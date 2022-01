Stralsund

Für die Polizei und Feuerwehren kam es aufgrund des Sturmes auch im Landkreis Vorpommern-Rügen allein bis in die Vormittagsstunden des Sonntags zu mehr als 300 Einsätzen. Auch die Stralsunder Einsätzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr wurden innerhalb von 24 Stunden über 100 Mal zur Hilfe gerufen. Diese setzten dabei auf die tatkräftige Unterstützung des Technischen Hilfswerks.

„Dabei wurden auch Reservefahrzeuge eingesetzt und Leute aus der Freizeit geholt. Es wurde an Kräften mobilisiert, was möglich war. Es war schon ein Einsatz, der alles übertrifft“, gab Stadtpressesprecher Peter Koslik einen Überblick. „Das komplette Ausmaß wird sich jedoch erst am Montag beziffern lassen, wenn sich alle städtischen Kräfte einen Überblick verschafft haben.“

Herabfallende Äste und sich lösenden Solaranlagen

Meist blieb es bei entwurzelten Bäumen oder herabfallenden Ästen, wie beispielsweise in der Arnold-Zweig-Straße. Hier stürzte ein Baum auf drei abgestellte Fahrzeuge. Im Boddenweg war es ein großer Holzpfahl, der zwei Autos beschädigte.

Aus Sicherheitsgründen wurde am Samstagabend bereits ab 21 Uhr die Rügenbrücke in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Rügendamm konnte aber weiter befahren werden. Im Laufe des Sonntagvormittags wurde dann die Rügenbrücke auch wieder für den Verkehr freigegeben.

Ebenso ließ am Sonntag dann auch der Stralsunder Zoo seine Tür für Besucher geschlossen. Für die Sicherheit der Gäste hätte nicht garantiert werden können.

An der Integrierten Gesamtschule „Grünthal“ sammelten sich am Sonntagvormittag zahlreiche Hilfskräfte von Feuerwehr und THW für einen auf dem Dach, da sich von der dort installierten Solaranlage bereits einige Solarpaneele gelöst hatten.

180 Jahre alte Rotbuche stürzt auf historische Villa

Das frisch sanierte Dach der Villa Kalkbrennerei in Stralsund wurde ebenfalls ein Opfer des Sturms. Hier fiel eine etwa 180 Jahre alte Rotbuche um. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Getroffen hat der Sturm auch die Villa Kalkbrennerei. Die geschätzt 180 Jahre alte Rotbuche beugte sich am Samstagabend nach 20 Uhr langsam dem Haus entgegen. „Zum Glück konnte sie nicht so viel Schwung holen“, meint Eigentümer Vincenz Kurze. Der Ausmaß des materiellen Schadens hielt sich am Sonntag noch in Grenzen. Allerdings bangte der Stralsunder weiter, dass sich der geneigte Baum nicht noch drehen und somit weiteren Schaden an der Fassade anrichten würde.

„Es ist schade um den Baum. Es ist ein besonderer Baum, da er gepropft war – eine veredelte Buche“, berichtet Vincenz Kurze. Nachdem er das Unglück bemerkte rief auch er die Feuerwehr, die den Schaden begutachtete. Auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter hat der Baum den Dachüberstand eingedrückt, Dachrinne abgerissen und das Mauerwerk eingerissen. „Das Dach wurde gerade erst neu gemacht. Daher ist es zum Glück nun auch recht stabil“, so der 37-Jährige, der die alte Villa saniert.

„Auch wenn der Schaden gering ist, ist es nicht schön für Haus und Baum. Wobei ich um den Baum doch am meisten trauere. Wann wird ein Baum schonmal so groß“, so Kurze,. Er schätzt, dass der Baum so alt ist, wie die Villa selbst. Auch ein befreundeter Baumpfleger machte sich bereits ein Bild von dem Schaden. Wenn der Sturm abgezogen ist, wollen sie am Montag an die Arbeit gehen. Dann wird die stolze alte Rotbuche wohl ein Ende als Brennholz erwarten.

Zum Sonntagabend war es nahezu windstill. Die Auswirkungen des Sturmes bekam Stralsund dann jedoch im Hafen zu spüren, wenn auch nicht so stark wie erwartet. Eine Sturmflutwarnung musste nicht mehr herausgegeben werden und auch keine Autos aus dem Hafenbereich entfernt werden. Der Wasserstand stieg jedoch auf 70 bis 80 Zentimeter über Normal.

Am Abend nach dem Sturm wurde es recht windstill. Das Wasser drückte aber in den Stralsunder Hafen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Zahlreiche Unfälle auf den Straßen

Auch Bahnreisende mussten mit Ausfällen oder Verspätungen ihrer Züge rechnen, da der Sturm streckenweise Äste auf die Gleise stürzen ließ. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Insgesamt kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 5 Uhr zu insgesamt zehn Verkehrsunfällen, die durch heruntergefallene Bäumen oder Ästen verursacht wurden. Auch diverse Zugverbindung mussten aufgrund von Behinderungen auf den Gleisen ausfallen oder konnten nur mit Verspätung starten. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde eine Person verletzt, als sie mit ihrem Leichtkraftrad zwischen Triepkendorf und Leven in einen umgestürzten Baum fuhr. Der Fahrer musste schwer verletzt in das Klinikum Neubrandenburg gebracht werden.

Von WBK