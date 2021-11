Sturm beschädigt Kirche in Stralsund: Turmhahn abgestürzt 

Stralsund

Eine Windböe hat in der Nacht zu Freitag der Kulturkirche St. Jakobi stark zugesetzt. Laut einer Mitteilung der Stiftung St. Jakobi ist der Turmhahn auf dem Westturm Kirche abgestürzt. Der Hahn mit der abgebrochenen Turmstange wurde Freitagmorgen am Fuße des historischen Gebäudes aufgefunden und in eine der Nordkapellen gebracht.

Der Stiftungsvorstand hatte umgehend veranlasst, dass Kletterer die Situation an der Turmspitze begutachten. Schon am Freitagnachmittag kletterte ein Höhenspezialist auf den Turm und überprüfte den Sturmschäden. Dabei wurden erste notwendige Sicherungen vorgenommen. Zu diesen zählte unter anderem das Abnehmen der goldenen Kugel, die sich auf der Spitze des Turmes befindet.

Wetterhahn und Kugel kommen in Werkstatt

Der Wetterhahn wurde zuletzt 1995 saniert. Nun wird er zusammen mit der Kugel in einer Werkstatt überarbeitet. Erst danach wird beides wieder von Höhenspezialisten auf dem Kirchturm angebracht. Die Arbeiten sind dabei nicht ungefährlich. Denn Stralsunds größtes Bauwerk der niederdeutschen Backsteingotik, das ab 1416 errichtet wurde, ist 104 Meter hoch. Zum Vergleich: Die Nikolaikirche ist 103 Meter hoch, die Marienkirche 104 Meter und die Rügenbrücke ist in der Region das höchste Bauwerk mit 127,75 Metern.

Sturmschäden auch auf Rügen

Der Sturm hat auch auf der Insel Rügen für Schäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Betroffen war besonders der Amtsbereich Mönchgut-Granitz. Fünf Feuerwehren rückten insgesamt aus, um die Sturmschäden zu beseitigen. In Göhren war die Bahnhofstraße überflutet, in Sellin wurde eine Toilettenanlage beschädigt.

Windböe beschädigte Windrad in Stralsund

Ein Windrad wurde in Stralsund von einer Windböe stark beschädigt. Quelle: Stefan Sauer

Genau vor zwei Wochen hatte der erste Herbststurm in Stralsund bereits für etliche Schäden gesorgt. Eine Windböe hatten auf dem Gelände der Stralsunder Hochschule ein Windrad so stark beschädigt, dass es außer Betrieb genommen werden musste. Der Wind hatte die Kappe aufgerissen. Auch hier kamen Höhenspezialisten zum Einsatz, um die Anlage zu sichern. Für die Zeit musste der Ostseeküstenradweg abgesperrt werden.

Von kst