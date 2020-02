Sturmschäden in Vorpommern: Äste krachten auf Autos

Stralsund/Binz

Sturmböen haben in der Nacht zu Mittwoch im Landkreis-Vorpommern-Rügen vereinzelt Schäden angerichtet. Laut Rettungsleitstelle rückte die Feuerwehr wegen Baumsperrem in zwei Fällen aus. In Stralsund musste in der nähe des Strandbades ein Baum von den Einsatzkräften zerkleinert werden. Dieser am späten Dienstagabend auf den Radweg gefallen.

Baum kracht in Binz auf zwei Autos

Im Ostseebad Binz auf der Insel Rügen krachten Teile eines Baumes auf zwei Autos, die auf einem Parkplatz an der Putbusser-Straße standen. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt, verletzt wurde durch den Baumschlag niemand. In knapp einer Stunde zerkleinerten die Kameraden der Binzer Wehr die Äste und befreiten die Pkw.

Hoher Wasserstand in Stralsund

Einsätze aufgrund der hohen Wasserstände gab es jedoch nicht. In Stralsund erreichte der Wasserpegel 90 Zentimeter über dem Normalwert. Zu Flutschäden kam es in der Hansestadt laut Leitstelle jedoch nicht. Die Hansestadt Wismar war landesweit am Schlimmsten betroffen. Dort erreichte der Pegel eine Höhe von 120 Zentimeter.

Hohe Wasserpegel auch am Donnerstag

Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie hatte für ganz MV eine Sturmflut vorhergesagt. Nach aktuellen Messungen des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie ( BSH) kann der Wasserpegel am Donnerstagnachmittag noch bis zu 70 Zentimeter erreichen. „Ab 75 Zentimeter über dem Normalwert geben wir eine Info raus, ab einem Meter eine Warnung vor leichten Sturmfluten“, erklärt Ines Perlet-Markus vom BSH.

Dann droht der nächste Sturm

Im Laufe des Sonntags übernehmen Sturmtiefs die Regie beim Wetter. In der Nacht auf Montag und am Montag drohen dann bundesweit Sturm und Orkan.

Von Kay Steinke