewählten Städten etwa mit einem günstigen Verhältnis von Betreuungsplätzen pro Kind punkten, ebenso mit guten überregionalen Zugverbindungen für Stralsund und Bergen, geringer Stickstoffdioxid- und Feinstaubbelastung gegenüber den Metropolen und erschwinglichem Wohnraum.

Keine Marketinggeschichte, sondern objektiver Vergleich

Professor Lieven Kennes von der Hochschule Stralsund ist einer der Autoren der Studie zur Lebensqualität im Landkreis Vorpommern Rügen. Quelle: Miriam Weber

„Doch es ging von Anfang an nicht darum, eine Marketinggeschichte zu erzählen“, sagt Lieven Kennes, Professor für Statistik und Ökonometrie an der HOST, einer der vier Autoren der Studie. Ziel war es vielmehr, anhand wissenschaftlicher Kriterien einen möglichst objektiven Vergleich zur Positionsbestimmung des Landkreises in Sachen Lebensqualität zu bekommen.

Und dazu gehören dann eben auch die Schwächen der Region. Die Studie nennt hier unter anderem als größten Nachteil der Region die niedrigen Gehälter.

Im Schnitt liegt das Bruttoentgelt im Landkreis Vorpommern-Rügen bei weniger als 2500 Euro. In den Vergleichsstädten Coswig ( Sachsen), Bebra ( Hessen) und Neunburg vorm Wald ( Bayern) seien es zwischen 2600 und 3300 Euro. Stolberg ( NRW), Hamburg und München liegen zwischen knapp 3500 und 4200 Euro. Im Vergleich ist die Arbeitslosenquote in Vorpommern-Rügen am höchsten.

Welcome Center lobt objektive Darstellung

Christian Bülow, als Leiter des Welcome Centers in Stralsund ebenfalls Mitautor, kann mit der Studie gut leben. „Die Lebensqualität ist objektiviert dargestellt“, sagt er und betont: „Da kann jeder entscheiden, ob er Natur, saubere Luft und Kinderbetreuung möchte oder schnell Geld verdienen will und einen Flughafen um die Ecke braucht“, sagte Bülow. Im zweiten Fall sei er in einer Großstadt besser aufgehoben.

Andererseits gebe es den Trend der Großstadtflucht. Und darauf ist das Welcome Center gewissermaßen spezialisiert. Es ist eine Anlaufstelle des Landkreises für Fachkräfte, Rückkehrer, Studierende und Zuzügler aus dem In- und Ausland sowie für regionale Betriebe auf der Suche nach Mitarbeitern.

Corona-Pandemie mit Homeoffice als Chance nutzen

Ein bisschen entsteht beim Lesen der Studie der Eindruck, sie passe auf eine Situation wie sie sich aktuell in der Corona-Krise mit der Arbeit im Homeoffice darstellt. Für Lieven Kennes ist das aber nur ein möglicher Aspekt der Studie. „Wenn also mehr Arbeitgeber die Arbeit über das Homeoffice freier gestalten wollen, dann ließe sich hier in der Region beides verbinden – gutes Gehalt bei mehr Lebensqualität“, sagt der Professor. Für ihn ist die Corona-Pandemie daher eher etwas wie eine Chance für die Region.

Studenten recherchierten Datengrundlagen

Tatsächlich wurde die Studie begonnen, lange bevor das Coronavirus für Schlagzeilen sorgte – im Februar des vergangenen Jahres. Studenten der Hochschule waren nicht nur über Magdalena Kenter, als studentische Hilfskraft Mitautorin der Studie, in das Projekt eingebunden. Im Rahmen eines Kurses befassten sich acht Studenten mit der Recherche der Datengrundlagen.

Zufallsauswahl sichert Repräsentativität

Und die sorgen laut Professor Kennes für die Repräsentativität der Studie. Orte zwischen 8000 und 70 000 Einwohnern wurden den Metropolen Berlin und Hamburg gegenübergestellt. Es wurde zudem eine Liste aller Städte Deutschlands erstellt, die die zu vergleichende Einwohnerzahl aufwiesen, aber nicht in MV und auch nicht im Vorortbereich der Metropolen lagen. Die Auswahl der Kommunen, die dann mit Bergen, Grimmen Barth und Stralsund vergleichen wurden, erledigte der Computer und damit der Zufall.

Optimistisches Fazit

Nach einer detaillierten Stärken- und Schwächenanalyse ziehen die Autoren am Ende der 68 Seiten staken Studie dann ein Fazit, das optimistisch stimmt: „ Vorpommern-Rügen kann jedoch beispielsweise für diejenigen Menschen interessant sein, die bereit sind, bei ihrem Verdienst Abstriche in Kauf zu nehmen – für klimatisch angenehmere, kleinteiligere, sauberere, homogenere und entspanntere Lebensumgebung, wo Wohnraum für Familien noch bezahlbar ist.“

Mehr zur Studie gibt es auf der Internetseite des Welcome Centers des Landkreises Vorpommern-Rügen unter www.welcome-vr.de.

Von Jörg Mattern