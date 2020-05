Stunde der Gartenvögel: Stralsunder sollen Tiere beobachten und zählen

Stralsund

Die mittlerweile 16. „Stunde der Gartenvögel“ findet vom 8. bis 10. Mai statt. Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern ( Nabu) lädt dazu ein, eine Stunde lang Vögel in Gärten und Parks zu beobachten, zu zählen und zu melden.

Im vergangenen Jahr hatten in unserem Bundesland über 1500 Vogelfreunde bei der „Stunde der Gartenvögel“ mitgemacht und Beobachtungszahlen aus 1023 Gärten gemeldet. Gemeinsam mit der Aktion „Stunde der Wintervögel“ handelt es sich damit um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion.

Natur genießen und beobachten

Dabei zu sein, ist ganz einfach: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am besten online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Post oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800/115 71 15, am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr. Außerdem gibt es eine Nabu-App Vogelwelt, die ebenfalls kostenlos unter www.nabu.de/vogelwelt erhältlich ist.

Das Schöne vor der eigenen Haustür sehen

Für kleine Vogelexperten hat die Naju, die Jugendorganisation des Naturschutzbundes, die „Schulstunde der Gartenvögel“, vom 4. bis 8. Mai, ins Leben gerufen. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.naju.de/sdg

Viele Menschen haben in den letzten Wochen während der Ausgangsbeschränkungen den Wert der Natur vor ihrer Haustür wieder neu schätzen gelernt. Der Nabu hofft, dass sich dies auch in einer besonders regen Beteiligung der Vogelzählung niederschlägt. „Zwar sind derzeit keine öffentlichen Vogelexkursionen möglich“, sagt Benjamin Weigelt vom Nabu, „aber jeder kann selbst bei einem Spaziergang im Park oder einer ruhigen Stunde im Garten Vögel beobachten und sich an der Aktion beteiligen.“

