Sundair: So erfolgreich war die Stralsunder Airline 2019 – und das kommt 2020

Stralsund

Sundair will 2020 weiter wachsen. Dafür wird die Stralsunder Fluggesellschaft Anfang April bereits das nächste Flugzeug in Dienst nehmen. Der Flieger vom Typ Airbus A 320 mit 180 Sitzplätzen an Bord wird am Airport in Dresden stationiert.

Im Sommer können Reisende von der sächsischen Landeshauptstadt aus dann gleich drei neue Ziele anfliegen: Korfu, Varna und Palma de Mallorca. Die Hauptstadt der spanischen Urlaubsinsel war im Sommer 2019 auch das meist angeflogene Urlaubsziel der Fluggesellschaft mit Firmensitz am Strelasund.

Bei Sundair-Passagieren weiterhin beliebt: Kreta, die größte Insel Griechenlands, und Rhodos, die größte der griechischen Dodekanes-Inseln. Der neue Flieger wird die siebente Maschine der Sundair-Flotte werden – allesamt stammen vom Hersteller Airbus. Die bisherigen sechs Maschinen legten 2019 zusammen eine Flugstrecke von 8 778 783 Kilometer zurück. Damit umrundete jede von ihnen die Erde rund 37 Mal.

Ab nach Mallorca : Sundair setzt auf profitable Linien

Zur Galerie Fast 500.000 Reisegäste hat die Stralsunder Airline 2019 befördert. Die beliebtesten Ziele waren Mallorca und Ägypten. Doch einige Flüge führten auch an echt exotische Orte.

Sundair-Chef Marcos Rossello, der das Unternehmen Ende 2016 mit zehn Mitarbeitern gegründet hat, setzt weiterhin auf profitable Strecken. Künftig sind ab Dresden dann auch erstmals im Sommer Flüge nach Fuerteventura und Hurghada möglich, die bisher nur auf dem Winterflugplan standen.

Hurghada, der ägyptische Strandort am Roten Meer, war 2019 das beliebteste Winterreiseziel. Dicht gefolgt von Gran Canaria und Teneriffa. Laut Sundair-Sprecher Lucas Böttche waren die außergewöhnlichsten Ziele 2019 Dubai ( Vereinigte Arabische Emirate) und Neuhardenberg ( Brandenburg). „Im Rahmen von Rundflügen zum Projekttag Fliegen haben wir dort die erste Landung eines A 320 organisiert“, so Böttche.

Sundair beförderte 2019 fast 500 000 Passagiere

Sundair-Flieger in Dresden. Hier soll auch das siebte Flugzeug stationiert werden. Quelle: MICHAEL WEIMER

Neben dem Charter-Geschäft ist der Fokus auf profitable Linien für Sundair jedoch wichtig. Denn der Markt, auf dem sich die laut eigenen Angaben viertgrößte deutsche Airline bewegt, ist hart umkämpft. Dies zeigte Anfang 2019 die Pleite der Germania. Einige der Strecken konnte die Stralsunder Airline übernehmen.

„2019 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Sundair“, sagt Marcos Rossello. „Wir konnten unsere Flotte erweitern und mit Dresden und Bremen zwei neue Sundair-Stationen in Deutschland eröffnen.“ Damit hat seine Gesellschaft jetzt Basen an vier deutschen Flughäfen. Schon vorher waren Flieger an den Flughäfen Kassel-Calden und Berlin-Tegel stationiert.

Ob die junge Firma auch die Umsatzmarke von rund 100 Millionen geknackt hat, ist jedoch unklar. Gründer Rossello spricht lediglich von einem „profitablen Jahresergebnis für 2019“. Doch angesichts der übertroffenen Passagierzahlen ist dies realistisch. Ging das Unternehmen Ende August noch von rund 450 000 beförderten Reisegästen aus, so sind es im Rückblick knapp 500 000 Passagiere. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 wurden lediglich 290 332 Passagiere befördert.

Airport-Verband rechnet mit weniger Passagieren

Die steilen Sundair-Zahlen widersprechen damit dem prognostizierten Trend des Airport-Verbands ADV. Nach dessen Einschätzung müssen sich die deutschen Flughäfen 2020 auf ein raues Jahr mit weniger Passagieren einstellen. „Der Luftverkehr am Standort Deutschland wird im Jahr 2020 den Wachstumspfad der letzten Jahre nicht halten können“, sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Airport-Verbands ADV. Die Passagierzahl werde, gemessen am Vorjahr, um 0,7 Prozent schrumpfen und die Starts und Landungen an den hiesigen Flughäfen um 2,9 Prozent sinken, so der Verband.

Das beliebteste Winterziel der Sundair-Passagiere: Hurghada in Ägypten. Quelle: dpa

Sundair hält jedoch dagegen. Und geht unter anderem in Bremen erstmals mit einem kompletten Sommer-Flugplan an den Start – mit insgesamt sechs Zielen: Palma de Mallorca, Kreta, Fuerteventura, Rhodos und Kos sowie Antalya. Ab Kassel geht es zusätzlich zu Kreta, Palma, Hurghada und Antalya künftig auch nach Rhodos.

Sundair weitet Kooperation mit Tui Fly aus

Ausgeweitet wird auch die Leasing-Kooperation mit Tui Fly. Für die Airline des Tui-Konzerns mit Sitz in Langenhagen bei Hannover wird Sundair ab Sommer 2020 ein Airbus vom Typ A 320 in Paderborn stationieren. Das sogenannte Wet-Lease Out, bei dem das Flugzeug einschließlich Crew Wartung gemietet wird, wurde so bereits 2019 am Standort Karlsruhe/ Baden-Baden durchgeführt. Auch in Baden-Württemberg wird das Engagement von Sundair über Tui Fly fortgesetzt.

Mehr lesen:

Von Kay Steinke