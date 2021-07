Neun Busse – aufgeteilt in Pink-, Orange- und Grün-Starter – bringen die Teilnehmer um 12 Uhr vom Seebad in der Naumann-Straße über die Rügenbrücke nach Altefähr. Dort geht es dann in genau diesen drei Gruppen 13 Uhr, 13.15 und 13.30 Uhr ins Wasser – jeweils in Zehner-Gassen. Der letzte Schwimmer wird gegen 15.30 Uhr auf dem Stralsunder Festland erwartet.