Rostock

Es wird wieder ungemütlich in MV: Am Freitagabend löst Sturmtief „Zeynep“ „Ylenia“ ab – der nächste Sturm mit orkanartigen Böen. Auch Unwetter mit Schauern und Gewittern sind laut dem Deutschen Wetterdienst in Mecklenburg-Vorpommern nicht auszuschließen. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr am Freitagnachmittag in Norddeutschland erneut ein.

Das Sturmtief „Ylenia“ bereitete bereits am Donnerstag vor allem dem Bahn- und Bäderverkehr in MV Probleme. Ansonsten gibt es bislang vergleichsweise wenige Behinderungen, einige Einrichtungen schlossen aber lieber.

Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet via Ticker vom Sturm im Land. Wie sich das Unwetter entwickelt, können Sie hier mitverfolgen.

Liveticker: Sturm in Mecklenburg-Vorpommern

Sturm „Zeynep“ sorgt in MV für viel Arbeit bei den Feuerwehren. Sie rücken zu Hunderten Einsätzen aus.

Blowatz: Auf der L12 Höhe Wodorf (Nordwestmecklenburg) war eine Pappel auf die Straße gestürzt.

Mit einem Radlader wurde der Baum von der Feuerwehr Blowatz zur Seite gerückt und die Straße so wieder passierbar gemacht.

Foto: Feuerwehr Blowatz

Zierow: In Wisch (Nordwestmecklenburg) holte die Feuerwehr Zierow einen Baum von der Straße.

Foto: Feuerwehr Zierow

Bad Doberan: Am späten Freitagabend stürzte ein Baum auf die Straße zwischen Zweedorf und Neubukow.

Bad Doberan: In der Nacht gingen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock über 70 Notrufe wegen des Sturms ein. Er hat inzwischen ein wenig nachgelassen.

Grevesmühlen: etliche Straßen gesperrt aufgrund umgestürzter Bäume, unter anderem Börzow und poischow, 18 Einsätze hatte allein die Feuerwehr Grevesmühlen

Sassnitz. In Sassnitz ist ein Baum auf ein im Hinterhof eines Hauses an der Lenzer Straße geparktes Auto gestürzt. In der Straße der Jugend fielen gleich mehrere Bäume auf die Fahrbahn.

Ueckermünde. Ein umgestürzter Baum hat gleich zwei parkende Autos in Ueckermünde beschädigt. Anwohner hörten, wie der Baum umfiel und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr in Ueckermünde schob in Rücksprache mit den Autobesitzern die Fahrzeuge weg, um den Baum mit einer Motorkettensäge zu zerkleinern. An den beiden Autos entstand Blechschaden. Verletzt wurde niemand. Christopher Niemann

Rossin. Eine Windböe hat am späten Freitagabend in Rossin bei Ducherow eine große Linde entwurzelt und auf ein Wohnhaus stürzen lassen. Als das Unglück geschah, schauten die beiden Bewohner gerade Fernsehen. Sie verständigten die Feuerwehr, die kurze Zeit später mit mehreren Fahrzeugen eintraf. Der entwurzelte Baum wurde mit einer Kettensäge entastet. Der Baum soll im Laufe des vormittags abgetragen werden. Verletzt wurde niemand. Christopher Niemann

Zurow. Ein Autofahrer ist in Zurow im Landkreis Nordwestmecklenburg mit seinem Wagen gegen einen auf die Straße gekippten Baum geprallt. Der Baum sei vorher aufgrund des Sturms umgekippt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 58 Jahre alte Mann musste mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr entfernte den Baum anschließend von der Fahrbahn.





Das Sturmtiefs „Zeynep“ hat im Westen Mecklenburg-Vorpommerns zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt, größere Unglücke sind aber ausgeblieben. Ein Sprecher der Feuerwehr-Regionalleitstelle Schwerin sagte am Freitag, es habe seit 19.00 Uhr rund 150 Einsätze in Westmecklenburg gegeben. Hauptsächlich seien die Feuerwehrleute dabei wegen umgestürzter Bäume ausgerückt. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher der Regionalleitstelle Neubrandenburg. Dort seien bislang rund 80 Einsätze angefallen, bei denen es ebenfalls vor allem um Sachschäden und umgestürzte Bäume gegangen sei. Im Bereich der Regionalleitstellen Rostock und Stralsund hieß es, dass bislang noch nicht sehr viele Anrufe eingegangen seien. Allerdings sei das Sturmtief „Zeynep“ dort auch noch nicht vollständig angekommen.

Rügen. Auf Rügen stürmt es weiterhin. Der Orkan hat im Zentrum der Insel offenbar zu Unterbrechungen in der Stromversorgung geführt. Aktuell dauern die Stromausfälle an.

Der Sturm „Zeynep“ hat alleine in Schwerin für mehr als 300 Einsätze gesorgt. Meist habe es sich dabei um Sachschäden gehandelt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Samstagmorgen. Ein Mann wurde allerdings leicht verletzt, als ein Baum auf sein Auto fiel. Auch weiter östlich im Gebiet Neubrandenburg gab es für die Einsatzkräfte immer mehr Einsätze „Die Telefone laufen so langsam heiß bei uns“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Neubrandenburg.

In Stralsund und in Rostock zählte die Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden jeweils 80 Einsätze. „Es war bisher weniger los als gedacht“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr um drei Uhr Nachts in Rostock. Größere Einsätze seien ausgeblieben. Meist handelte es sich bei den Einsätzen um die Beseitigung von abgebrochenen Äste und Teilen von Gebäuden.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Grimmen verbringt die Nacht mit 35 Kameraden im Gerätehaus! So kann ein schneller Einsatz garantiert werden. Bürgermeister Marco Jahns ist ebenfalls die gesamte Nacht vor Ort.Bis dato gab es glücklicherweise nur einen Einsatz. Eine Überlandleitung brannte. Die Folge: Stromausfall im Grimmener Umland!

Wie ist das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern aktuell?

Wo gilt derzeit eine Sturmwarnung in MV?

Unwetter in Mecklenburg-Vorpommern: Wie werden Windstärken berechnet?

Windgeschwindigkeiten werden mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Stundenkilometern, bei dem erste Dachziegel herabfallen.

Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen. Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

Wie entsteht ein Orkan?

Orkane können im Herbst und Winter über dem Nordatlantik entstehen und mit dem Westwind in Richtung Europa ziehen. Wegen des noch warmen Wassers im Atlantischen Ozean steht der polaren Kaltluft nur wenig weiter südlich milde Meeresluft entgegen. Durch den Temperaturgegensatz entstehen in der oberen Atmosphäre extrem starke Winde, die die Entstehung von Orkanen begünstigen. Von einem Orkan sprechen die Meteorologen immer dann, wenn der Wind mindestens zehn Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde oder mehr weht.

Was ist eine Sturmflut?

Der starke Wind drückt die Wassermassen vor sich her und verstärkt die Kraft der Gezeiten. An der Nordsee spricht man von einer Sturmflut bei 1,50 bis 2,50 Meter über dem Mittleren Hochwasser (Ostseeküste: 1,00 bis 1,25). Der mittlere Hochwasserstand liegt etwa zwei Meter über dem Wert Normal Null, der vom mittleren Wasserstand der Nordsee abgeleitet ist.

Eine schwere Sturmflut verursacht an der Nordseeküste Wasserstände von 2,50 bis 3,50 Meter über mittlerem Hochwasser — die nordfriesischen Halligen melden dann „Land unter“. Bei einer sehr schweren Sturmflut werden mehr als 3,50 Meter erreicht. An der Ostsee gelten 1,25 bis 1,50 Meter als mittlere, bis zu 2,00 Meter als schwere und Stände darüber hinaus als sehr schwere Sturmflut.

Von OZ