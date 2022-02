Stralsund

In der zweiten Nachthälfte zum Samstag hatte „Zeynep“ Stralsund und Umgebung fest im Griff. Das Sturmtief fegte mit Wind-Höchstgeschwindigkeiten bis zu 172 Kilometer/Stunde – gemessen am Leuchtturm auf Hiddensee – über die Region. Über 1000 Einsätze meldete die Leitstelle Vorpommern-Rügen von Freitagabend bis Samstagnachmittag, davon 100 Rettungsdiensteinsätze und 500 aktiv begleitete Hilfeleistungen, wie zum Beispiel die Beseitigung von umgestürzten Bäumen. Bei der Polizei in Stralsund gingen 34 Notrufe ein.

Feuerwehren im Dauerstress

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr räumen eine umgestürzte Straßenlaterne von der Straße. Quelle: Stefan Sauer

Berufsfeuerwehr Stralsund, THW und Freiwillige Feuerwehren aus Stralsund und allen umliegenden Gemeinden waren pausenlos unterwegs, bis 15 Uhr hatten sie Dauerstress. Trotzdem ist die Region im Gegensatz zu anderen Gebieten ohne Stromausfälle, Brände oder größere Schäden davon gekommen. Meistens rückten die Einsatzkräfte aus, um umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen.

So wie auf der Kreisstraße 11 zwischen Altenpleen und Preetz. Dort war nahe der Abfahrt Oldendorf ein riesiger Baum umgestürzt, der von der Straße geholt werden musste. Freiwillige Feuerwehr Preetz und THW brachen die Arbeiten schließlich ab, weil es in dem Waldstück zu gefährlich war zu arbeiten. Am späten Vormittag hat dann die Feuerwehr Altenpleen den Baum zersägt und die Straße frei geräumt, wie uns Wehrleiter Thomas Meinert berichtete.

THW half im Stralsunder Zoo

Das THW half im Zoo, wo das Gehege der Polarwölfe beschädigt wurde. Quelle: privat

Die blauen Jungs vom THW rückten auch in den Stralsunder Zoo aus. Dort hatte ein Baum den Zaun des Polarwolf-Geheges zerstört. Doch nachdem die Helfer den Baumschaden mit der Motorsäge beseitigt hatten, konnte der Zaun wieder aufgerichtet werden. Tier und Mensch haben diesen Einsatz gut überstanden. In Preetz waren THW und Feuerwehr im Einsatz, um einen Baum aus einer Telefonleitung zu holen. Auch die Prohner Feuerwehr war im Dauereinsatz, um Sturmschäden zu beseitigen.

„Wir waren von Freitagabend, 23 Uhr, bis Samstagnachmittag nonstop im Einsatz. 14 Notfälle wurden uns gemeldet. 22 Kameraden rückten aus. Meistens ging es um umgestürzte Bäume. So haben wir bei Gersdin 10 Bäume weggeräumt. In Franzburg drohten drei Bäume umzufallen, auch da waren unsere Kameraden im Einsatz. Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren aus Papenhagen, Gremersdorf-Buchholz und Vorland klappte dabei sehr gut“, sagt Wehrleiter Marius Holder auf OZ-Anfrage.

Knieper West traf es besonders

Die Feuerwehr und das THW sind in Stralsund im Dauereinsatz. Quelle: DPA/Stefan Sauer

Auch in Stralsund war die Feuerwehr pausenlos damit beschäftigt, umgestürzte Bäume zu bergen. Besonders im Stadtteil Knieper West haben die Böen ordentlich gewütet. So war ein Riesenbaum in der Arnold-Zweig-Straße auf ein Gebäude gekracht. Mit viel Technik konnte der Baum geborgen werden. Nebenan wurde durch den Sturm ein Schuppen zerstört. Ebenfalls in Knieper West hatten Bäume und große Äste an mehreren Stellen parkende Autos beschädigt. Vor dem Rewe-Markt hatte der Orkan das Häuschen mit den Einkaufswagen eingedrückt. An einer anderen Ecke mussten die Einsatzkräfte eine umgeknickte Straßenlaterne sichern.

Auf dem Alten Markt in Stralsund fielen Dachziegel auf die Straße. Außerdem wurden Bauteile auf die Barther Straße geweht, die von Baustelle des Polizei-Revierneubaus stammten. Diese Teile wurden gesichert.

Feuerwehr Preetz und THW mussten auf der K 11 nahe Abfahrt Oldendorf Bäume aus dem Weg räumen. Die Arbeiten wurden in der Nacht abgebrochen, weil bei dem Orkan weitere Bäume drohten, umzustürzen. Samstagmittag war die Straße wieder frei. Quelle: privat

Urlauber sauer auf Bahn-Unternehmen

Ein Unterstand für Einkaufswagen ist durch den Sturm umgeknickt. Quelle: DPA/Stefan Sauer

Der Zugverkehr war bereits am Freitagabend eingestellt worden. Einige Reisende, die sich auf die Fahrzeiten bis 17 Uhr verlassen hatten, waren in Stralsund gestrandet, suchten nun nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Andere stiegen ins Taxi, in der Hoffnung, das Geld später von der Bahn wieder zu bekommen. So wie Felix Quade. Er hat auf Usedom Urlaub gemacht und wollte am Freitagabend nach Hause nach Rostock, kam aber nur bis Stralsund. „Ich ärgere mich maßlos darüber, dass sich niemand, weder Odeg noch Deutsche Bahn, um die Sorgen der Leute hier kümmert“, schimpft er.

Am Samstagabend fuhr zumindest die Regionallinie 3 Richtung Greifswald wieder. Wer reisen möchte, sollte sich dennoch vorher informieren, denn gerade im Fernverkehr kommt es von und nach Stralsund noch zu großen Einschränkungen, wie wir bei unserer Stippvisite am Samstagabend auf dem Bahnhof festgestellt haben.

Felix Quade hat auf Usedom Urlaub gemacht und wollte am Freitagabend nach Hause nach Rostock, kam aber nur bis Stralsund. Er ärgerte sich maßlos darüber, dass sich niemand, weder Odeg noch Deutsche Bahn, um die Sorgen der Leute kümmerte. Quelle: Stefan Sauer

Richtung Rostock bleibt das fraglich, weil hier auf der Strecke ein Baum ins Gleisbett gekracht ist.

Auch wenn viele Straßen, so zum Beispiel zwischen Velgast und Richtenberg, lange gesperrt waren, bleib es meistens bei Sachschaden. Ausnahme war ein Crash auf der Landesstraße zwischen Müggenhall und Schlemmin. Hier war ein Pkw mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und kam nach Ribnitz ins Krankenhaus.

MS Vorpommern legte ab

Die Feuerwehr Franzburg hatte richtig dicke Bäume vor der Brust. Quelle: Feuerwehr Franzburg

Während die Stadt nur so mit Ästen und Zweigen übersät war und auch etliche Bäume umgestürzt waren, sah es am Sundufer relativ ruhig aus. Der Westwind hatte das Wasser rausgedrückt, so dass wir eher Niedrigwasser hatten. Das nutzten einige für sich, so auch die Besatzung der MS Vorpommern der Reederei Hübner. Das Schiff legte am Samstagvormittag wie geplant ab – an Bord eine Trauergemeinschaft. „Wie konnten die Seebestattung durchführen, weil der Wind günstig stand. Allerdings konnten wir wegen des Windes nur eine Runde um die Stelle fahren, an der die Urne ins Wasser geleitet wurde. Aber die Angehörigen waren dankbar, dass sie ihren Lieben trotzdem zur letzten Ruhestätte begleiten konnten. Sie haben an Bord alles gut überstanden“, versichert Stephan Kallwaß im Gespräch mit der OZ.

Ablandiger Wind drückt Wasser aus dem Sund

Der Stralsunder Unternehmer bietet seit 1990 Seebestattungen an und arbeitet dafür mit der Reederei Hübner oder mit der Weißen Flotte zusammen, das heißt, das Schiff samt Kapitän wird für die Trauerfeier gemietet. „In all den Jahren ist es vielleicht dreimal vorgekommen, dass wir die Seebestattung absagen mussten. Meistens, wenn der Sund zugefroren ist oder die Eisschollen zu dick sind. Oder wenn der Wind ordentlich aus Nord weht, dann geht wirklich nichts. Ansonsten ist der Kapitän hart gesotten...“ Man versuche immer, rauszufahren, weil viele Angehörige für die Trauerfeier aus der Ferne anreisen. „Sie sind ja auch froh, wenn sie diesen letzten Gang hinter sich bringen können.“

Wellenbrechen am Strand von Altefähr. Das Wasser wurde durch den Westwind von Stralsund Richtung Insel gedrückt. Quelle: DPA/Stefan Sauer

Von Ines Sommer