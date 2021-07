Stralsund

Das Sundschwimmen findet 2021 ohne Zuschauer an der Strecke statt. Dennoch gehen am Sonnabend dem 3. Juli mehr als 650 Wassersport-Fans an den Start. Sie wollen in kürzester Zeit die 2300-Meter-Strecke von Altefähr nach Stralsund schwimmen. Damit trotzdem Publikum dabei ist, stellt die DLRG Ortsgruppe Stralsund hier diesen Videostream zur Verfügung.

Von kst