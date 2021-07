Sundschwimmen 2021 in Stralsund: Bremer gewann nach Videobeweis

Stralsund

Für viele Wassersportler ist das 56. Sundschwimmen 2021 das erste große Schwimm-Event seit Beginn der Corona-Pandemie gewesen. Dementsprechend genossen die knapp 500 Teilnehmer am Sonnabend jeden Zug auf den 2300 Metern zwischen Altefähr auf der Insel Rügen und der Hansestadt Stralsund. Damit die Veranstaltung stattfinden konnte, hatte die DLRG Ortsgruppe Stralsund ein aufwendiges Hygiene-Konzept erarbeitet – und sogar auf Zuschauer an der Strecke verzichtet. Prunkstück des Konzeptes: Ein neues Startsystem. Der spektakuläre Massenstart wurde durch einen sogenannten „Rolling-Start“ abgelöst. Innerhalb von knapp 30 Minuten wurden alle Starter nacheinander in zehner Gruppen in die Fluten geschickt.

Nach Videobeweis: Tom Maron gewinnt

Bei den meisten Sportlern kam diese Variante gut an. Doch sie hatte noch ihre technischen Tücken. So gewann der Bremer Ton Maron das 56. Sundschwimmen erst nach einem Videobeweis. Als er als zweiter Starter mit grüner Badekappe Stralsund erreichte, war noch lange nicht klar, wie gut er wirklich war. Am Ende legte er die Strecke von Altefähr nach Stralsund in einer Zeit von 32 Minuten und 55 Sekunden zurück. Es ist sein vierter Sieg. Bereits im Jahr 2015 hatte er die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen. Damals durchquerte er den Sund in einer unglaublichen Zeit von 25 Minuten und 47 Sekunden.

Tina Kehlitz war schnellste Frau

Eine Spitzenzeit schwamm auch Tina Kehlitz. Die 23-Jährige aus Wittenberg war mit 35 Minuten und 53 Sekunden die schnellste Frau. Sie holte sich damit den zweiten Platz in der Gesamtwertung und verwies Stefan Herbst auf den 3. Platz. Der Hamburger war nur eine Sekunde langsamer als Kehlitz. Er kam auf 35 Minuten und 54 Sekunden.

Bremer erfreute sich am ersten Schwimm-Event seit Corona

Tom Maron hat das Sundschwimmen 2021 gewonnen. Quelle: Kay Steinke

„Es hat richtig Spaß gemacht, wieder einen Wettkampf zu schwimmen. Das erste Mal in der Corona-Pandemie für mich. Allein dafür hat es sich gelohnt“, sagt Maron – auch wenn der Student in den Vorjahren oft schneller war. „Die Bedingungen am Start waren schwierig, die Wellen hoch und ich musste etliche Schwimmer überholen. Hinzu kommt, dass ich wegen Corona bisher kaum trainieren konnte.“

Zweitplatzierte Kehlitz fühlte sich besser als erwartet

„Es hat sich besser geschwommen als erwartet“, sagt Tina Kehlitz. Die 23-Jährige hat erst vor drei Wochen wieder mit dem Training im Freibad begonnen. „Vorher konnte man nichts machen. Dafür hat es sich aber ganz gut angefühlt.“ Kehlitz war bereits das sechste Mal dabei. Sie erreichte zwar nicht ihre Bestmarke aus dem Jahr 2015 mit 26 Minuten und 48 Sekunden – dafür holte sie aber mit dem 2. Platz in der Gesamtwertung ihre beste Platzierung. „Wellen und Strömungen spielen beim Sundschwimmen eine wichtige Rolle. Dadurch ist es schwer vergleichbar“, ordnet sie ein.

Zwischenzeitlich stand Kehlitz am Sonnabend bei der Siegerehrung sogar auf dem 1. Platz. Doch nach dem Videobeweis musste die Wettkampfjury das Endergebnis korrigieren – und Kehlitz damit den Pokal an Maron abgegen. Dessen Name steht bereits drei Mal auf dem Pokal. Mit seinem vierten Sieg kommt nun die vierte Gravur dazu.

Warum der Videobeweis notwendig war

Zwar schwamm Maron am Sonnabend allen anderen Wassersportlern davon – doch am Ende wurde ein Videobeweis notwendig, um den Sieg zu verifizieren. Denn der „Rolling-Start“ stellte die Wettkampf-Leitung vor ungeahnte Herausforderungen. Während der Erste im Ziel sonst der Gesamtsieger war, war man nun auf die Zeitmessungen der Transponder angewiesen. Doch die Ergebnisse waren nicht in jedem Fall zuverlässig. „Bei wenigen Schwimmern kam es zu einer falschen Zuordnung der Startzeiten“, heißt es von Seiten der Wettkampf-Leitung. Deshalb könne es bei einigen Ergebnissen zu einer leicht veränderten Zeit kommen. Die Techniker würden die Zuordnungen derzeit überarbeiten. Danach sollen die endgültigen Ergebnisse veröffentlicht werden. Im Fall von Maron wurde direkt ein Videobeweis zu Hilfe genommen. Denn: Augenscheinlich war er der schnellste Schwimmer – und hatte Kehlitz sogar während der Querung überholt. Doch dies spiegelte sich nicht in den ersten Zeiten wieder. Per Videobeweis wurde die Zeiten überprüft und überarbeitet.

Maron für Massenstart

Vom neuen Startsystem war Maron ohnehin nicht überzeugt. „Als ganz schneller Schwimmer ist es schwierig, wenn man dauernd am Überholen ist“, sagt er und spricht sich klar für den Massenstart aus: „Kommt man als Erster an, weiß man, dass man gewonnen hat.“ Dennoch: „Das Org-Team vor Ort hat einen super Job gemacht. Alle mussten sich mit dem neuen System erst einspielen. Sollte es nächstes Jahr wieder so einen Start geben, wird es noch besser klappen“, so Maron.

Er kam als erster in Stralsund an

Der erste Sundschwimmer kommt in Stralsund an. Quelle: Christian Roedel

Der Berliner Hagen Feldrappe kam von allen Schwimmer als erster in Stralsund an. Bei seiner 15. Teilnahme holte er seine beste Platzierung. Mit 41 Minuten und 19 Sekunden belegte er Platz 14. Damit war er dennoch weit hinter dem eigentlichen Sieger. „Ich bin total zufrieden. Ich weiß auch, dass es total viele Schwimmer gibt, die vor mir liegen. Dieses Jahr war einfach nur Ankommen das Ziel“, so Feldrappe (55). Ihm gefiel der „Rolling-Start“. „Man muss nicht mit den anderen kämpfen und kann das Schwimmen mehr genießen“, so sein Fazit.

Geänderter Start kam gut an

Nicht jeder kam ins Ziel

Feldrappe betrat als erster mit „Rosa-Badekappe“ gegen 13.40 Uhr Stralsunder Boden. Knapp 14 Minuten danach: Tom Maron, kurz vor Kehlitz. Doch nicht alle Starter kamen auch wirklich an. Rund zehn Schwimmer mussten den Wettkampf abbrechen. Laut Zeiterfassung erreichten 467 selbständig Stralsund. Letzter im Ziel mit 2 Stunden 4 Minuten und 47 Sekunden: Frank Kümmel. „Einmal und nie wieder“, sagte der Stralsunder beim Medizincheck im Wärmezelt des ASB Nordost.

56. Sundschwimmen: Alle Sieger* auf einem Blick Gesamtsieger: 1. Platz: Tom Maron (25 Jahre aus Bremen) mit 32:55 Minuten; 2. Platz: Tina Kehlitz (23 Jahre aus Wittenburg) mit 35:54; 3.Platz: Sebastian Herbst (43/ Hamburg) mit 35:54. Sieger nach Altersklassen: AK5 (weiblich): 1. Platz: Hella Dietze (63 Jahre aus Chemnitz) in 48:05 Minuten; 2. Ilone Buschmann (60/Leipzig) 1:02:18; 3. Heidi Boschmann (59/Potsdam) 1:02:26. Ak5 (männlich): 1. Platz: Holger Maiwald (63/Leipzig) 43:13; 2. Frank Schmunck (61/Bernau) 46:13; 3. Jens Fangerow (60/Havelberg) 48:07. AK4 (weiblich): 1. Platz: Heike Schrader (57/Ludwigsfelde) 48:16; 2. Maike Bünning (50/Bokholt-Hanredder) 49:23; 3. Helga Ritter (50/Sandersdorf) 49:59. Ak4 (männlich): 1. Platz: Torsten Keusch (57/Hettstedt) 40:00; 2. Monze Rouwé (50/Hamburg) 40:21; 3. Achim Regel (52/Berlin) 40:48. AK3 (weiblich): 1. Platz: Anja Fock (45/Stralsund) 41:18; 2. Nele Matthes (42/Hohen Schwarfs) 48:03; 3. Corinna Schütt (47/Kühlungsborn) 50:44. AK3 (männlich): 1. Platz: Stefan Herbst (43/Hamburg) 35:54; 2. Jamo Wittig (43/Leipzig) 40:46; 3. Thomas Hämmer (43/Henstedt-Ulzburg) 42:30. AK2 (weiblich):1. Platz: Paulin Wendler (29/Braunschweig) 38:34; 2. Nina Höhmann (34/Gütersloh) 43:04; 3. Sarah Oldenburg (34/Gütersloh) 43:25. AK2 (männlich):1. Platz: Tom Maron (25/Bremen) 32:55; 2. Ron Geist (28/Bergen auf Rügen) 40:00; 3. Carsten Bernhardt (37/Stralsund) 40:19. AK1 (weiblich): 1. Platz: Tina Kehlitz (23/Wittenberg) 35:53; 2. Sina Grausam (19/Stralsund) 41:26; 3. Pauline Richter (21/Berlin) 43:19. AK1 (männlich): 1. Platz: Wenzel Schley (17/Rostock) 37:07; 2. Pascal Walbrach (22/Luckenwalde) 37:46); 3. Phillip Dinter (21/Leipzig) 44:42. Die ältesten Teilnehmer: Ursula Pachulski (76/Templin/1:36:36) und Hans Krumm (77/Berlin/1:22:22). Die jüngsten Teilnehmer: Susanne Hofmann (16/Erfurt/46:00) und Oskar Weiner (14/Dresden/49:31). *Es handelt sich um vorläufige Siegerlisten. Bei einigen Schwimmern kam es laut Wettkampfleitung zu einer falschen Zuordnung der Startzeit. Deshalb kann es bei einigen Schwimmern im Ergebnis zu einer leicht veränderten Zeit gekommen sein. Die Techniker Arbeiten an dem Problem werten die Differenzen in den nächsten Tagen aus. Die endgültigen Ergebnisse gibt es dann hier: www.sundschwimmen.de/ergebnisse

Von Kay Steinke