Sturm riss Windrad in Stralsund auf: Fotos zeigen gefährliche Schäden

Stralsund

Die Schäden an dem kaputten Windrad der Stralsunder Hochschule sehen dramatisch aus. Die komplette Gondel ist in etwa 30 Metern Höhe aufgerissen worden, die Klappe droht abzustürzen. Bis eine Absturz-Sicherung installiert ist, geht von dem Windrad an der Hochschule eine unmittelbare Gefahr aus – besonders bei starkem Wind. Aus diesem Grund ist der Osteeküstenradweg gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Bei einem Sturm ist ein Windrad auf dem Gelände der Stralsunder Hochschule stark beschädigt worden. Der nahe Ostseeküstenradweg wurde abgesperrt.

Das Windrad wurde vergangene Woche umgehend abgeschaltet. Noch ist unklar, wie stark die Schäden wirklich sind. Experten haben bereits erste Drohnenaufnahmen gemacht. Nahaufnahmen zeigen nun, dass das komplette Innenleben der Anlage ohne Kappe offenliegt. Der Motor ist zu sehen, und die Kabel. Weitere Teile könnten ausbrechen – oder gar runterfallen.

Die Hochschule will den Schaden schnellstmöglich beheben und steht bereits mit Höhensicherheitsfirmen in Kontakt. Bis zur Instandsetzung wird das Windrad, das für die Forschung genutzt wird, nicht wieder in Betrieb genommen werden.

Von kst