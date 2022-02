Keine großen Sturmschäden, dafür jede Menge Ärger: ICE-Verbindungen von und nach Stralsund fielen am Donnerstag aus, im Nahverkehr gab es Verspätungen. Dadurch strandeten etliche Reisende in der Hansestadt. Und noch hat Stralsund die Sturmwelle nicht überstanden. Nach „Ylenia“ rauscht nun Orkan „Zeynep“ heran. Es wird bereits gewarnt, in den Häusern zu bleiben.