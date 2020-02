Sturmtief „Victoria“: Störungen bei der Deutschen Bahn in MV

Berlin/Stralsund

Sturmtief „Victoria“ hat am Sonntagabend zahlreiche Schäden an Strecken der Deutschen Bahn verursacht. Störungen im Zugverkehr sind die Folge – auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilt, war der Streckenabschnitt zwischen Stralsund und Neubrandenburg bis 6 Uhr komplett gesperrt. Auch danach kann es weiter zu Verspätungen auf der RE5-Strecke kommen.

Betroffen sind auch die Regionalbahnen in Richtung Hamburg. Die RE1-Züge zwischen Büchen und der Hansestadt sind nur eingleisig befahrbar. Es kommt zu Verspätungen in beiden Richtungen.

Ebenfalls betroffen waren die Züge über Ludwigslust, da die Züge zwischen Hamburg und Berlin über Stendal umgeleitet werden mussten. Der Halt an den Bahnhöfen Wittenberge, Ludwigslust und Büchen entfiel.

Wenige Sturm-Schäden in MV

Insgesamt hat das Sturmtief nur geringe Schäden und Verkehrsbehinderungen in Mecklenburg-Vorpommern. verursacht. Wie die Polizei in Rostock am Montag mitteilte, fielen im Westen des Landes vereinzelt starke Äste auf Straßen, Bäume brachen um und mussten geborgen werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung im Landkreis Rostock wurden zwei Insassen eines Autos verletzt, als sie mit ihrem Wagen am Sonntagabend unweit des Wildparks in Güstrow in einen umgestürzten Baum fuhren. Die 21-jährige Fahrerin und ihr 20-jähriger Beifahrer kamen in eine Klinik, am Auto entstand Totalschaden.

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns wurden ebenfalls vereinzelt umgestürzte Bäume und geringe Verkehrsbehinderungen gemeldet. Bei Langsdorf (Vorpommern-Rügen) stürzte eine komplette Baustellenabsicherung auf die Straße. In der Nähe von Upatel (Vorpommern-Greifswald) brach ein Telegrafenmast ab und fiel auf die Straße.

Zahlreiche Probleme in NRW

Besonders bemerkbar machten sich die Ausläufer des Sturmtiefs „Victoria“ in Nordrhein-Westfalen. Wegen eines umgestürzten Baumes auf eine Oberleitung im Münsterland musste die Strecke dort, auf der auch der Fernverkehr von Koblenz nach Norddeich unterwegs ist, gesperrt werden. 200 Reisende mussten einen Intercity verlassen und in Busse umsteigen. IC- und EC-Züge wurden umgeleitet.

Von RND/ewo/dpa