Das ging schnell! In unter sechs Minuten waren alle Startplätze für das 56. Sundschwimmen vergeben. Laut der DLRG-Ortsgruppe Stralsund haben am Sonnabendvormittag gegen 8 Uhr über 2400 Nutzer die Online-Plattform für das größte Schwimmevent in Vorpommern-Rügen kontaktiert. Die schnellsten 1070 Sportler hatten sich innerhalb von 5 Minuten und 57 Sekunden für ihre Teilnahme angemeldet. Eine neue Rekordzeit wurde jedoch nicht erzielt. Im vergangenen Jahr war das Event bereits nach vier Minuten und 50 Sekunden ausgebucht.

Achtung! Besser schnell die Meldegebühr überweisen!

Wer wirklich mitmachen will, der muss nach erfolgreicher Anmeldung nur noch bis zum 14. Januar 2020 die Meldegebühr überweisen. Erst dann wird die Anmeldung auch wirksam. Dann ist man wirklich unter den Startern des 56. Sundschwimmen am 04. Juli 2020. Noch haben die ersten Sportler auf der Warteliste eine Chance, vielleicht noch in die Meldeliste nachzurücken.

Gefährliche Wetterbedingungen bei letzten Events

Für die Organisatoren des Sundschwimmens um Leiter Ulrich Schwarzer ist die Anmeldung unkompliziert verlaufen. Sie freuen sich über die ungebrochene Begeisterung für das älteste und traditionellste Freiwasserschwimmen von Altefähr ( Rügen) nach Stralsund. Auch wenn dies bei den letzten beiden Auflagen durch gefährliche Wetterbedingungen von Parow ins Seebad nach Stralsund durchgeführt worden ist.

