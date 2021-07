Sundschwimmen 2021 in Stralsund: Bremer Tom Maron gewinnt

Stralsund

Der Bremer Ton Maron hat das 56. Sundschwimmen gewonnen. Er setzte sich am Sonnabend bei der Strelasundquerung von Altefähr nach Stralsund mit einer Zeit von 32 Minuten und 55 Sekunden gegen fast 500 Teilnehmer durch. Maron ist in Stralsund bereits bekannt. Es ist sein bereits vierter Gesamtsieg bei einem Sundschwimmen. Bereits im Jahr 2015 hatte er die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen. Eine Spitzenzeit schwamm auch Tina Kehlitz. Die 23-Jährige aus Witteburg war mit 35 Minuten und 53 Sekunden die schnellste Frau – und holte sich damit sogar den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Sie verwies Stefan Herbst auf den 3. Platz. Der Hamburger war nur eine Sekunde langsamer als Kehlitz. Er kam auf 35 Minuten und 54 Sekunden.

Bremer erfreute sich am erste Schwimm-Event seit Corona

„Es hat wieder richtig Spaß gemacht, mal wieder so einen Wettkampf zu schwimmen. Das erste Mal in der Corona-Pandemie für mich. Allein dafür hat es sich schon gelohnt“, sagt Tom Maron. In den Jahren zu vor war er aber auch schon deutlich schneller. „Die Bedingungen am Start waren schwierig, die Wellen schon recht hoch und ich musste am Anfang etliche Schwimmer überholen. Hinzu kommt, dass ich wegen Corona bisher kaum trainieren konnte. Sonst wäre ich vermutlich zwei bis drei Minuten schneller gewesen“, so der 25-Jährige.

Sundschwimmen 2021 in Stralsund: Bilder und Live-Infos vom Wettkampf

Sundschwimmen 2021 in Stralsund: Livestream zum Event auf dem Strelasund

Videobeweis war notwendig, um den Sieg zu verifizieren

Zwar schwamm der Bremer Student Maron auch am Sonnabend allen anderen Wassersportlern davon – doch am Ende wurde ein Videobeweis notwendig, um den Sieg zu verifizieren. Denn die neue Staffelstart-Variante stellte die Wettkampf-Manager der DLRG-Orstgrupppe Stralsund vor eine ganz neue Herausforderung. Während es sonst zu einem Massenstart kam, gingen nun immer zehn Starter in einer Reihe nacheinander auf die Reise. Gestaffelt wurden sie nach Altersklassen, man erkannte die unterschiedlichen Jahrgänge an die bunten Badekappen. Während sonst also der erste im Ziel auch der Gesamtsieger war, war man nun auf die Ergebnisse der Transponder angewiesen. Im Fall von Maron musst zusätzlich ein Videobeweis hinzugezogen werden, damit die endgültige Zeit auch bestätigt werden konnte.

So schnell waren die schnellsten Stralsunder

Der schnellste Stralsunder an diesem Tag war Carsten Bernhardt. Er kam in einer Zeit von 40 Minuten und 19 Sekunden ins Ziel. Die schnellste Stralsunderin war in diesem Jahr Anja Fock (45). Sie legte die Strecke in 41 Minuten und 18 Sekunden zurück.

Von Kay Steinke