Sturmflutwarnung aufgehoben – So hoch stieg das Wasser in den Küstenregionen

Hohe Wasserstände in der Nacht zu Mittwoch an der Ostseeküste in MV. Die Sturmflut, die das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie für ganz MV vorhergesagt hatte, ist fürs Erste überstanden. So waren die Küstenregionen betroffem.

Wismar : Kreuzung am Schiffbauerdamm leicht überflutet

Wie erwartet, war die Hansestadt Wismar am Schlimmsten betroffen. Dort erreichte der Pegel eine Höhe von 120 Zentimeter über dem normalen Wasserstand. Dieser Wert war sogar etwas höher als erwartet. Die Kreuzung am Schiffbauerdamm und der Parkplatz wurden leicht überflutet.

Die Kreuzung und der Parkplatz am Schiffbauerdamm waren leicht überflutet. Zur Sicherheit wurden Sandsäcke am Graben am alten Gewölbe aufgeschichtet. Dort erreichte der Wasserstand die obere Kante der Kaimauer.

Sperrwerk in Greifswald vorsorglich geschlossen

In Stralsund erreichte der Wasserpegel 90 Zentimeter über dem Normalwert. Quelle: Jens Büttner

In Warnemünde erreichte die Sturmflut gegen vier Uhr nachts ihre maximale Höhe von einem Meter, in Stralsund 90 Zentimeter und in Koserow einen Meter. Auf Rügen wurde ein Pegelstand von knapp 80 Zentimetern über dem Normalwert gemessen.

In Greifswald wurde laut BSH eine Höhe von 110 Zentimeter für die Nacht zu Mittwoch erwartet. Der Hochwasserschutz des Landesamtes für Landwirtschaft und Umwelt hat vorsorglich eine Schließung des Sperrwerks Greifswald Wieck am frühen Abend veranlasst.

Droht am Donnerstag die nächste Sturmflut ?

Nach aktuellen Messungen des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie ( BSH) kann der Wasserpegel am Donnerstagnachmittag noch bis zu 70 Zentimeter erreichen. „Ab 75 Zentimeter über dem Normalwert geben wir eine Info raus, ab einem Meter eine Warnung vor leichten Sturmfluten“, erklärt Ines Perlet-Markus vom BSH.

Demnach könne es sein, dass im Laufe des Mittwochs aktualisierte Meldungen über erhöhte Wasserstände herausgegeben werden. „Wir müssen sehen wie sich das Wetter entwickelt“, sagt Perlet-Markus. Es sei jedoch nicht mit einer Sturmflut wie in der Nacht zu Mittwoch zu rechnen. Nach aktuellen Messungen wird der höchste Wasserstand am Donnerstagnachmittag in Koserow erwartet mit 70 Zentimeter zwischen 13 und 17 Uhr. In Sassnitz, Greifswald, Stralsund und Warnemünde bleibt der Wasserstand unter 60 Zentimetern, in Wismar könnte er etwas über 60 Zentimeter erreichen.

