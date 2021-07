Sundschwimmen 2021 in Stralsund: „Bitte schreib nur über mich, wenn ich rüber komme“

Stralsund

Michael Bogdahn nahm ganz vorne Platz. Er stand am Sonnabend 12 Uhr im ersten der neun VVR-Busse, die die Schwimmer von Stralsund nach Altefähr brachten. So konnte er die spektakuläre Überfahrt über die Rügenbrücke mit Polizei-Eskorte quasi durch ein Panorama-Fenster erleben.

Rescue-Stab dabei

Den 65-Jährigen aus Buxtehude trieb trotzdem etwas anderes um. „Schreiben Sie bitte nicht über mich, wenn ich es nicht schaffe“, sagte er. „Dieses Jahr ist die Situation für alle etwas Besonderes. Kaum einer konnte gut trainieren.“ Daher sei es schwer zu sagen, wie fit man wirklich ist.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seinem gelben Beutel hatte er wie alle Sundschwimmer unter anderem Badekappe, Transponder – und einen Rescue-Stab. „Den will natürlich niemand verwenden“, sagt Bogdahn. „Aber er kann Leben retten. Wenn man ihn verwendet, muss man raus“, so der 65-Jährige.

Bogdahn holte gute Zeit

Zur Galerie Fast 500 Schwimmer durchquerten am Sonnabend den Strelasund. Der schnellste war Tom Maron. Er brauchte nur 32.55 Minuten. Diese Bilder dokumentieren das erste große Schwimmevent in Vorpommern-Rügen, dass seit Beginn der Corona-Pandemie wieder möglich war.

Für Bogdahn beginnt das Sundschwimmen schon, wenn er in Stralsund ist. Er reiste einen Tag vorher an – und brachte gleich seine Familie mit. 2021 war nun seine insgesamt sechste Teilnahme. Und auch dieses Jahr kam er wieder im Ziel an. Er erreichte eine Zeit von 1:05:56. Damit verbesserte er sogar sein Ergebnis. Bei seiner letzten Teilnahme im Jahr 2017 erreichte er eine Schwimmzeit von 1:08:22.

Sundschwimmen 2021 in Stralsund: Bremer Tom Maron gewinnt

Sundschwimmen 2021 in Stralsund: Bilder und Live-Infos vom Wettkampf

Von Kay Steinke