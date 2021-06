Stralsund

Das steht schon mal fest: Das Sundschwimmen Nummer 56 wird in die Geschichte eingehen. Einerseits, weil es nach der Absage 2020 nun einen zweiten Anlauf braucht, um endlich starten zu können. Andererseits müssen sich die Teilnehmer auf ganz besondere Bedingungen einlassen, denn nur mit strengen Corona-Regeln ist diese Veranstaltung überhaupt möglich. Doch klar ist jetzt auch: Das Gesundheitsamt des Landkreises hat dem Hygienekonzept des Veranstalters zugestimmt. Damit kann in zehn Tagen der Startschuss zum „56.“ erfolgen.

Echter Startschuss fällt diesmal aus

Wobei – der gewohnte Startschuss durch einen prominenten Sportler wird diesmal ausfallen. „Es gibt nicht den einen Start, denn das läuft alles in Etappen. Die Sportler, zuerst um 13.30 Uhr die älteren Schwimmer, gehen in drei großen Gruppen ins Wasser. Das heißt, jeweils 220 Männer und Frauen machen sich auf den Weg und werden in Zehner-Gassen starten. Alle 15 Sekunden ertönt dazu ein Signal“, erklärt Ulf Schwarzer, Chef der veranstaltenden DLRG in Stralsund, und rechnet damit, dass sich nach 30 Minuten alle Teilnehmer schwimmend Richtung Festland befinden. Die drei Gruppen – gekennzeichnet durch rote, grüne und orangene Badekappen – werden zuvor in drei Bus-Konvois vom Stralsunder Seebad nach Altefähr gefahren, und zwar im Abstand von 15 Minuten. Auf der Insel angekommen, geht es schnurstracks zum Strand.

Bootsbegleiter gesucht

Weil sich das Feld lang auseinander zieht, werden auch mehr Begleitboote als sonst gebraucht. „Feuerwehr und Marinetechnikschule helfen. Und wir haben schon über 60 Boote von DLRG-Ortsverbänden aus ganz Deutschland dabei, die übrigens Dank der MTS in Parow untergebracht sind. Doch das reicht natürlich nicht. Deshalb bitten wir die Bootsführer aus Stralsund und Umgebung wieder um Unterstützung. Treffpunkt ist diesmal schon 11.45 Uhr am Fähranleger in Altefähr, denn wir müssen ja noch Schnelltests durchführen oder entsprechende Dokumente kontrollieren“, so Schwarzer gegenüber der OZ.

650 Schwimmer wollen Corona trotzen

Wenn die Schwimmer die 2315 Meter hinter sich gebracht haben und auf der Festlandseite aus dem Wasser steigen, müssen sie selbst den Transponder abgeben, Handtuch greifen, Tee nehmen. Es wird nur eine kurze Flower-Zeremonie geben, die beliebten Siegerehrungen fallen weg. Und Corona ist auch dafür verantwortlich, dass von der Massage übers Duschen bis hin zum Rahmenprogramm alles abgesagt ist, was viele Kontakte nach sich ziehen würde. Damit schrumpft eine traditionelle Massenveranstaltung auf eine Mini-Variante. „Das ist natürlich alles bitter, aber wir sind froh, dass wir das Sundschwimmen überhaupt durchführen dürfen. Und die 650 Schwimmer sehen das ja offensichtlich genauso“, so der Org-Chef.

Denn man hatte im Vorfeld alle 1100 Schwimmer angeschrieben, die nach dem corona-bedingten Ausfall 20200 bereits für dieses Jahr vorgemerkt waren, und sie auf die besonderen Bedingungen hingewiesen. 650 haben dazu Ja gesagt, 450 verzichteten. Entweder, weil sie sich nicht gut vorbereiten konnten oder weil das ganze Drumherum fehlt. Denn eines ist leider auch Fakt: Für Familien, Freunde und andere Zuschauer ist das Event in diesem Jahr sowohl in Altefähr beim Start als auch beim Zieleinlauf im Stralsunder Strandbad tabu.

Live-Schalte bei Facebook

Kleines Trostpflaster: Die DLRG und ihre Partner wollen Start und Ziel, aber auch die Bühne auf Facebook und auf Youtube live zeigen, so dass die Angehörigen wenigstens von Ferne ein bisschen dabei sein können. Und die Schwimmer selbst können via Handy auch alles losschicken, was daheim gefragt ist, denn erstmals gibt es Dank des frisch verlegten Glasfaserkabels W-Lan im gesamten Stralsunder Strandbad.

Aktive und Helfer – alle brauchen einen Negativ-Test

Das A und O für die Genehmigung des 56. Sundschwimmens ist ein Corona-Test bei allen Beteiligten. Das heißt, sowohl Schwimmer als auch Organisatoren und Helfer müssen am 3. Juli ein Negativ-Ergebnis (nicht älter als 24 Stunden), die Corona-Genesung oder den kompletten Impfschutz belegen. „Das Gute ist, dass alle die offiziellen Stralsunder Testzentren dafür nutzen können. Aber auch wir haben zwei Teststrecken aufgebaut, an denen ein Schnelltest gemacht werden kann. Wir hoffen, dass sich das so alles etwas entzerrt“, sagt DLRG-Chef Ulf Schwarzer. Der 55-Jährige schiebt noch hinterher: „Auch wenn die vielen Fleißigen im Organisationsstab die letzten Vorbereitungen treffen, ist Hilfe immer willkommen. Wer Lust hat, kann sich einfach bei uns im Org-Büro melden.“

Eine Baustelle gibt es allerdings noch, und das ist der Ausstieg für die Schwimmer auf Stralsunder Seite. Trotz der laufenden Bauarbeiten (die OZ berichtete) will die Hansestadt innerhalb der nächsten zehn Tage dort eine Möglichkeit schaffen, so dass die Sundbezwinger, die immerhin 2,3 Kilometer hinter sich und damit spürbar in Armen und Beinen haben, sicher ans ersehnte Ufer kommen.

Von Ines Sommer