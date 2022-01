Sundhagen: Neue Pläne für die ehemaligen Schulen am Sund

Sundhagen

Aus drei mach eins – so ungefähr hieß es im letzten Sommer in der Gemeinde Sundhagen. Zwei Grund- und eine Regionale Schule schlossen, das neue Schulzentrum in Miltzow wurde zum Schulbeginn eröffnet. Doch was geschieht jetzt mit den drei Gebäuden, die bis dahin Schulen waren?

Aus Grundschule wird Kita

In die ehemalige Schule in Brandshagen soll die Kita ziehen. Quelle: Almut Jaekel

Von den knapp 15,3 Millionen Euro Baukosten für das neue Objekt sind 675 000 Eigenmittel der Gemeinde Sundhagen. „Wir haben frühzeitig beschlossen, diesen Anteil über den Verkauf der Regionalschule in Reinberg und der Grundschule in Horst zu decken“, sagt Bürgermeister Helmut Krüger (CDU). Die ehemalige Brandshagener Grundschule soll im Besitz der Gemeinde Sundhagen bleiben und zukünftig als Kita dienen. Dafür muss das Gebäude saniert werden. Der Verein „Kinderhaus Wirbelwind“ betreibt die Kindertagesstätte in Brandshagen.

Altersgerechtes Wohnen in Reinberg

„Es gibt zahlreiche Angebote für die Immobilien und vonseiten der Gemeindevertretung für Horst auch schon einen Zuschlag“, informiert Krüger. Verkauft sind die beiden anderen Objekte noch nicht, aber es gibt konkrete Vorstellungen, was dort geschehen soll.

Bis zum Sommer 2021 lernten in der Schule Reinberg Regionalschüler. Bald soll das Gebäude anders genutzt werden. Quelle: Almut Jaekel

So sei in Reinberg am Ortsrand an der Strecke zum Fischerdorf Stahlbrode altersgerechtes Wohnen geplant. Solche Ideen gebe es dort schon länger, jetzt scheint nach OZ-Informationen ein Investor von außerhalb der Gemeinde sie dort umsetzen zu wollen.

Gemeindebeschluss für Horst liegt vor

„Allein in Horst gab es neun konkrete Angebote für das ehemalige Schulgebäude“, sagt Krüger. Bereits im Vorfeld hatten sich Horster Einwohner gemeldet und in Gemeindevertretersitzungen vorgesprochen. Sie wollen die Schule als kulturellen Mittelpunkt des Dorfes erhalten – auch wenn sie verkauft ist. Es gebe in Horst das Bedürfnis, dass in der Schule die Möglichkeit bleiben soll, Räume für verschiedene Aktivitäten zu nutzen, hatten die Horster im vergangenen Jahr ihr Anliegen begründet.

Die Schule in Horst wird verkauft. Quelle: Almut Jaekel

„Wir haben als Gemeindevertretung die vorgestellten Nutzungskonzepte genau unter die Lupe genommen und uns für das Projekt eines Investors entschieden, das dort Wohnen mit Angeboten für den Ort kombinieren will“, berichtet der Bürgermeister.

Der Architekt Danny Alexander Lettkemann aus Frankfurt am Main hatte ein Konzept eingereicht, mit dem er nicht nur das eigentliche Schulgebäude wieder mit Leben füllen, sondern gleichzeitig das Dorf erweitern wollte. Den Zuschlag bekam er nicht, aber er betont in einem Schreiben an die OSTSEE-ZEITUNG Grimmen, dass er davon überzeugt sei, dass das Grundstück der Horster Immobilie großes Potenzial habe, das eigentliche Gebäude allerdings weniger. Er plädierte deshalb sogar dafür, dass das Grundstück in Hand der Gemeinde bleibe. Er hatte geplant, dort neue Wohnflächen zu generieren, einen kulturellen Mittelpunkt des Dorfes zu etablieren und einen kleinen Laden einzurichten.

Da die Gemeinde Sundhagen die Verkaufserlöse der Immobilien in Reinberg und Horst jedoch fest in die Finanzierung des Schulneubaus eingerechnet hatte, kommt eine solche Variante nicht infrage. „Aber auf jeden Fall ist es erfreulich, dass es gute Angebote gibt und somit die finanziellen Planziele zur Refinanzierung der Eigenanteile des Schulneubaus erreicht werden können“, sagt Helmut Krüger.

Von Almut Jaekel