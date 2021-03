Neue Stadt, neues Studium, neue Leute: Die Studentin Julia Koch (24) kam inmitten der Corona-Pandemie in die Hansestadt, um hier ihren Master zu machen. Dabei war weniger der Studiengang als die Region rund um Stralsund ausschlaggebend. Obwohl das Leben an der Hochschule seitdem so gut wie gar nicht stattfindet, hat sie gut Anschluss finden können.