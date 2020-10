Kostenlos bis 21:00 Uhr Sturmflut in Stralsund: Was Sie am Mittwoch dringend beachten sollten

An der gesamten Ostseeküste werden am Mittwoch, 14. Oktober, Wasserstände bis zu 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Anwohner, Urlauber und Bootsbesitzer sollten sich auf das Unwetter vorbereiten. Wichtige Hinweise zum Hochwasser finden Sie in diesem Beitrag.