Sturmtief „Zeynep“ fegt über Stralsund: Viel Sachschaden durch umgestürzte Bäume – niemand wurde verletzt

Stralsund

In der zweiten Nachthälfte hatte „Zeynep“ Stralsund und Umgebung fest im Griff. Das Sturmtief fegte mit Wind-Höchstgeschwindigkeiten bis zu 172 Kilometer/Stunde – gemessen am Leuchtturm auf Hiddensee – über die Region. Über 400 Einsätze meldete die Leitstelle Vorpommern-Rügen. Menschen wurden nicht verletzt.

Feuerwehren im Dauerstress

Umgestürzter Baum im Stralsunder Stadtteil Knieper West. Quelle: Stefan Sauer

Berufsfeuerwehr Stralsund, THW und Freiwillige Feuerwehren waren zwar pausenlos unterwegs, trotzdem ist Stralsund im Gegensatz zu anderen Gebieten ohne Stromausfälle, Brände oder größere Schäden davon gekommen. Meistens rückten die Einsatzkräfte aus, um umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen. So wie auf der Kreisstraße 11 zwischen Altenpleen und Preetz. Dort war nahe der Abfahrt Oldendorf ein riesiger Baum umgestürzt, der von der Straße geholt werden musste. Der Bereich ist immer gesperrt.

Die blauen Jungs vom THW rückten auch in den Zoo aus. Dort hatte ein Baum den Zaun der Polarwolf-Geheges zerstört. Doch nachdem die Helfer den Baumschaden mit der Motorsäge beseitigt hatten, konnte der Zaun wieder aufgerichtet werden.

Knieper West traf es besonders

Die Feuerwehr und das THW sind in Stralsund im Dauereinsatz. Quelle: DPA/Stefan Sauer

Auch in Stralsund war die Feuerwehr pausenlos damit beschäftigt, umgestürzte Bäume zu bergen. So war ein Riesenteil in Knieper West in der Arnold-Zweig-Straße auf ein Gebäude gekracht. Mit viel Technik konnte der Baum geborgen werden. Nebenan wurde durch den Sturm ein Schuppen zerstört. Ebenfalls in Knieper West hatten Bäume und große Äste an mehreren Stellen parkende Autos beschädigt.

Der Zugverkehr war bereits am Freitagabend eingestellt worden. Einige Reisende, die sich auf die Fahrzeiten bis 17 Uhr verlassen hatten, waren in Stralsund gestrandet, suchten nun nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Andere stiegen ins Taxi, in der Hoffnung, das Geld später von der Bahn wieder zu bekommen. Wer reisen möchte, sollte sich vorher informieren, denn der Zugverkehr soll frühestens am Nachmittag wieder aufgenommen werden.

Felix Quade hat auf Usedom Urlaub gemacht und wollte am Freitagabend nach Hause nach Rostock, kam aber nur bis Stralsund. Er ärgerte sich maßlos darüber, dass sich niemand, weder Odeg noch Deutsche Bahn, um die Sorgen der Leute kümmerte. Quelle: Stefan Sauer

Alles zum Sturm lesen Sie hier:

Lesen Sie auch Liveticker zum Sturm „Zeynep“ in MV: aktuelle Lage und Bilder

Richtung Rostock bleibt das fraglich, weil hier auf der Strecke ein Baum ins Gleisbett gekracht ist.

Von Ines Sommer