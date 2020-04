Syrer renovieren Mahnkesche Mühle und Traktor im Stralsunder Zoo 

Stralsund

Zehn syrische Zuwanderer haben in Stralsund die letzte historische Windmühle der Hansestadt, die Mahnkesche Mühle, wieder auf Vordermann gebracht. Die verfallene Erdholländermühle aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war 2006 an ihrem ursprünglichen Standort nahe der Rügenbrücke abgetragen und später im Stralsunder Zoo originalgetreu wiederaufgebaut worden.

Zoodirektor Christoph Langner zufolge waren nach neun Jahren als Ausstellungsraum nun verschiedene Verschönerungsarbeiten fällig. Die Männer haben unter anderem die Galerie und die Treppe der Mühle gestrichen und einem Traktor-Oldtimer einen Rostschutzanstrich verpasst. Das Bauwerk soll in absehbarer Zeit ein weiterer Ort zum Heiraten in Stralsund werden.

Anzeige

„Wir möchten Deutschland und Stralsund Danke sagen“

Auch am Ackerbürgerhaus wurde fleißig gewerkelt: Unter anderem strichen die Syrer die Fenster. Sie arbeiten vier Wochen unentgeltlich auf der Grundlage von Praktikumsverträgen. Vom Kreisdiakonischen Werk erhielten sie Ehrenamtsverträge. Nach Angaben der Stadtverwaltung engagieren sich 65 Männer und Frauen aus Syrien ehrenamtlich in Stralsund.

Weitere OZ+ Artikel

Schon im März hatte eine Gruppe syrischer Einwohner im Plattenbaugebiet Grünhufe der Stadt Hilfe in der Corona-Krise angeboten, berichtet der Streetworker Benjamin Kohlstedt vom Nachbarschaftszentrum in Grünhufe. Er gehört zu den Initiatoren des Projektes. „Sie sahen, was in Italien passierte“, sagt er. Im Nachbarschaftszentrum des Kreisdiakonischen Werkes hätten sie gefragt: „Könnt Ihr uns helfen zu helfen?“, berichtet er. Die Arbeit im Zoo wurde zum ersten gemeinsamen Projekt mit der Stadt. „Wir möchten Deutschland und Stralsund Danke sagen“, begründete der Agraringenieur Taher Sayadi das Engagement.

Vokabeln für die Arbeit

Bei der Vorbereitung stellte sich heraus, dass die syrischen Männer im Alter zwischen 16 und 58 Jahren über etliche handwerkliche Fähigkeiten verfügten. Wer studiert, verdiene sich in Syrien oft seinen Lebensunterhalt mit handwerklichen Arbeiten, hat Kohlstedt so erfahren. So gibt der 35-jährige Sayadi seinen Beruf mit Maler und Agraringenieur an. Ein anderer ist Kommunikationselektroniker und Maler, auch ein Fliesenleger und ein Koch sind in der Truppe.

Rund 1500 Syrer in Stralsund Nach Angaben des Schweriner Innenministeriums leben in Mecklenburg-Vorpommern etwa 12 000 syrische Staatsangehörige, darunter mehr als 8281 anerkannte Flüchtlinge. Syrer sind die größte Flüchtlingsgruppe im Land. Auch in Stralsund bilden Syrer die zahlenmäßig größte Gruppe von Einwohnern aus anderen Ländern. Insgesamt leben hier 3800 Ausländer, darunter 1444 aus dem Bürgerkriegsland. Die nächstgrößten Gruppen sind Polen (281), Ukrainer (190), Afghanen (181), Russen (178) und Rumänen (159). Diese Zahlen sind dem Statistischen Jahrbuch der Stadt entnommen. Die aktuellste Ausgabe ist aus dem Jahr 2018.

Weil die Stadt den Männern etwas zurückgeben will, hat sie mit der Volkshochschule einen zusätzlichen Sprachkurs für sie organisiert. Im Freien, zugeschnitten auf Begriffe aus dem Malerhandwerk, die sonst im Deutschunterricht nicht vorgekommen wären, wie die Leiterin der Volkshochschule, Sabine Koppe, sagt. Das Sprachniveau sei sehr unterschiedlich. Einer der Flüchtlinge ist erst wenige Monate in Deutschland, andere seit Jahren.

Chancen auf dem Stralsunder Arbeitsmarkt sind gering

Einhellig sagen die Syrer, von denen einige Frau und Kinder haben, es gebe in Stralsund kaum Chancen auf Arbeit. Bashar Sayadi, der Koch, hat einen Job in einem Restaurant, das wegen Corona jetzt geschlossen ist. Doch zuvor habe er mehrfach Absagen wegen seiner Herkunft erhalten. Ähnliches berichtet Mohamad Hesaleh, der lange brauchte, um bei einer Reinigungsfirma unterzukommen. Arbeitgeber würden nicht selten auflegen, sobald sie feststellten, dass es ein Flüchtling ist, der wegen ihrer Annonce anruft.

Unter den über 65 syrischen Ehrenamtlichen sind Kohlstedt zufolge zwölf Frauen. Sie hätten gerade geholfen, Lebensmittelpakete für Flüchtlingskinder in einer Gemeinschaftsunterkunft zu packen und sie würden gerne Masken nähen. Das Nachbarschaftszentrum wolle daher versuchen, zwei Nähmaschinen anzuschaffen. Ein weiteres Projekt für die Männer seien Reparaturen an der Skateranlage im Stadtteil.

Ehrenamtliches Engagement hat im Zoo Tradition, sagt Direktor Christoph Langner. Quelle: Stefan Sauer

Zoo Stralsund näher kennenlernen

Auch im Tierpark gibt es noch genug zu tun, wie Direktor Christoph Langner sagt. „Ehrenamtliches Engagement ist dabei für den Zoo eine sehr wichtige Hilfe.“ Viele Projekte in der über 60-jährigen Geschichte der Einrichtung seien durch ehrenamtliche Unterstützung entstanden. „Für die syrischen Helfer bietet das Praktikum auch die Gelegenheit, die vielfältigen Arbeitsbereiche und die historischen Gebäude im Zoo näher kennenzulernen.“ In der verbliebenen Praktikumszeit sollen noch Umzäunungen von Gehegen hergerichtet werden.

Mehr lesen:

Von Birgit Sander und Kai Lachmann